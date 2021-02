Vuorinen panosti kesällä voimaharjoitteluun, ja nyt se on jalostunut MM-kisoissa vaadittaviksi aseiksi.

Sprintteri Lauri Vuorinen kuuluu tämän kauden kilpailusuoritusten perusteella vähemmistöön Suomen MM-joukkueessa.

Hän on yksi niistä hiihtäjistä, jotka koronatalven vähissä maailmancupin kilpailuissa ovat osoittaneet merkkejä kehittymisestä.

Tällä mittarilla uran eri vaiheissa olevat urheilijat eivät tietenkään ole samalla viivalla. Nuorelle ja vielä kärjen takana olevalle urheilijalle kehittyminen on helpompaa kuin esimerkiksi Iivo Niskaselle, joka normaalimatkoilla edustaa maailman huippua.

”Mielestäni minulla on ollut hyvä kausi tähän mennessä”, 26-vuotias Vuorinen sanoi HS:n etähaastattelussa.

Kaksi viikkoa sitten Vuorinen voitti sprintin (p) Suomen mestaruuden, joka oli hänelle ensimmäinen yleisen sarja titteli ja ylipäätään SM-mitali.

Neljä viikkoa sitten Falunissa tuli mc-sprintissä (p) 11. sija, vaikka välierähiihto meni pilalle norjalaisen kanssa tapahtuneen kolaroinnin takia.

”Ehkä sellainen pieni varmuus on löytynyt. Vaikka kolme vuotta sitten pystyin nousemaan olympiatalvena uudelle tasolle, se taso ei riitä nykypäivänä mihinkään. On vaatinut muutaman kauden lisää, että on päässyt taas vauhtiin mukaan”, sanoo Vuorinen.

Hän kuuluu niihin urheilijoihin, jotka osaavat esittää asiansa selkeästi ja jämptisti.

Viime kesänä Vuorinen panosti voimaharjoitteluun, ja se näkyi muun muassa jalkojen terävänä liikkeenä Falunissa ja SM-kisoissa.

”Voimaharjoittelu söi menoa syksyllä mutta on nyt alkanut jalostua vauhdiksi. Pystyn olemaan voimakkaampi erävaiheessa.”

Vuorisen mielestä sprintti kehittyy lajina koko ajan ja vaatii uusia ominaisuuksia.

”Erissä tulee enemmän ja enemmän vauhdinlisäyksiä. Nyt tuntuu, että voimaharjoittelun kautta olen saanut räjähtävyyttä ja niin sanotusti aseita sinne erävaiheeseen. Pystyy vaikka ohittamaan kaverin tai pitämään takanaan.”

Vuorinen on kulkenut myös maantieteellisesti pitkän matkan maajoukkuehiihtäjäksi. Hän on lähtöisin Varsinais-Suomessa sijaitsevasta Perniöstä.

Kahden lukiovuoden jälkeen Vuorinen muutti lukion viimeiseksi vuodeksi Jyväskylään, vaikka ei tuntenut sieltä ketään lukuun ottamatta Ville Oksasta, joka toimii edelleen hänen henkilökohtaisena valmentajanaan.

”Piti vähän tutustua uusiin ihmisiin. Ville sanoi, että jos haluat tulla hiihtäjäksi, et voi jäädä Perniöön. Siellähän ei ole käytännössä talvea, niin oli pakko lähteä eteenpäin.”

Kajaanissa suoritetun varusmiespalveluksen jälkeen Vuorinen muutti edelleen Oksasen perässä Rovaniemelle. Siellä hän asuu niin ikään Varsinais-Suomesta (Pöytyältä) lähtöisin olevan maajoukkuehiihtäjä Johanna Matintalon kanssa.

Lauri Vuorinen ja Johanna Matintalo juhlivat Pyhäjärvellä sprintissä uransa ensimmäisiä yleisen sarjan Suomen mestaruuksia.­

Hiihdon rinnalla Vuorinen pelasi lukioikäiseksi asti jalkapalloa. Monipuolisuutta urheilemiseen toi nuorena myös yleisurheilu ja nimenomaan keskimatkojen juoksu. Vuorinen muistaa saavuttaneensa 800 metrin juoksussa ikäluokan SM-mitalin 14-vuotiaana.

Kova kilpakumppani oli silloin Suomen tämän hetken johtava keskimatkojen juoksija Joonas Rinne.

”Hänelle hävisin hänelle, koska en päässyt loppusuoralla ohi.”

Vuorisen ennätys 800 metrillä on 16-vuotiaana ”harrastuksena” juostu 2.05,06.

”Se on pikkaisen parempi kuin Johannalla. Se on tärkeää”, Vuorinen sanoi virnuillen ja mainitsi jotain kuittailusta puolisolleen.

Matintalo voitti 16-vuotiaana 800 metrillä yleisen sarjan Suomen mestaruuden, ja hänellä on muitakin SM-mitaleita. Hänen ennätyksensä on 14-vuotiaana juostu 2.05,87, joka on edelleen alle 17- ja alle 15-vuotiaitten Suomen ennätys.

Miesten sprinttiradalla MM-kisoissa on kolme nousua, mikä ei ole tavanomaista.

”Nousut ratkaisevat tosi paljon. Jos niihin ei pysty tekemään vauhdinlisäyksiä ja rytminvaihdoksia, ei pysty pärjäämään. Jos ei pysty viimeiseen nousuun irrottelemaan, todennäköisesti ei kerkeä tulla kahden parhaan joukkoon. Sitä varten on harjoiteltu, että juoksu nimenomaan kulkisi viimeiseen nousuun.”

Vuorisen odotukset pääkilpailussa ovat realistisella pohjalla.

”Välieräpaikka olisi minulta jo hyvä suoritus. Olisin tyytyväinen, jos pääsisin taistelemaan finaalipaikasta. Tietenkin nälkä kasvaa syödessä. Alle on tullut hyviä hiihtoja, ja perinteisen tekniikka ja muukin on vahvan tuntuista ja helppoa, niin miksi en voisi taistella elämäni ekasta finaalipaikasta.”

Nuorten MM-kisoissa vuonna 2014 Vuorinen sijoittui sprintissä (v) neljänneksi. Edellä olleista kaksi kuuluu nytkin kovimpiin vastustajiin: silloinen hopeamies Ruotsin Oskar Svensson ja pronssia saanut Joni Mäki.

Vuorinen pitää sitä uransa parhaana yksittäisenä suorituksena Falunin välierähiihtoa, vaikka maailmancupissa on tullut kaksi parempaakin sprinttisijoitusta.

”Se kaatuminen jäi harmittamaan, mutta tuntui siltä, että siihen loppunousuun oli sellaisia aseita, joilla olisi pystynyt ohittamaan kilpailijoita. Harvoin on ollut sellaista tilannetta”, sanoi Vuorinen, jolle perinteinen on varmempi hiihtotapa.

Oberstdorfin MM-kisojen ensimmäiset mitalit ratkaistaan torstaina perinteisen hiihtotavan sprinteissä. Karsintahiihdot alkavat klo 10 ja erävaihe klo 12.30.