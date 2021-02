Naisten mäkihypyn ympärillä käy jatkuva kuiskinta MM-kisoissa: ”Täällä on Juliane Seyfarth Playboysta”

Juliane Seyfarth aiheutti kohun Playboyssa julkaistuilla kuvillaan.

Naisten mäkihyppy kerää harvoin suurta huomiota. Toisin on Oberstdorfin MM-kisoissa, mutta valitettavasti syy ei ole hienoissa urheilusuorituksissa.

Norjalainen Dagbladet kertoo, että tiistain harjoituksissa kävi jatkuva kuiskinta: ”Täällä on Seyfarth Playboysta.”

Kyse on Saksan joukkueen mäkihyppääjästä Juliane Seyfarthista, joka poseerasi Saksan Playboy-lehdessä hyvin vähissä vaatteissa.

”Olen saanut valtavasti kommentteja. Ne ovat kaikki olleet myönteisiä”, Seyfarth sanoi Dagbladetille.

Ilman arvostelua tempaus ei kuitenkaan ole ollut. Monien mielestä Seyfarth myös vei naisten urheilun arvostusta vuosia taakse päin.

”Olen ylpeä kuvista ja rakastan niitä”, Seyfarth sanoo.

Seyfarth on myös menestynyt mäkihypyssä. Hän oli voittamassa MM-kultaa Seefeldissä 2019 joukkuemäessä ja sekajoukkuemäessä. Tällä kaudella menestys on ollut maailmancupissa vaatimattomampaa. Hän on pisteissä sijalla 38.

”Menen kokoajan parempaan suuntaan. Pidän Oberstdorfin mäistä. Olen tehnyt kaikki valmistavat harjoitukset täällä.”

Naisten normaalimäen kilpailu on MM-kisojen ohjelmassa torstaina.