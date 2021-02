Hiihto

Oberstdorf:

Naiset, 1,4 km (p), loppukilpailu: 1) Jonna Sundling Ruotsi 2.36,76, 2) Maiken Caspersen Falla Norja 2,32 sekuntia jäljessä, 3) Anamarija Lampic Slovenia –2,35, 4) Johanna Hagström Ruotsi –3,94, 5) Ane Appelkvist Stenseth Norja –7,31, 6) Tiril Udnes Weng Norja –10,76.

– suomalaiset: Katri Lylynperä karsiutui välierissä. Jasmi Joensuu ja Johanna Matintalo karsiutuivat ensimmäisellä pudotushiihtokierroksella. Anne Kyllönen oli aika-ajon 37:s ja karsiutui.

Miehet, 1,6 km (p), loppukilpailu: 1) Johannes Hösflot Kläbo Norja 3.01,30, 2) Erik Valnes Norja –0,66, 3) Håvard Solås Taugböl Norja –0,80, 4) Aleksandr Bolshunov Venäjän hiihtoliitto –5,92, 5) Sergei Ustjugov Venäjän hiihtoliitto –17,41, 6) Oskar Svensson Ruotsi –20,49.

– suomalaiset: Ristomatti Hakola, Joni Mäki, Lauri Vuorinen karsiutuivat ensimmäisellä pudotushiihtokierroksella. Juho Mikkonen oli aika-ajon 57:s ja karsiutui.

Hiihtosuunnistus

Kääriku,

Viro: MM-kisat, takaa-ajo:

Naiset: 1) Lisa Larsen Ruotsi 1.05.44, 2) Daisy Kudre Viro 1.06.03, 3) Evelina Wickbom Ruotsi 1.06.09, 4) Alena Trapeznikova Neutraalit urheilijat 1.06.15, 5) Magdalena Olsson Ruotsi 1.07.32, 6) Tatjana Oborina Neutraalit urheilijat 1.07.51, 7) Salla Koskela Suomi 1.08.57, …20) Liisa Nenonen Suomi 1.15.47, ...27) Kaisa Klemettinen Suomi 1.18.49. Suomen Sonja Mörsky ja Marjut Turunen hylättiin.

Miehet: 1) Audun Heimdal Norja 1.05.39, 2) Andrei Lamov Neutraalit urheilijat 1.05.49, 3) Vladislav Kiselev Neutraalit urheilijat 1.05.50, 4) Sergei Gorlanov Neutraalit urheilijat 1.05.51, 5) Jorgen Baklid Norja 1.08.20, 6) Nicola Müller Sveitsi 1.08.45, …11) Misa Tuomala Suomi 1.10.13, ...15) Tuomas Kotro Suomi 1.10.43, ...20) Eevert Toivonen Suomi 1.11.38, ...24) Aapo Viippola Suomi 1.12.53, ...35) Miska Tervala Suomi 1.16.21, ...40) Tero Linnainmaa Suomi 1.19.00.

Nuorten MM-kilpailut (20-vuotiaat), pitkä matka:

Naiset: 1) Hanna Lundberg Ruotsi 1.15.38, 2) Olesia Riazanova Venäjä 1.20.21, 3) Anezka Hlavacova Tshekki 1.26.02, …11) Heta Virtanen Suomi 1.36.23, ...18) Nina Kärnä Suomi 1.42.03, ...20) Venla Viippola Suomi 1.44.19. Suomen Maria Hoskari hylättiin.

Miehet: 1) Jonathan Stahl Ruotsi 1.22.23, 2) Albin Gezelius Ruotsi 1.23.44, 3) Isak Lundholm Ruotsi 1.25.37, …9) Wille Laitamäki Suomi 1.29.58, 10) Matias Maijala Suomi 1.30.07, ...13) Tuomas Outinen Suomi 1.33.17. Suomen Niklas Ekström hylättiin.

MM-kilpailut jatkuvat lauantaina keskimatkoilla.

Jalkapallo

Miesten Mestarien liiga, 1. kierroksen pudotuspelien 1 otteluita keskiviikkona:

Atalanta–Real Madrid 0–1 (0–0)

86. Ferland Mendy 0–1.

Punainen kortti: 17. Remo Freuler A.

