Tiger Woodsin tiistainen auto-onnettomuus oli uusin takaisku tähtipelaajan uralla.

Tiger Woods on voittanut golfin major-turnauksen 15 kertaa.­

Golflegenda Tiger Woodsin auto-onnettomuus nostaa vahvan epäilyksen 45-vuotiaan uran jatkosta, kertoo uutistoimisto AFP.

Onnettomuus tapahtui Kalifornian Rancho Palos Verdesissä. Woodsin auto pyöri useita kertoja ympäri, kunnes pysähtyi tien viereen. Woods oli yksin autossa. Ulosajossa ei ollut osallisena muita.

Woods toipuu leikkauksesta, jossa korjattiin hänen oikeaan jalkaansa tulleita vakavia vammoja.

Poliisin mukaan Woods ei saa syytettä holtittomasta ajosta. Tutkijat toivovat, että autossa oli musta laatikko, jonka data valaisisi onnettomuuden syytä. Kyseessä on jo kolmas auto-onnettomuus, johon Woods joutui viime vuosien aikana.

Kolari tapahtui vain kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Woods oli jo viidennessä selkäleikkauksessa.

Lisäksi Woodsin polvea on operoitu kolme kertaa hänen uransa aikana.

Woods on kuitenkin aina tehnyt paluun. Hän myös voitti vuonna 2019 major-turnauksen, Mastersin, vaikka takana oli useita selkäleikkauksia. Nyt epäilykset paluun mahdollisuudesta ovat vahvoja.

”Hän ei ole teräsmies”, nelinkertainen major-voittaja Rory McIllroy totesi keskiviikkona.

”Hän on kuitenkin vain ihminen. Ja hän oli jo valmiiksi kokenut paljon. Mielestäni kaikkien pitäisi olla kiitollisia, että hän on yhä täällä, elossa ja että hänen lapsillaan on elossa oleva isä.”

Kuusinkertainen major-voittaja Nick Faldo totesi, että olisi melko poikkeuksellista, jos Woods tekisi vielä yhden paluun. Faldon mukaan ikäkin vaikuttaa asiaan.

”On jo riittävän kovaa pelata 45-vuotiaana, kun joutuu pelaamaan 25-vuotiaita ’lapsia’ vastaan”, Faldo totesi CBS:lle.

Golfin maailmanlistan ykkönen Dustin Johnson twiittasi, että hän toivoo Tigerille pikaista paranemista ja Ben Hogan -tyylistä paluuta. Hogan oli huippugolffaaja 1940- ja 1950-luvuilla ja palasi vakavan auto-onnettomuutensa jälkeen.

”Jos joku siihen pystyy, se on TW”, Johnson kirjoitti.