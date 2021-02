Maajoukkueuimarit hätyyttelevät Tokion olympialaisten A-rajoja Latviassa – Starttiin on haettu apua voimistelusta

Kilpailuihin matkaavat Mimosa Jallow, Jenna Laukkanen, Fanny Teijonsalo ja Ari-Pekka Liukkonen.

Viikonloppuna Latviaan matkaavat Mimosa Jallow, Jenna Laukkanen, Fanny Teijonsalo ja Ari-Pekka Liukkonen.

Jallow jahtaa 100 metrin selkäuinnin Tokion A-rajaa 1:00.25. Tämän hetken paras näyttö on viime joulukuussa Kuopion kutsukilpailussa uitu 1:00.80. Jallowin uima Suomen ennätys 1:00.28 on vuodelta 2018.

”Latvian kilpailut tulevat tärkeään paikkaan, jotta kilpailutauko ei veny liian pitkäksi. Tarkoitus on saada kevään aikana tasaisesti kovia kilpailuja, ja toivon, että saan siirrettyä Kuopion hyvää tekemisen kevään kisoihin”, Jallow sanoo Uimaliiton tiedotteessa.

Yksityiskohdista puhuttaessa yksi teema harjoittelussa selkäuimarilla on ollut startit, joihin apua on viime syksystä asti haettu myös voimistelun puolelta.

”Voimistelusta on ehdottomasti ollut apua. Tarkoitus on saada starttia lähtemään enemmän eteenpäin, kun aiemmin olen startannut enemmän ylöspäin ja sieltä sulavasti veteen. Tämä on toki yksilöllistä, mutta minulle näyttäisi toimivan paremmin tämä eteenpäin vievä startti.”

Rintauimari Laukkasen alkuvuosi on sujunut odotusten mukaisesti. Latvian kilpailut toimivat mittarina tämän hetken kunnosta.

”Hyvällä ja rennolla mielellä lähden kisaamaan. Tarkoitus on saada kisastartteja ja sitä kautta tietoa, missä mennään. Ei ole aikomus keskittyä vain tiettyyn matkaan tai lajiin tänä viikonloppuna”, Laukkanen ennakoi.

Olympialaisia ajatellen Laukkasen keskittyminen on 100 metrin rintauinnin lisäksi 200 metrin rinta- ja sekauinnissa.

”Pääsen parhaaseen tulokseen, kun on keskitytty pitkiin matkoihin. Niistä hyvä tekeminen siirtyy myös sataselle. Latvian kilpailut toimivat myös tärkeänä mittarina teknisten asioiden osalta.”

Lähimpänä Tokion A-rajaa Laukkanen on tällä hetkellä 100 metrin rintauinnissa. A-raja on 1:07.07 ja Laukkasen paras näyttöaika on 1:07.78.

Viikonlopun aikana myös Teijonsalo ja Liukkonen urakoivat useita startteja. Liukkonen jahtaa päämatkallaan 50 metrin vapaauinnissa Tokion A-rajaa 22.01. Suomen ennätys 21.58 on Liukkosen nimissä vuodelta 2017. Tokioon tämän hetken paras näyttöaika on 22.06.

Teijonsalo puolestaan ui joulukuun Kuopion kutsukilpailuissa 100 metrin vapaauinnissa upean oman ennätyksensä 55.48 rikkoen samalla olympialaisten B-rajan. A-raja on 100 metrillä on 54.38.