Mönchengladbach–Manchester City 0–2 (0–1)

29. Bernardo Silva 0–1, 65. Gabriel Jesus 0–2.

NHL: Florida–Dallas 0–3 (0–1, 0–0, 0–2), D: Joel Kiviranta 1+0, Esa Lindell 1+0, Tampa Bay–Carolina 3–0 (2–0, 0–0, 1–0), Philadelphia–NY Rangers 4–3 (2–1, 2–1, 0–1), Toronto–Calgary ja. 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0), Arizona–­ Anaheim vl. 4–3 (0–1, 0–2, 3–0, 0–0, 2–1), An: Jani Hakanpää 0+1, Colorado–Minnesota 2–6 (0–1, 1–2, 1–3), C: Mikko Rantanen 0+1, M: Kaapo Kähkönen 30/32 torjuntaa, St. Louis– Los Angeles 1–2 (0–0, 0–2, 1–0).

KHL: Traktor–Torpedo 3–2 (1–0, 1–1, 1–1), Kunlun Red Star–Barys Nur-Sultan 0–3 (0–2, 0–0, 0–1), BNS: Alex Lintuniemi. Neftehimik–Severstal ja. 2–3 (1–0, 0–0, 1–2, 0–1), ST: Joonas Nättinen 0+1. Ak Bars–Metallurg Mg vl. 2–3 (1–2, 0–0, 1–0, 0–0, 0–1), MM: Jussi Olkinuora 29/31 torjuntaa. Lokomotiv–TsSKA vl. 2–3 (0–1, 2–0, 0–1, 0–0, 0–1), LJ: Atte Ohtamaa 0+1. Jokerit–Amur ja. 4–3 ( 1–2, 1–0, 1–1, 1–0), J: Janis Kalnins 28/31, Jordan Schroeder 2+0, Nicklas Jensen 1+1, Peter Regin 1+0, Tommi Kivistö 0+1, Jesse Joensuu 0+1, Sami Lepistö 0+1, Brian O'Neill 0+1, Jakub Krejcik 0+1. Avangard–Salavat 1–2 (1–0, 0–1, 1–0), HK Sotshi–Avtomobilist 0–3 (0–1, 0–1, 0–1) SJU: Teemu Hartikainen 2+0, Markus Granlund 0+2, SKA–Vitjaz 4–0 (1–0, 1–0, 2–0) SKA: Joonas Kemppainen 0+1., Spartak–Sibir ja. 2–3 (1–2, 1–0, 0–0, 0–1), Riian Dinamo–Dinamo Mn 1–2 (0–0, 1–0, 0–2).

Mestis: Koovee–TuTo 7–3 (1–2, 2–0, 4–1).

Koripallo

NBA: Atlanta–Boston 127–112, Cleveland–Houston 112–96, Indiana–Golden State 107–111, Chicago–Minnesota 133–126, Miami–Toronto 116–108, New Orleans–Detroit 128–118, ­Oklahoma–San Antonio 102–99, Phoenix–Charlotte 121–124, Utah–­LA Lakers 114–89.

Naisten Korisliiga:

HBA–ViVe 83–89 (46–40)

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga: Savo Volley–Etta 3–1 (25–20, 23–25, 25–14, 25–23).

Naisten Mestaruusliiga: OrPo–LiigaPloki 3–0 (25–19, 25–17, 25–19), Puijo Wolley–LP Viesti 0–3 (22–25, 16–25, 11–25).

Lumilautailu

Suomen joukkue lumilautailun MM-kisoihin Yhdysvaltain Aspeniin 10.–16.maaliskuuta:

Slopestyle ja big air: Rene Rinnekangas, Enni Rukajärvi, Mikko Rehnberg.

Slopestylen karsinnat ovat 10.3. ja finaalit 12.3., big airin karsinnat ovat 14.3. ja finaalit 16.3. MM-kisojen jälkeen Aspenissa lasketaan maailmancupin kilpailu.

Mäkihyppy

Oberstdorf, Saksa: MM-kilpailut, 2. päivä:

Naisten normaalimäki, HS106: 1) Ema Klinec Slovenia 279,6 (105 ja 100,5 metriä), 2) Maren Lundby Norja 276,5 (102,5–99,5), 3) Sara Takanashi Japani 276,3 (104–100), 4) Marita Kramer Itävalta 275,2 (109–98), 5) Nika Kriznar Slovenia 257,5 (95–97), 6) Silje Opseth Norja 255,1 (93–98), 7) Thea Björseth Norja 252,7 (99,5–92), 8) Daniela Iraschko-Stolz Itävalta 248,0 (95,5–95), 9) Jerneja Brecl Slovenia 244,6 (95,5–94,5), 10) Katharina Althaus Saksa 241,8 (91–98),

...29) Julia Kykkänen Suomi 180,8 (81,5–81,5), ...31) Jenny Rautionaho Suomi 87,4 (83,5), ...34) Susanna Forsström Suomi 75,4 (76).

