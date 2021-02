Yleisurheilun EM-hallikisoihin nimettiin 13 urheilijaa, ja joukkue voi vielä täydentyä.

Hiihtosuunnistus

Kääriku, Viro:

MM-kisat, sprintit:

Naiset (2,8 km): 1) Daisy Kudre Viro 15.22, 2) Anna Magdalena Olsson Ruotsi 15.39, 3) Anna Ulvensöen Norja 15.44, 4) Alena Trapeznikova Neutraalit urheilijat 15.45, 5) Tatyana Oborina Neutraalit urheilijat 16.20, 6) Evelina Wickbom Ruotsi 16.33,... 8) Marjut Turunen Suomi 16.48, 9) Salla Koskela Suomi 16.51,... 18) Siiri Saalo Suomi 17.54,... 23) Sonja Mörsky Suomi 18.24,... 27) Kaisa Klemettinen Suomi 18.55, 28) Liisa Nenonen Suomi 19.00.

Miehet (3,3 km: 1) Vladislav Kiselev Neutraalit urheilijat 16.59, 2) Audun Heimdal Norja 17.16, 3) Jörgen Baklid Norja 17.17, 4) Sergei Gorlanov Neutraalit urheilijat 17.40..., 4) Andrei Lamov Neutraalit urheilijat 17.40, 6) Björnar Kvåle Norja 17.56,... 11) Eevert Toivonen Suomi 18.40, 12) Misa Tuomala Suomi 18.41,... 14) Tuomas Kotro Suomi 18.52,... 18) Aapo Viippola Suomi 19.09,... 34) Miska Tervala Suomi 20.34,... 47) Tero Linnainmaa Suomi 22.21.

Nuorten MM-kisat, sprintit:

Naiset (2,5 km): 1) Hanna Lundberg Ruotsi 13.25, 2) Olesja Rjazanova Venäjä 13.42, 3) Alina Niggli Sveitsi 14.44,... 6) Maria Hoskari Suomi 15.35,... 10) Heta Virtanen Suomi 16.03,... 18) Venla Viippola Suomi 18.25, 19) Nina Kärnä Suomi 19.26.

Miehet (3,1 km): 1) Jonathan Stahl Ruotsi 16.02, 2) Niklas Ekström Suomi 16.14, 3) Artemi Dorma Venäjä 16.20,... 7) Wille Laitamäki Suomi 18.04,... 9) Tuomas Outinen Suomi 18.17,... 13) Matias Maijala Suomi 19.02.

Jalkapallo

Miesten Mestarien liiga, pudotus­pelien 1. kierroksen 1. ottelut (23.2.):

Bukarest: Atletico Madrid, Espanja–­ Chelsea, Englanti 0–1 (0–0)

68. Olivier Giroud 0–1.

Rooma: Lazio, Italia–Bayern München, Saksa 1–4 (0–3)

9. Robert Lewandowski 0–1, 24. Jamal Musiala 0–2, 42. Leroy Sane 0–3, 47. Francesco Acerbi om. 0–4, 49. Joaquin Correa 1–4.

Jääkiekko

Liiga:

Ässät–KalPa ja. 3–4 (0–1, 1–0, 2–2, 0–1)

HIFK–Lukko 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

SaiPa–Pelicans vl. 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0, 0–1)

Tappara–JYP vl. 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

TPS–Kärpät 3–4 (0–3, 1–0, 2–1)

NHL:

New Jersey–Buffalo 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

Washington–Pittsburgh ja. 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

P: Kasperi Kapanen 1+1.

Ottawa–Montreal vl. 5–4 (2–1, 1–2, 1–1, 0–0, 1–0)

Columbus–Chicago vl. 5–6 (1–2, 2–2, 2–1, 0–0, 0–1). Co: Patrik Laine 2+1, Joonas Korpisalo 29/34 torjuntaa. Ch: Kevin Lankinen 25/30 torjuntaa.

Detroit–Nashville 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

N: Eeli Tolvanen 1+0, Mikael Granlund 0+1, Pekka Rinne 24/24 torjuntaa.

