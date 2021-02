MM-laduilla on luvassa karmeita eroja

Iivo Niskasen entinen huoltomies Mika Venäläinen löytää suksihuollon suurimman haasteen MM-latujen lämpöaallossa muualta kuin voitelusta. ”Molemmilla hiihtotavoilla tulee isoja eroja suksilla”, hän povaa.

Hiihto on mitä suurimmassa määrin välineurheilua, jossa kovakuntoisinkaan urheilija ei voi menestyä, jos hänen suksensa eivät toimi kilpailukykyisesti.

Oberstdorfin MM-kisoissa suksien toimivuus on nousemassa isoon rooliin, kun sääennusteissa on vähintään viikoksi eteenpäin yli kymmenen asteen päivälämpötiloja (varjossa) ja aurinko helottaa täydeltä terältä.

MM-ladut kulkevat suurelta osin avoimessa maastossa, jossa aurinko pääsee paahtamaan ja pehmentämään latupohjia esteettömästi.

Tämä merkitsee sitä, että suksihuolto voi nousta erittäin ratkaisevaan rooliin, kun mitaleista kamppaillaan.

”Kyllä tuollaiset kelit vaativat suksikalustolta ihan hirveästi, eivät niinkään voitelulta. Molemmilla hiihtotavoilla tulee isoja eroja suksilla”, sanoo Mika Venäläinen, joka viime keväänä lopetti uransa maajoukkueen suksihuollossa ja Iivo Niskasen henkilökohtaisena huoltomiehenä.

Hiihtäjien paljaat sääret kertovat miltei kesäisistä lämpötiloista.­

Maallikko saattaa olettaa, että suksihuolto tarkoittaa vain voitelua. Se on kuitenkin paljon muutakin: sääolojen havainnointia, niiden muuttumiseen reagointia, suksien ja voiteiden testaamista, parhaan suksiparin valintaa, suksien pohjien hiontaa ja kuviointia. Muun muassa.

Toki huipputason hiihtokilpailuissa on ennenkin ollut erittäin lämpimiä ja sen seurauksena märkiä kelejä, esimerkiksi Sotšin olympialaisissa (2014) ja Seefeldin MM-kisoissa (2019).

”Seefeldissä ei ollut ihan totaalisen lämmintä koko aikaa, mutta sielläkin kalusto nousi aika merkittävään osaan. En usko, että voitelussa on ongelmaa, koska vesikelit ovat lopulta niitä helpoimpia voitelukelejä, mutta kalustossa tulee karmeita eroja”, Venäläinen sanoo.

Mika Venäläinen­

Voitelu ja kuviointi ovat kaikilla keleillä tärkeitä, mutta kalustosta puhuttaessa kyse on siitä, millaisia vesikelin suksia hiihtäjien suksivalikoimasta löytyy. Sukset ovat erilaisia, etenkin profiililtaan. On esimerkiksi jäykempiä ja löysempiä suksia. Huipputasolla sukset on jo valmistusvaiheessa suunniteltu eri keleille.

Venäläinen uskoo, että Suomen hiihtäjien suksikalustosta löytyy kilpailukykyiset sukset MM-laduille.

”Olen luottavaisin mielin, että kaikille löytyy kalustoa. Vapaassa voi olla enemmän haastetta.”

MM-joukkueesta hänellä on paras tuntuma Niskasen suksikalustosta viime kauden jäljiltä, vaikka sinne onkin tullut uusia pareja tälle kaudelle.

Nyt Niskasen henkilökohtaisena huoltomiehenä toimii kokenut ammattimies, pitkään Saksan maajoukkueessa työskennellyt Heikki Alakärppä.

”Viime vuonna Holmenkollenilla Iivolla oli märkään keliin kaksi hyvää perinteisen suksiparia, kun siellä satoi vettä. Suksesta se ei siellä jäänyt kiinni, vaan huoltomies töppäsi toisen suksiparin kanssa”, Venäläinen suomii vieläkin itseään kisasta, josta tuli Niskaselle kauden raskain pettymys.

