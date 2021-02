Suomella varsinaiseen huoltoryhmään kuuluu 11 henkilöä ja lisäksi työssä auttaa 4 ”ylimääräistä” suksentestaajaa.

Suomen sprintterit tekivät varsin hyvää jälkeä torstain MM-mittelöissä. Niin naisissa kuin miehissä kolme urheilijaa neljästä eteni aika-ajosta jatkoon.

Pudotuserissä Katri Lylynperä ylsi välieriin ja Johanna Matintalo olisi tehnyt samoin ilman kaatumista.

Miehissä Joni Mäki, Lauri Vuorinen ja Ristomatti Hakola olivat erissään kolmansia ja lähellä välieräpaikkaa.

Suomen huoltopäällikkö Martin Norrgård antoi omalle porukalleen päivästä hyvän arvosanan.

”Katri jopa ylisti suksiaan ja monilta tuli kehuja. Hyvä päivä. Tänään oli huoltoporukan näkökulmasta kaksi eri kisaa, koska olosuhteet muuttuivat aika-ajosta eriin niin paljon”, Norrgård summasi.

Aika-ajoon jämähtänyt Anne Kyllönen oli pettynyt vauhtiinsa ja totesi Ylellä, ettei se ollut tuntemuksen mukainen.

”Sekin selvisi jo, mitä siinä oli tapahtunut. Huoltomies lisäsi Annen pyynnöstä liisteriä ennen aika-ajoa. Kisassa liisteri vettyi ja sukset tökkivät eli liisteri meni tavallaan pilalle.”

Norjalaiset olivat odotettuakin vahvempia. Miehissä kolmoisvoitto ei ollut kovin suuri paukku, mutta Norjan naiset ottivat kolme finaalipaikkaa, mikä oli enemmän kuin maailmancupin perusteella povattiin.

”Norjan panos ei yllättänyt, kun katsoo huoltomiesten määrää. Heillä on varmasti tuplasti porukkaa siihen verrattuna, mitä meillä on. He testasivat kalustoa armottoman paljon ja heillä on suhteet kunnossa valmistajiin”, Norrgård kertoi.

Hiihtohuollolta vaaditaan paljon Oberstdorfin oloissa. Martin Norrgårdin mukaan sprinttipäivä antoi paljon arvokasta tietoa lauantain skiathloneita varten.­

Suomella varsinaiseen huoltoryhmään kuuluu 11 henkilöä ja lisäksi työssä auttaa 4 ”ylimääräistä” suksentestaajaa.

Ruotsin päivä oli kaksijakoinen. Naisten sprinttejä hallinnut Linn Svahn hyytyi välieriin, eikä hänen kalustonsa tuntunut toimivan. Toisaalta Jonna Sundling voitti maailmanmestaruuden.

Miehissä Oskar Svensson lähti vapaan suksilla finaaliin, eikä pystynyt kovissa nousuissa tasatyönnollä taistelemaan mitalivauhdissa.

”Voitelin Oskarin suksia viime vuonna, joten tuo ratkaisu ei yllättänyt. Hän halusi aina voideltujen suksien verrokiksi tasurisukset. Täällä hän veti riskillä, koska mitaliin ei olisi ollut muuten saumaa.”

Norrgårdin mukaan sprinttipäivä antoi paljon arvokasta tietoa myös lauantain skiathloneita varten. Olosuhteet Oberstdorfissa pysyvät lähipäivät torstain kaltaisina.