Vancouver–Edmonton 3–4 (3–1, 0–0, 0–3)

Jääpallo

Miesten Bandyliiga, välierien 1/5 ottelut:

Akilles–JPS 6–3 (4–3)

Akilles jihtaa voiton 1–0.

Veiterä–Narukerä 3–0 (1–0)

Veiterä johtaa voitoin 1–0.

Seuraavat ottelut: 27.2. JPS–Akilles, Narukerä–Veiterä.

Koripallo

Miesten Korisliiga:

Lahti–Kouvot 99–82 (24–15, 28–24, 16–27, 31–16)

KTP–Kauhajoki 71–96 (13–25, 21–27, 18–19, 19–25)

Pyrintö–BC Nokia 103–93 (34–32, 14–24, 27–16, 28–21)

Seuraavat ottelut: 27.2. BC Nokia–Kauhajoki, Seagulls–Kataja, Kobrat–Pyrintö, Ura–Korihait.

NBA:

Cleveland–Atlanta 112–111, Orlando–Detroit 93–105, Brooklyn–Sacramento 127–118, New York–Golden State 106–114, Toronto–Philadelphia 102–109, Dallas–Boston 110–107, ­Milwaukee–Minnesota 139–112, ­Denver–Portland 111–106, LA Clippers– Washington 135–116.

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga:

Karelian Hurmos–Etta 1–3 (16–25, 25–22, 23–25, 20–25)

Naisten Mestaruusliiga:

LP Kangasala–LP Vampula 3–0 (25–23, 25–23, 25–21)

Mäkihyppy

Oberstdorf, Saksa:

MM-kilpailut, karsinta naisten normaalimäen (HS106) kilpailuun: 1) Sara Takanashi Japani 142,6 pistettä (103 metriä), 2) Marita Kramer Itävalta 140,1 (101,5), 3) Ema Klinec Slovenia 135,4 (98), 4) Jerneja Brecl Slovenia 135,0 (102), 5) Nika Kriznar Slovenia 130,7 (98,5), 6) Daniela Iraschko-Stolz Itävalta 129,4 (95),... 24) Jenny Rautionaho Suomi 105,4 (89),... 31) Julia Kykkänen Suomi 98,7 (85,5),... 36) Susanna Forsström Suomi 83,8 (78,5),... 45) Julia Terva­hartiala Suomi 66,9 (71,5).

Rautionaho, Kykkänen ja Forsström torstaina hypättävään kilpailuun, Tervahartiala karsiutui.

Pyöräily

Al Marjan Island, Arabiemiraatit:

Maantiepyöräilyn World Tourin ­kauden 1. kilpailu, Arabiemiraattien ympäriajo:

4. etappi, Al Marjan Island–Al Marjan Island, 204 km: 1) Sam Bennett Irlanti 4.51.51, 2) David Dekker Hollanti, 3) Caleb Ewan Australia, 4) Elia Viviani Italia, 5) Matteo Moschetti Italia, 6) Pascal Ackermann Saksa,... 68) Jaakko Hänninen Suomi kaikilla sama aika.

Tilanne kokonaiskilpailussa 4/7 etapin jälkeen: 1) Tadej Pogacar Slovenia 12.50.21, 2) Adam Yates Britannia jäljessä 0.43, 3) Joao Almeida Portugali –1.03, 4) Chris Harper Australia –1.43, 5) Neilson Powless USA –1.45, 6) Mattias Jensen Tanska –2.36... 49) Hänninen –15.46.

Torstaina ajetaan 170 kilometrin etappi. Kilpailu päättyy lauantaina.

Raviurheilua

Toto65, Vermo

1. lähtö, lv 2120 m: 1) Moniman/Ari Moilanen 16,4a (2,51), 2) Rachael 16,6a (7,84).3) Filion 16,8a (7,12).4) Rullebackens Göta 16,9a (49,73). Toto (9-3-2): 2,51 1,33-2,33-2,11 9,42.

