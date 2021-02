Britti Colin Jackson piti hallussaan entistä ennätystä.

Yksi yleisurheilun vanhoista maailmanennätyksistä pyyhkäistiin Madridissa historiaan. Amerikkalainen Grant Holloway juoksi 60 metrin uudeksi ME-tulokseksi 7,29, kertoi uutistoimisto AFP.

Holloway nipisti sekunnin sadasosan britti Colin Jacksonin 27 vuotta vanhasta ennätyksestä. Jackson aitoi edellisen ME-tuloksen 7,30 vuonna 1994.

Pariisin kilpailun voittanut Holloway oli omaa luokkaansa. Holloway juoksi alkuerissä 7,32 ja kilpailussa hän jätti toiseksi tulleen Britannia Andrew Pozzin kauas taakseen. Pozzi sai ajan 7,51.

Holloway, 23, on hallinnut 60 metrin aitoja tänä talvena. Hän on juossut kymmenen kertaa alle 7,40. Hollowaylla on hallussaan maailman kahdeksasta parhaasta ajasta viisi.

Oli vain ajan kysymys, milloin Holloway heittäisi vanhan ME-ajan historian lehdille. Hän on voittanut peräti 41 peräkkäistä kilpailua ja ollut 60 metrin aidoissa voittamaton neljä vuotta.

On harmi Holloway kannalta, ettei sisäratojen MM-kilpailuja pystytä järjestämään koronaviruspandemian takia. MM-kisat piti olla Nanjingissa Kiinassa, mutta tapahtuma siirrettiin vuodelle 2023. Alkaisi olla kova temppu pysyä voittamattomana siihen asti.

Holloway ennätyus 110 metrin aidoissa on 12,98, ja sitä tulosta hän lähtee jahtaamaan Tokion olympialaisiin tulevana kesä, jos tapahtuma suinkin järjestetään.

Hollannin Nadine Visser sivusi maailman kauden kärkiaikaa 7,81, kun hän voitti Pariisissa naisten 60 metrin aidat.