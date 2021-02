Ralliässä Kalle Rovanperä on elementissään MM-Rovaniemen lumisilla teillä – Jari-Matti Latvala haaveilee jälleen jackpotista

Toyotan tiimi on ehdoton ennakkosuosikki Rovaniemellä Hyundaita ja M-Sport Fordia vastaan.

Toyotan Kalle Rovanperä starttaa perjantaina käynnistyvässä Rovaniemen MM-rallissa vasta yhdeksänteen kilpailuunsa WRC-autolla. Silti huippulupaava jyväskyläläinen on jopa kisan kuumin voittajasuosikki.

20-vuotias Toyota-kuski myöntää, että kautta aikain ensimmäisessä Suomen MM-talvirallissa menestystä sopii myös odottaa.

”Voin tuntea jännityksen ja odotukset, mutta se tulee enemmän muilta ihmisiltä. En itse koe oikeastaan mitään isoja paineita. Olen aika rentoutunut”, Rovanperä sanoi kisan aattona.

”Pettynyt kuitenkin olen, jos en edes palkintosijoille pääse. Jos kisan jälkeen en ole podiumilla, ja se johtuu siitä, että vauhti ei vaan riitä, on olo todella pettynyt”, Rovanperä jatkoi.

Kalle Rovanperä promotilaisuudessa tiistaina.­

Ruotsin MM-rallin tilalle korvaavaksi talviralliksi pikavauhdilla järjestetyssä napapiirin kilpailussa Rovanperä ajoi myös viime vuonna, joskin silloin Rovaniemellä ajettiin vain SM-tason kilpailu. Reitti on osittain sama, mutta suurin osa tiestöstä on myös nuorelle suomalaiselle vieras.

”Meidän piti tehdä kokonaan uusi nuotti tähän kisaan. Teknisiä ja hitaita paikkoja oli ehkä vähän enemmän kuin mitä olisin toivonut. On siellä myös nopeita paikkoja, mutta aika tekninen kisa on luvassa”, ultranopeilla pikataipaleilla viihtyvä Rovanperä summasi.

”Tavoite on silti taistella voitosta.”

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala uskoo myös nuoren suojattinsa mahdollisuuksiin arktisessa ralliseikkailussa, jossa lumipenkat antavat anteeksi, mutta nappaavat myös yhtä nopeasti sisuksiinsa.

”Nyt ovat kaikki elementit olemassa, että Kalle voi voittaa rallin. Tässä lajissa kaikki ei ole kuitenkaan aina itsestä kiinni, sillä voi tulla myös teknisiä murheita”, Latvala totesi.

”Jos voitto tulee Kallelle, pitää kaiken loksahtaa paikoilleen. Jos se ykköstila ei tule vielä täällä, olen silti vakuuttunut, että Kalle voi ottaa sen myöhemmin kauden aikana. Hän on todella vahva myös muissa nopeissa ralleissa.”

Latvala odottaa, että Suomessa rakennettu Yaris WRC on huippuliidossa myös avausrallin voittaneen Sebastien Ogierin ja walesilaisen Elfyn Evansin käsissä. Toyotan tiimi on ehdoton ennakkosuosikki Rovaniemellä Hyundaita ja M-Sport Fordia vastaan.

Toyota otti kaksoisvoitolla kauden avanneesta Monte Carlon MM-rallista maksimipisteen valmistajien taistelussa, joten sama tavoite vähintään kiiluu Latvalan silmissä myös Lapin erikoiskokeilta.

”Meidän auto on suunniteltu ja tehty näillä teillä. Tavoite on ehdottomasti, että voidaan ajaa voitosta ja että kärkikolmikossa on mahdollisimman monta meidän autoa”, Latvala paaluttaa.

”Myös Hyundai on ajanut testirallin Virossa sekä testannut täällä. On meillä pieni etu varmasti, mutta ei se mikään valtavan suuri ole.”