2. lähtö, lv 2120 m: 1) EL Houdini/Antti Teivainen 16,9a (1,7), 2) Hazelhen Hemera 17,2a (20,99).3) Visionnaire 17,2a (37,53).4) Very Gone Face* 17,3a (6,35).poissa: 4. Toto (7-1-6): 1,70 1,24-2,00-3,32 7,42.

3. lähtö, sh 2120 m Vermon TalviCup -karsinta: 1) Millikka/Ari Moilanen 28,4 (19,13), 2) Lissun Assi 28,5 (2,26).3) Siriliisi 29,0 (2,62).4) Vilviiri 29,7 (80,72). Toto (8-5-2): 19,13 1,44-1,14-1,23 8,45.

4. lähtö, Toto65-1, sh 2120 m Vermon TalviCup -karsinta oriille ja ruunille: 1) Tuuskanen/Antti Teivainen 27,6 (1,93), 2) Kromaus 27,7 (8,85).3) Montsan Vippi 28,0 (36,71).4) Vekraus 28,0 x (7,57). Toto (10-5-6): 1,93 1,23-2,05-2,90 5,16.

5. lähtö, Toto65-2, lv 2120 m: 1) Lady Rock/Tuomas Korvenoja 16,0a (4,06), 2) Gyro Gearloose 16,2a (26,18).3) Make a Wish H.C.* 16,5a (25,22).4) Special Point 16,5a (2,96). Toto (4-3-8): 4,06 2,45-4,64-4,38 59,68.

6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, sh 2120 m Vermon TalviCup -karsinta: 1) Hyvännäköinen/Juha Utala 28,8 (9,92), 2) Hollaus 28,8 (69,11).3) Mattilan Miina 29,0 (4,2).4) Arkenttiina 29,0 (5,01).poissa: 6, 7. Toto (3-1-9): 9,92 2,30-6,67-2,05 79,84. Toto4 voitto-osuus: 11,58.

7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, sh 2120 m Vermon TalviCup -karsinta oriille ja ruunille: 1) Ierikka/Esa Holopainen 27,8 x (3,83), 2) Larvan Iisu 27,9 (8,62).3) Maisteri Jutila 27,9 (3,53).4) Suikun Chili 28,3 (44,28). Toto (12-6-8): 3,83 1,66-2,13-1,53 11,95. Toto4 voitto-osuus: 30,63. Troikka: 97,93.

8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2120 m: 1) Magnifique Elise/Santtu Raitala 16,8a (6,16), 2) Miss Jaybird 17,0a (5,56).3) Motivated Second 17,1a (3,45).4) Proud Ms Cantab 17,2a (34,12).poissa: 4, 7. Toto (8-10-5): 6,16 2,34-1,65-1,50 15,34. Toto4 voitto-osuus: 153,34.

9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2120 m: 1) Credit To Love/Jukka Torvinen 14,1a (3,08), 2) Santo Grial 14,6a (17,8).3) Stonecapes Poe 14,7a (53,15).4) Newport Brodde 14,8a (67,41). Toto (4-6-11): 3,08 1,68-3,44-9,52 22,60. Toto4 voitto-osuus: 282,93. Troikka: 434,12. Päivän Duo: 8-4, kerroin: 40,26.

Toto4 pelivaihto 30904,80 e, voitto-osuus 282,93 e

Salibandy

Miesten F-liiga:

Indians–Classic 5–9 (1–3, 2–2, 2–4)

Runkosarjan viimeiset ottelut: 27.2. Jymy–Welhot, Tiikerit–Classic, EräViikingit–SPV, LASB–Indians, Nokian KrP–Steelers, Happee–Oilers, OLS–TPS.

Yleisurheilu

Madrid, Kansainväliset hallikisat, suomalaistuloksia, miehet:

Finaali, 60 m aj: 1) Grant Holloway USA 7,29 (ME), 2) Andrew Pozzi Britannia 7,51, 3) Paolo Dal Molin Italia 7,57,... 8) Elmo Lakka Suomi 7,77. Lakka juoksi alkuerässään 7,75.

