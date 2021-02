Yhdistetyn päävalmentaja Petter Kukkonen on kuin antiikin sankari, joka käy omaa kamppailuaan Kansainvälistä hiihtoliittoa vastaan parantaakseen lajin sääntöjä. ”Naiivia sanoa, mutta pitää pyrkiä reiluun peliin.”

Jyväskylä

Antiikin tarustossa Sisyfos petkutti kuolemaa ja sai palata takaisin elämään. Kuolema tuli uudestaan hakemaan häntä, ja rangaistukseksi Sisyfos sai tehtäväkseen vierittää ikuisesti kivenlohkaretta ylös jyrkkää rinnettä.

Kun lohkare oli melkein huipulla, se vieri takaisin alas, ja Sisyfoksen täytyi aloittaa työ alusta.

Yhdistetyn päävalmentaja Petter Kukkonen on melkein kuin nykyajan – ei Sisyfos vaan – Sisufos.

Marraskuussa hän nosti kissan pöydälle maailmancupissa Rukalla, kun hän epäili, että isot yhdistetyn maat huijaavat hyppypuvuissa ja että kehon mittaustilanteeseen voi liittyä kilpailumanipulaatioon viittaavia piirteitä.

Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) antoi Kukkoselle varoituksen epäurheilijamaisesta käytöksestä. Kukkonen otti varoituksen vastaan rauhallisesti eikä alkanut perua puheitaan.

”En voinut enää perääntyä. Varoituksella ei ole käytännön merkitystä. FIS halusi näpäyttää, että pidä suusi kiinni. Ymmärrän sen, mutten hyväksy”, Kukkonen sanoo kotonaan Jyväskylässä ennen lähtöään hiihdon MM-kisoihin.

Uskotko, että joudut vielä uudestaan hankaluuksiin ja vierittämään kiveä kuin antiikin Sisyfos, kun jatkat FIS:n arvostelua?

”En joudu pulaan, ei ole väliä. FIS on tarkka omasta ulkokuorestaan. Kattojärjestönä se toimii oudolla tavalla. FIS ei halua ottaa kipeitä asioita esille, tai sitten minä olen täysin väärässä, mitä en usko.”

” ”On vähän naiivia sanoa, mutta pitää pyrkiä reiluun peliin ja läpinäkyvyyteen.”

Petter Kukkonen Puijon hississä.­

Kukkosen mukaan mäkipukuihin liittyviä sääntöjä on venytetty pitkän aikaa.

”On vähän naiivia sanoa, mutta pitää pyrkiä reiluun peliin ja läpinäkyvyyteen. Kaikkien pitää lähteä samalta viivalta. Kaikki haluavat sitä, mutta silti siitä ollaan aika kaukana. Kun kuulin syksyllä huhuja pelin kovenemisesta, mietin pitkään suhtautumistani asiaan. Rukalla päätin, että näin ei voi jatkua”, Kukkonen kertoo.

Varsinaisia todisteita Kukkosella ei kuitenkaan ollut, mutta hän on asiastaan varma.

Urheilijoiden kehon mitat otetaan syksyllä tai harjoituskauden aikana. Hyppypuvut rakennetaan näiden mittojen perusteella.

FIS:n testaajat mittaavat urheilijasta niin sanotun haaramitan, joka ulottuu lattiasta nivustaipeeseen. Mitä alemmaksi haarakiila saadaan putoamaan mittauksessa, sitä enemmän pukuun tulee pinta-alaa eli liitopintaa. Se taas vaikuttaa metrikaupalla hypyn pituuteen.

Rukalla osa suomalaisista urheilijoista kokeili venyttää sääntöjä, jotta puvun haaramitta putoaisi mahdollisimman alas.

”Kaksi kolmasosaa muista joukkueista tunnistaa mahdollisuuden manipulaatioon ja puhuvat siitä yksityisesti. Julkisesti ne ovat hiljaa, jotta oman maan urheilijat eivät joutuisi hankaluuksiin”, Kukkonen sanoo.

Kukkonen kiittelee Suomen hiihtoliittoa, joka on tukenut päävalmentajansa väitteitä.

Toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen ja mäkihypyn ja yhdistetyn johtoryhmän puheenjohtaja Lauri Kettunen valmistelevat FIS:n kevätkokoukseen esitystä, jossa puututaan epäkohtiin ja tehdään muutosehdotuksia nykykäytäntöihin.

Ajatuksena on, että säännöt olisivat kaikille samat. Ettei ihmisen subjektiivinen mielipide vaikuttaisi urheilijan mittaustulokseen.

Suomi myös haluaa, että kolmas neutraali osapuoli valvoo testitilannetta.

