Espoon liikuntatoimi teki tällä viikolla urheiluseuroille sähköpostikyselyn selvittääkseen koronavirustartuntatilannetta.

Kyselyyn on tähän mennessä vastannut 25 urheiluseuraa, jotka pyörittävät yhteensä noin 24 000:n alle 20-vuotiaan harrastajan joukkoa.

Melkein kaikissa kyselyyn vastanneissa seuroissa on ollut karanteeniin joutuneita harrastajia tai ohjaajia, mutta altistukset ovat tulleet koulusta, kotoa tai työpaikalta.

Yhtään seuran sisäistä jatkotartuntaa ei ole ilmoitettu.

Kyselyyn ovat vastanneet isommissa seuroissa toiminnanjohtajat ja pienemmissä seuran puheenjohtajat.

”On muutamia seuroja, joissa on todettu koronatapauksia mutta ei niiden leviämistä eteenpäin seuran sisällä. Se kertoo siitä, että harrastustoiminta on hoidettu hyvin”, Espoon liikuntapalvelupäällikkö Markku Sistonen toteaa.

” ”Tämän tiedon pohjalta näyttää siltä, että seuratoiminta ei lisää tartuntoja.”

Harrastusryhmät perustuvat vakiintuneeseen kokoonpanoon ja ennakkoilmoittautumiseen. Lasten ja nuorten vanhempia ei ole päästetty seuraaman harjoituksia. Espoossa on myös vahva suositus siitä, että lapset ja nuoret, jotka harrastavat useampaa lajia, pitäytyisivät yhden seuran harrastuksessa.

”Nuoret tulevat maskien kanssa hallille tai koululle ja riisuvat ne vasta, kun harjoitus alkaa. Eri harrastusryhmillä on sisäänkäynti eri pukuhuoneen kautta, ja pyritään, ettei pukuhuoneita muuten käytetä. Paikalle ei tulla ennen oman vuoron alkua, jotta vältetään yhtäaikaista oleskelua samoissa tiloissa”, Sistonen kuvailee koronatoimenpiteitä.

Kiihtyneen koronatartuntatilanteen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kiristänyt kokoontumisrajoituksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Lisäksi tänään torstaina Suomen hallitus päätti, että yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voidaan keskeyttää 8.–28. maaliskuuta koronavirustartuntojen leviämis- ja kiihtymisalueilla. Päätös koskee muun muassa pääkaupunkiseutua ja muuta Uuttamaata.

”Toivottavasti [kyselyn] tuloksilla olisi vaikuttavuutta, kun pohditaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkoa tai mahdollista keskeyttämistä.”, Sistonen toteaa.

Espoon kaupunki aikoo jatkossakin kartoittaa koronavirustilannetta urheiluseuroissa.

”Totta kai, jos tartunnat lähtevät seuroissa leviämään, niin toiminnan keskeyttäminen on ymmärrettävää, mutta tämän tiedon pohjalta näyttää siltä, että seuratoiminta ei lisää tartuntoja”, Sistonen sanoo.

” ”Kun johtopäätöksiä tehdään tiedon varassa, rajoitukset toimivat parhaiten.”

Tomi Vuorenmäki antoi ohjeita, kun Esport Oilersin 13-vuotiaiden salibandyjoukkue harjoitteli Toini-myrskystä huolimatta Tapiolan urheilupuiston hangessa.­

Salibandyseura Esport Oilersin toiminnanjohtaja Jouni Vehkaoja kertoo, ettei heillä ole ollut helmikuussa yhtään koronavirustapausta tai -altistumista.

”Koko pandemian aikana seurassa on ollut kaksi junioriharrastajaa, joista toinen oli saanut tartunnan koulusta, toinen kotoa”, Vehkaoja toteaa.

Altistumisia Vehkaoja uskoo tulevan jatkossakin harrastusten ulkopuolelta. Siksi ryhmät pidetään erillään.

Rajoituksia pohdittaessa Vehkaoja toivoo, että päätökset pohjautuisivat tietoon, että ”ei vain suljeta ja rajoiteta sitä, mitä voidaan”.

”Ehdotin kaupungille, että he keräisivät tietoa seuroilta kerran kuussa. Silloin meillä olisi koko ajan saatavilla ajantasaista faktaa. Kun johtopäätöksiä tehdään tiedon varassa, rajoitukset toimivat parhaiten.”

Datan kerääminen voisi Vehkaojan mukaan antaa muutakin hyödyllistä tietoa, jos harrastustoiminnan rajoituksille tulee tarvetta.

”Jos koronavirus pääsee leviämään harrastusten parissa, niin onko olemassa tietty ikäluokka tai lajit, joissa se leviää? Onko riski jäällä tapahtuvissa lajeissa esimerkiksi isompi kuin muissa sisätiloissa?”

Suurimmassa osassa kyselyyn vastanneista seuroista ei ollut tullut tietoon lainkaan koronavirustapauksia. Kiekko-Espoon junioritoiminnassa tapauksia oli eniten. Helmikuun aikana seuran harrastajissa oli neljä koronatartunnan saanutta. He kaikki olivat saaneet tartunnan harrastustoiminnan ulkopuolella.

”Kaikki tapaukset olivat heti helmikuun ensimmäisellä viikolla, kun meillä oli ensimmäiset harjoitukset tauon jälkeen. Yksi tapauksista ei ehtinyt altistaa ketään, ja kolmessa muussa tapauksessa saimme tiedon heti treenejä seuranneena päivänä, ja nämä joukkueet asetettiin karanteeniin. Jatkotartuntoja ei tullut”, Kiekko-Espoo ry:n toiminnanjohtaja Niko Merikanto kertoo.

Mahdollisesti tiukentuvat rajoitukset huolettavat, sillä korona-aika on jo nyt vähentänyt harrastajamääriä. Kiekko-Espoon ryhmistä on tauon aikana jäänyt pois yksittäisiä harrastajia, mutta eniten vaikuttaa uusien tulokkaiden vähäisyys.

”Meillä on yleensä noin 3 000 harrastajaa, mutta nyt ehkä 2 700–2 800. Uusia kiekko- ja ringettekoululaisia on jäänyt tulematta. Toivottavasti he ovat vain lykänneet harrastamisen aloittamista vuodella. Vanhoja on jäänyt pois ihan yksittäisiä, mutta jokainen tämän takia menetetty harrastaja on liikaa”, Merikanto toteaa.

Merikannon mukaan liikuntatoimen kysely osoittaa, että seuratoiminta voi pyöriä pandemiankin keskellä.

”Toki meidän iso toive on, että homma jatkuu. Vaikka koronavirustilanne on vaikea, niin harrastaminen on mahdollista, kun tekijät ovat sitoutuneita ja systeemit toimivat.”

Seuroille lähetetty sähköpostikysely on linjassa kaupungin tartuntajäljityksen kanssa.

”Myös Espoon kaupungin tartunnanjäljityksen näkökulmasta tilanne lasten harrastuksissa on ollut rauhallinen tämän vuoden puolella, myös viime viikkoina. Seuraamme tilannetta tarkasti”, Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahn toteaa.