Artemi Panarin pitää syytöksiä valheellisina ja motiiveiltaan poliittisina. Hän on ainoa venäläinen NHL-pelaaja, joka on aktiivisesti arvostellut Venäjän politiikka.

New York Rangersin Artemi Panarin pelissä Buffalo Sabresia vastaan tammikuun lopulla Buffalossa.­

New York Rangersin hyökkääjä Artemi Panarin on avoimesti tukenut venäläistä oppositiojohtajaa Aleksei Navalnya. Hän on esimerkiksi vaatinut Navalnyan vapauttamista sosiaalisessa mediassa ja kritisoinut Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Nyt Panarinia on syytetty 18-vuotiaan naisen pahoinpitelystä, joka olisi tapahtunut pelimatkalla Latviassa vuonna 2011. Pahoinpitelytapauksen toi esiin Panarinia KHL-seura Vitjazissa valmentanut entinen NHL-pelaaja Andrei Nazarov, joka on tunnettu Putinin tukija.

Lue lisää: Navalnyia tukevaa ja Putinia kritisoivaa NHL-tähteä Artemi Panarinia syytetään pahoinpitelystä vuonna 2011: ”Pelottelutaktiikkaa”, sanoo NHL-seura

Maanantaina Panarin ilmoitti ottavansa vapaata kiekkokaukalosta selvittääkseen syytöksiä. Rangersin antamassa lausunnossa Panarin kiisti väitteet ankarasti ja kutsui sitä ”valheelliseksi tarinaksi.”

"Tämä on selvästi uhkailutaktiikka, jota käytetään häntä vastaan, koska hän on puhunut viimeaikaisista poliittisista tapahtumista", Rangersin tiedotteessa kerrottiin.

Myös NHL on ilmaissut tukensa Panarinille ja Rangersille.

Artemi Panarin juhlistaa maaliaan Buffalo Sabresia vastaan.­

Entinen NHL-pelaaja, NHL Networkin analyytikko ja asianajaja Stu Grimson pitää syytteiden ajankohtaa osoituksena poliittisista motiiveista.

"Ei ole sattumaa, että nämä väitteet tulevat esiin aikana, jolloin Panarin on ottanut kantaa Venäjän opposition tukemiseksi."

Valmentaja Nazarovin mukaan Panarin löi 18-vuotiasta naista latvialaisessa hotellibaarissa 10 vuotta sitten. Tapausta ei tutkittu, koska se kuitattiin 40 000 eurolla käteistä. Nazarov kertoi asiasta venäläiselle Komsomolskaja Pravda –lehdelle.

New York Post haastatteli kolmea entistä joukkueen pelaajaa, joista kenelläkään ei ollut mitään muistikuvia syytöksessä kuvatuista tapahtumista.

San Jose Sharksissa peliurallaan pelannut Nazarov tunnettiin kaukalossa kovista otteistaan, joita hän on jatkanut myös valmennusurallaan.

Tampa Bay Lightningin Chris Dingman tappelee Phoenix Coyoten Andrei Nazarovin kanssa. Kuva vuodelta 2003. Nazarov lopetti pelaajauransa vuonna 2006.­

Amerikkalaistunut arvostettu venäläinen urheilutoimittaja Slava Malamud on kuvaillut valmentajana usein näyttäviä raivokohtauksia saanutta Nazarovia ”henkisesti epävakaaksi”.

Bostonin yliopiston historian ja kansainvälisten suhteiden professori Igor Lukes kuvailee USA Today:n artikkelissa, että Putinin kriitikkojen vahingoittaminen on tapa osoittaa uskollisuutta presidentille.

"Ensimmäinen vaihe on kaivaa hänestä esille jotain likaista”, Lukes toteaa.

Venäläisten pelaaminen NHL:ssä ei ole koskaan ollut aivan kitkatonta. Neuvostoliiton aikaan pelaamista amerikkalaisliigassa ei katsottu hyvällä. Hyvä palkka houkutti myös rikollisia, ja Venäjän mafia uhkasi pelaajia perheenjäsenten kidnappauksilla.

Vuosina 1988–2009 NHL:ssä pelannut Jeremy Roenick muistaa kuulleensa, että joukkuetoveri Oleg Tverdovskin äiti siepattiin, kun hän pelasi Anaheimissa. Tverdovskin äiti vapautettiin lopulta vahingoittumattomana.

"Mafia oli rajua tuolloin Venäjällä ja teki kaikkensa kiristäessään rahaa venäläisiltä pelaajilta. Venäläisillä pelaajilla on aina ollut vaikea tilanne, eikä sitä nyt helpota se, että Putin on iso jääkiekkofani. Hän haluaa hyväksynnän ja tuen pelaajilta, joista hän pitää”, Roenick totesi USA Todaylle.

NHL: ssä on 42 venäläistä pelaajaa, joista Panarin on ainoa, joka kritisoi jatkuvasti Venäjän hallitusta. Urheilu on tärkeä osa Venäjän presidentin imagoa ja siten osa propagandaa.

”Ollakseen suosittu Putin heijastaa itsestään kuvaa urheilijana. Hän treenaa judoa, hiihtää ja luistelee: haluaa, että häntä pidetään macho-miehenä”, Malamud kuvailee.

Malamud myös muistuttaa, että Putinilla on intohimoisia seuraajia, jotka eivät hyväksy johtajaansa kohdistuvaa kritiikkiä. Urheilijoiden myös odotetaan tukevan hallitusta.

”Venäjällä urheilu on ulkopolitiikan laajennus”, Malamud toteaa.