”Hienoa huomata, että Hämäläinen ja Kettunen ovat mukana ja olleet yhteydessä FIS:iin. Kyseessä on räikeä asia, jota ei voi sivuuttaa”, Kukkonen sanoo.

Moraalinvartija? Sitä Kukkonen ei haluaisi olla, mutta jokainen päättäköön siitä itse.

”Koen, että minulla on valmentajana ja kahden lapsen isänä opettajan ja kasvattajan työ, ja sitä kautta olen myös roolimalli. En halua viedä nuoria lajiin, jossa he joutuvat tekemään eettisesti väärän valinnan menestyäkseen kilpailussa. Kehitetään sääntöjä ja noudatetaan niitä”, Kukkonen sanoo.

”Nyt puhutaan valtavasti mäkipuvuista ja käytetään siihen valtavasti energiaa, kun sitä pitäisi kohdistaa oikeisiin asioihin kuten valmentamiseen. Typerä maailma.”

” ”Nuorilla on intoa ja näyttämisen halua.”

Päävalmentaja valvoo.­

Petter Kukkonen ja valmentajan siivet.­

Suomi on ollut yhdistetyssä vahva maa. Edellinen MM-mitali on tosin neljäntoista vuoden takaa, kun Suomi voitti MM-kultaa sprintissä ja joukkuekisassa.

Sapporossa vuonna 2007 Suomen ykkösurheilija oli Hannu Manninen – Oberstdorfissa mitaliodotukset ovat Ilkka Herolalla. Eero Hirvonen on vahva pari Herolalle.

”Ilkalle mitali on realismia. Täysin selvää se ei ole. Mitali voi tulla, jos on perushyvä päivä ja onni myötä, vaikka maailma ei siihen lopu”, Kukkonen sanoo.

Suomi kilpailee Oberstdorfissa nuorella joukkueella, kun kolme muuta urheilijaa Wille Karhumaa, Perttu Reponen ja Otto Niittykoski ovat vasta parikymppisiä.

”Nuorilla on intoa ja näyttämisen halua. Menestystä ei kannata vielä odottaa, mutta uusi pohja on kasvamassa”, Kukkonen sanoo.

Yhdistetty on Suomessa marginaalilaji, jolla on alle sata harrastajaa. Oberstdorfissa kilpaillaan ensi kertaa MM-tasolla naisten yhdistetyssä. Suomella ei ole joukkuetta.

”Suomalaisten ikä ja taso eivät vielä riitä MM-kisoihin. Tavoitteemme on rakentaa iskukykyinen joukkue vuoteen 2026, jolloin naiset kilpailevat ensi kertaa olympiatasolla.”

Päävalmentajana Kukkonen jatkaa ainakin vuoden 2022 talviolympialaisiin asti. Sen jälkeistä aikaa hän ei ole miettinyt, mutta myös bisnespuoli kiinnostaa.

” ”Naurakaamme siis totuudelle, sillä ainoa totuus on vapautua totuuden mielettömästä intohimosta.”

Petter Kukkonen on myös romaanikirjailija.­

Kukkonen ja hänen virolaistaustainen vaimonsa tarjoavat ihmisille vuokrakoteja Keski-Suomessa ja Tallinnassa.

Asuntosijoittamisen Kukkonen aloitti velkapohjalta, kun hän muutti Lieksasta Jyväskylään vuonna 2004 opiskelemaan liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Oman asunnon myynnistä tuli myöhemmin pääomaa liiketoiminnalle.

”Aika kovalla riskillä on menty, mutta kassavirta on positiivinen. Sijoitusperspektiivi on 20–30 vuotta, mutta totta kai sitä haluaa pikkuhiljaa vaurastua.”

Vertaus antiikin Sisyfokseen ei ole Kukkosen kohdalla aivan tuulesta temmattu. Häneltä nimittäin ilmestyi syksyllä antiikkiin sijoittuva kirja Oliivipuut eivät koskaan kuole (Docendo).

Teokselle on tulossa jatko-osa, jossa ateenalainen painija Alekos matkaa Makedoniaan Aleksanteri Suuren isän Filippos II:n valtakuntaan.

”Suurin työ on ollut historian faktojen keräämisessä. Se työ on nyt tehty.”

Oliivipuihin Kukkonen on kirjoittanut paljon itseään. Siltä pohjalta voi ymmärtää, miksi hän hakee totuutta Alekoksen sanoin kansainvälistä hiihtoliittoa vastaan pukujupakassa:

”Naurakaamme siis totuudelle, sillä ainoa totuus on vapautua totuuden mielettömästä intohimosta. Silti meidän tulee elää etsien ja taas etsien, tietä kysyen, kärsien ja katuen.”