Tampere:

Kansalliset hallikisat:

Kiekko:

Naiset: 1) Salla Sipponen KeurKi 59,70 (kkk), 2) Helena Leveelahti VirtainU 51,25, 3) Tuula Penttinen PuumalViri 48,91.

Sipponen paransi ulkoratojen ennätystään 18 senttia ja halliennätystään 82 senttiä. Halli-Se on Sanna Kämäräisen 60,67.

Miehet: 1) Teemu Poikolainen JoKa 51,80 (kkk), 2) Olli-Pekka Korhonen KaavKa 51,36.

Suomen joukkue EM-hallikisoihin Puolan Toruniin 5.–7. maaliskuuta:

Miehet:

60 m: Samuli Samuelsson Ikaalisten Urheilijat 6,66 (kauden paras/ennätys), Samuel Purola Oulun Pyrintö 6,67, Riku Illukka Vantaan Salamat 6,73.

1500 m: Joonas Rinne Saarijärven Pullistus 3.44,57.

60 m aj: Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat 7,63, Ilari Manninen Jyväskylän Kenttäurheilijat 7,82.

Pituushyppy: Kristian Pulli Viipurin Urheilijat -/783 hallissa ja 827 ulkoradoilla

Naiset:

60 m: Lotta Kemppinen HIFK 7,16, Anniina Kortetmaa Jyväskylän Kenttäurheilijat 7,39/7,36.

800 m: Sara Kuivisto Borgå Akilles 2.03,29.

60 m aj: Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat 7,91, Anni Siirtola Helsingin Kisa-Veikot 8,12.

Kolmiloikka: Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy 14,13/14,38.

Joukkueenjohtaja: Tuomo Salonen

Joukkue voi täydentyä vielä torstaina Euroopan yleisurheiluliiton kutsujen myötä.

Rahapelejä

Keno 8/21

Päiväarvonta: 3, 5, 11, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 39, 43, 46, 54, 55, 58, 62, 67, 68. Kunkkunumero: 16

Ilta-arvonta: 1, 2, 8, 10, 12, 19, 26, 28, 30, 33, 37, 39, 43, 47, 49, 50, 55, 57, 65, 66. Kunkkunumero: 43

Keskiviikko-Jokeri 8/21

Keskiviikko 24. 2.

Jokerinumero: 3 2 0 0 8 0 4

Voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 6 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

TOTO65, Vermo

Oikea rivi:

1. lähtö: 10 Tuuskanen, poissa: -

2. lähtö: 4 Lady Rock, poissa: -

3. lähtö: 3 Hyvännäköinen, poissa: 6, 7

4. lähtö: 12 Ierikka, poissa: -

5. lähtö: 8 Magnifique Elise, poissa: 4, 7

6. lähtö: 4 Credit To Love, poissa: -

Voitonjako:

6 oikein voitto-osuus 472,91 e., 5 oikein voitto-osuus 15,47 e.

Vikinglotto 8/21

Keskiviikko 24. 2.

Päänumerot: 4, 27, 31, 35, 40, 43

Vikingnumero: 8

Plusnumero: 23

Voitonjako:

6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 452 611,60 e, 5+1 oikein 15 254,25 e, 5 oikein 1 111,64 e, 4+1 oikein 65,40 e, 4 oikein 27,97 e, 3+1 oikein 9,43 e, 3 oikein 4,42 e

Plusnumero (viisinkertaistaa voiton):

6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 0,00 e, 4 oikein 139,85 e, 3+1 oikein 47,15 e, 3 oikein 22,10 e, Plus oikein 5,00 e

TV-urheilua

Yle TV2

9.55 Hiihdon MM: Sprinttihiihtokarsinta. 12.25 Hiihdon MM: Sprinttihiihto­finaalit. 17.55 Hiihdon MM: N mäkikilpailu HS 106, 1. kierros. 19.15 Hiihdon MM: N mäkikilpailu HS 106, 2. kierros. 21.01 Rallin MM, Rovaniemi, ennakkotunnelmat.

