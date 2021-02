Ari Huusela tuskin osasi lähtiessään laskea, että hän tulisi maaliin nimipäivänään 4. maaliskuuta yksinpurjehduksen Vendée Globe -kilpailussa, mutta niin voi käydä.

”Olisi hyvä, jos onnistuisi. Toivottavasti arvio pysyy. Sääennuste ja reititys näyttävät ihan hyvältä maaliin saakka. Jos oikein menee nappiin, niin päivällä 4. maaliskuuta saattaisin olla jo aika lähellä”, Huusela kertoi torstaina HS:lle.

Joka neljäs vuosi purjehdittava Vendée Globe alkoi 8. marraskuuta Biskajanlahden satamakaupungista Les Sables-d’Olonnesta. Maaliin samaan paikkaan on päässyt 23 venettä. Kaksi kipparia on vielä matkalla. Kahdeksan on keskeyttänyt.

Ranskalainen Alexia Barrier on noin 900 kilometrin päässä maalista. Huuselalla on taivaltavaa 3 000 kilometriä.

Ari Huusela ja viesti kollegalle.­

Torstaina Huuselalla alkoi 109. päivä merelle. Tiistain hän nimesi yhdeksi hankalimmaksi päiväkseen kisan aikana. Vastatuuli puhalsi yli 33 solmun, yli 60 kilometriä tunnissa, voimalla.

”Tuuli kääntyili 180 astetta, mikä teki aallokosta sietämättömän. Oli kurja olla. Tuntui, että vene repeää kappaleiksi. Huomaa, että alkaa väsyä. Oli taistelupäivä eikä matka edennyt. Meni 30 tuntia, etten saanut levättyä.”

Azorien tuliperäisen saariryhmän Huusela laskee ohittavansa lauantaina päivällä. Jos niin käy, Huusela näkisi pitkästä aikaa maata.

”Se olisi hieno näky. Muuten täytyy pitää ajatukset merellä, ei maalla. Keskittyminen ei saa herpaantua, vaikka sää ja tuuli ovat nyt hyvät”, Huusela sanoi.

Yhteydenottohetkellä veneen vauhti oli noin 15 solmua, yli 27 kilometriä tunnissa. Azoreille oli matkaa noin 740 kilometriä.

Maalintuloa varten Huusela oli testannut, että veneen moottori on kunnossa. Maalilinja on merellä Biskajanlahdella, jonne on tultava purjeilla.

Maalin jälkeen veneeseen nousevat tarkastajat, jotka varmistavat, ettei moottoria ja vaihteita ole käytetty etenemiseen. Sen jälkeen Huusela saa ajaa satamakanavaan nousuveden aikana moottorilla.

”Tuntuu uskottomalta, että maali alkaa lähestyä oikeasti. Olen ollut täällä niin pitkään. Torkuista nouseminen tuntuu päivä päivältä vaikeammalta. Päivittäiset rutiinit, kuten veneen tarkistus auttavat siinä. Välillä tulee sellainen pää pensaaseen -ajatus, kun ei halua, että veneestä löytyy vaurioita.”

Toistaiseksi isoin vaurio on ollut, kun veneen toinen tuulimittarijärjestelmä rikkoutui. Mastossa ollut tuulianturi oli irronnut, vaikka se on ollut lujasti kiinni.

”Toivottavasti toinen systeemi kestää, ettei tarvitse kiivetä sitä mastoon korjaamaan.”