Venäläinen kertoo muistuttaneensa Niskasta ennen MM-kisoja, että tämä ei luovu niistä suksista, jotka ovat olleet hyviä märillä keleillä.

”Ne ovat olleet kuitenkin sellaisia suksia, joita on päässyt aikoinaan vertaamaan kilpaileviin merkkeihin.”

Niskanen hiihtää toista kautta mahtimerkki Fischerin suksilla, mutta kaikki arvokisamitalinsa hän saavutti Rossignolilla, jonka ykköstähti on nyt yksi Niskasen kovimmista vastustajista, Venäjän Aleksandr Bolšunov.

Venäläinen arvelee, että suksivalmistajat ovat osanneet valmistautua siihen, että Keski-Euroopassa on tähän aikaan talvesta usein jo vesikelejä ja ovat tuoneet MM-kisoihin ykköshiihtäjilleen uusia suksipareja.

”Seefeldissäkin suksifirmat olivat varautuneet siihen, että märkiä kelejä on tulossa.”

Juho Mikkonen (vas.) ja Ristomatti Hakola hakivat tuntumaa pehmeisiin latuihin keskiviikkona Oberstdorfissa.­

Venäläisen mielestä huoltoryhmien työntekoa Oberstdorfissa auttaa se, että ennusteitten mukaan kelit pysyvät samanlaisina päivästä toiseen.

”Haastetta tuo aina sääolojen vaihtelu. Saattaa olla pakkasta, ja sellaista kuin Seefeldissä, jossa latujen aurinkoinen puoli oli lämmin, ja varjossa oli kylmempää. Päivävaihtelut vaativat reagointikykyä, mutta nyt Suomenkin suksihuoltajat ovat olleet siellä valmistautumassa etukäteen.”

Suksien testaamista on jo rajoitettu latujen säästämiseksi, ja torstain sprinttikilpailuja aikaistettiin usealla tunnilla, jotta latu olisi kilpailun aikana paremmassa kunnossa.

Myös latupohjan kovettamisesta suolaamalla on jo puhuttu.

”Jos suolausta joutuu tekemään päivittäin, niin kisojen loppupäiviä ajatellen se on huono tilanne, koska esimerkiksi Seefeldissä se suolaus ei enää purrut, kun latuja jouduttiin joka päivä suolaamaan.”

Venäläinen muistuttaa, että suolaamisen jälkeen joudutaan odottamaan tietty aika, ennen kuin ladulle on asiaa.

”Jos heti suolauksen jälkeen laskettaisiin ladulle, niin se on kuin hiekalle hiihtäisi. Se tekee sukseen sellaiset naarmut, että sen jälkeen suksi on hionnan tarpeessa.”

Jasmi Joensuu lenkillä MM-ladulla keskiviikkona.­

Pitovoitelussa suksihuoltajien pitää olla tarkkana voiteen määrän kanssa, koska pitotälli saattaa märässä lumessa vettyä, ja silloin pito huononee.

”Märät ja pehmeät kelit vaativat aika paljon sitä voidemassaa. Jos suksi on liian matala, se hinkkaa koko ajan latua pitkin eikä irrota riittävästi. Silloin se voide imee kosteutta ja vettyy. Liisterisuksien pitää olla yleensä jäykkiä. Vettymistä tapahtuu myös luiston osalta, ja sekin liittyy suksen profiiliin. Samalla tavalla imu tulee vapaan suksiin, jos profiili ei ole oikea.”

Nyt Venäläinen seuraa pitkästä aikaa arvokisat telkkarista kotonaan Kuopiossa.

”Kiva pitää peukkua suomalaisille. Toivon, että huolto ja urheilijat onnistuvat. Harmittaa, jos nuo kelit ratkaisevat jollakin tapaa. Toivotaan, että tulisi reilua kilpailua.”

Venäläinen toimi Niskasen suksihuoltajana viimeksi Pyhäjärven SM-kisoissa MM-kisojen alla, ja tuloksena oli kaksi mestaruutta.

”Sanoin silloin Iivolle, että onnitteluja ei tule kuin MM-mitalista. Vaatimustaso on kova”, Venäläinen sanoo hekotellen.