Yle Areena

15.50 StarCraft 2: IEM Katowice 2021.

C More Max

18.30 Ravit: Lahti ja Åby. Jatkuu klo 19.55 CMore.fi-palvelussa. 19.55 SHL: Örebro–Rögle.

C More Sport 1

10.00 WTA Tennis: Adelaide Interna­tional. 17.00 PGA TOUR Golf: Puerto Rico Open. Jatkuu klo 19.45 CMore.fi-palvelussa. 19.45 UEFA Europa League: Arsenal–Benfica. 21.55 UEFA Europa League: Leverkusen–Young Boys.

C More Sport 2

19.45 UEFA Europa League: Rangers–­ Antwerp. 21.55 UEFA Europa League: AC Milan - Crvena Zvezda.

Eurosport 1

12.48 Pyöräily: Maailmankiertue UAE Tour. 17.58 Hiihdon MM: N mäkikilpailu HS 106, 1. kierros. 20.58 Snooker: The Players Championship.

Eurosport 2

14.55 Snooker: The Players ­Championship.

Ruutu

05.00 NBA: Utah Jazz–Los Angeles Lakers. 17.20 Korisliiga: HBA-Märsky–Vimpelin Veto. 18.20 Lentopallon Mestaruusliiga: Puijo Wolley–LP Viesti, OrPo–Liigaploki Pihtipudas, Savo Volley–Lentopalloseura Etta. 18.20 Mestis: KOOVEE–TUTO Hockey. 18.25 Koripallon 1. Div.: Jyväskylä Basketball Academy–Pyrintö Akatemia A, Kipinä Basket–Forssan Koripojat. 18.30 Ravit: Toto5, Lahti/Jokimaa ja Toto64, Åby. 18.55 Suomi-sarja: Karhu HT–Pyry. 19.55 Koripallon 1. Div.: HBA-Märsky–Munkkiniemen Kisapojat. 02.00 NBA: Philadelphia 76ers–Dallas Mavericks. 04.30 NBA: Milwaukee Bucks–New Orleans ­Pelicans.

VeikkausTV

08.00 NBL: Sydney–NZ Breakers. 10.30 NBL: Adelaide–Melbourne U. 13.20 Ravit: Kalmar, Ruotsi. 16.00 KHL: Traktor–Torpedo NN. 18.00 KHL: Ak Bars Kazan–Magnitogorsk, Lokomotiv Ja–TsSKA M, Neftehimik–Severstal. 18.07 Ravit: Jokimaa, Suomi 18.30 KHL: Avangard Omsk–Salavat, SKA Pietari–­ Vitjaz, Sotshi–Avtomobilist, Spartak M–Sibir. 18.45 Ravit: Gävle, Ruotsi. 18.55 ESL One CIS Online, Upper Div: Spirit–Unique. 19.20 Ravit: Åby, Ruotsi. 19.30 KHL: Dinamo R–Dinamo Mn 20.00 SHL: Färjestad–Leksand, HV71–Skellefteå, Luleå–Frölunda, Malmö–Djurgården, Växjö–Linköping, Örebro–Rögle.

V Sport Urheilu

21.55 Koripallon Euroliiga: Real Madrid–Zalgiris. 02.05 NHL: Florida ­Panthers–Dallas Stars.

V Sport 1

21.50 Euroliiga: Real Madrid–Zalgiris. 02.05 NHL: Washington Capitals– Pittsburgh Penguins. 05.35 NHL: San Jose Sharks–Vegas Golden Knights.

V Sport Jääkiekko

18.30 KHL: Jokerit–Amur. 02.05 NHL: Columbus Blue Jackets–Chicago Blackhawks. 05.05 NHL: Vancouver Canucks–Edmonton Oilers.

V Sport Hockey

02.05 NHL: Tampa Bay Lightning– Carolina Hurricanes 05.05 NHL: Vancouver Canucks–Edmonton Oilers.

V Sport Golf

20.00 ET: WGC at The Concession, 1. kierros.