Perjantaina hypätään naisten joukkuekilpailu.

Nyrkkeily

Sofia, Bulgaria: Kv. turnaus:

Naiset, 60 kg:

2. kierrosta: Mira Potkonen Suomi– Sandra Brügger Sveitsi 5–0.

Puolivälierä: Mira Potkonen Suomi– Rayhona Kodirova Uzbekistan 5–0.

Pyöräily

Jebel Jais, Arabiemiraatit: Maantiepyöräilyn World Tourin kauden 1. kilpailu, Arabiemiraattien ympäriajo:

5. etappi, Fujairah International Marine Club–Jebel Jais, 170 km: 1) Jonas Vingegaard Tanska 4.19.08, 2) Tadej Pogacar Slovenia jäljessä 3 sekuntia, 3) Adam Yates Britannia sama aika, 4) Sergio Higuita Kolumbia –5, 5) Joao Almeida Portugali –6, 6) Nicholas Schultz Australia s.a., ...53) Jaakko Hänninen Suomi –4.30.

Tilanne kokonaiskilpailussa 5/7 etapin jälkeen: 1) Pogacar 17.09.26, 2) Yates –45, 3) Almeida –1.12, 4) Chris Harper Australia –1.54, 5) Neilson Powless USA –1.56, 6) Mattias Jensen Tanska –2.47 ...50) Hänninen –20.19.

Perjantaina ajetaan 165 kilometrin etappi. Kilpailu päättyy lauantaina.

Yleisurheilu

Suomen joukkue yleisurheilun EM-hallikilpailuihin Puolan Toruniin 5.–7.maaliskuuta täydentyi kuudella urheilijalla:

Miehet:

Korkeus: Daniel Kosonen Pyrintö Tre 220 (kauden paras/ennätys).

Seiväs: Urho Kujanpää Pyrintö Tre 566.

Naiset:

Korkeus: Ella Junnila Pyrintö Tre 194.

Seiväs: Wilma Murto Salon Vilpas 451/471.

Kolmiloikka: Senni Salminen Imatran Urheilijat 13,94.

Kuula: Senja Mäkitörmä Varpaisjärven Vire 17,30.

Suomen EM-joukkueessa on 19 urheilijaa. Joukkueeseen oli jo aiemmin nimetty miehistä Samuli Samuelsson Ikaalisten Urheilijat (60 m), Samuel Purola Oulun Pyrintö (60 m), Riku Illukka Vantaan Salamat (60 m), Joonas Rinne Saarijärven Pullistus (1500 m), Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat (60 m aj), Ilari Manninen Jyväskylän Kenttäurheilijat (60 m aj) sekä Kristian Pulli Viipurin Urheilijat (pituus) ja naisista Lotta Kemppinen HIFK (60 m), Anniina Kortetmaa Jyväskylän Kenttäurheilijat (60 m), Sara Kuivisto Borgå Akilles (800 m), Nooralotta Neziri Jyväskylän Kenttäurheilijat (60 m aj), Anni Siirtola Helsingin Kisa-Veikot (60 m aj) sekä Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy (3-loikka).

Rahapelejä

Keno 8/21

Päiväarvonta (25.2.): 6, 11, 14, 15, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 46, 49, 51, 59, 61, 62, 69. Kunkkunumero: 30.

Ilta-arvonta (25.2.): 4, 8, 13, 16, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 35, 38, 39, 46, 53, 55, 57, 58, 61, 68. Kunkkunumero: 22.

Tv-urheilua

Yle TV2

11.00, 12.15, 16.30, 17.40, 19.05, 19.45, 21.20 Urheilustudio MM-hiihdot. 11.10 Hiihdon MM: M yhdistetyn mäkiosuus, HS 106. 15.00 Rallin MM: Rovaniemi, ek 1. 16.55 Hiihdon MM: M yhdistetyn hiihto-osuus, 10 km. 18.10 Hiihdon MM: N joukkuemäki HS 106, 1. kierros. 19.20 Hiihdon MM: N joukkuemäki, HS 106, 2. kierros. 21.25 Hiihdon MM: M mäkikarsinta HS 106.

Yle Areena

08.32 Ralliradio testi-ek. 14.00 Ralliradio ek 1–2 ja Bensaa suonissa. 15.50 Star Craft 2: IEM Katowice 2021. 18.30 Rallin MM: Rovaniemi, ek 2.

C More Max

18.00 Ravit: TotoTalk, Seinäjoki / Winter Monte Meeting-karsinta ja Toto 64, Boden.

C More Sport 1

06.30, 10.00 WTA Tennis: Adelaide International. 17.00 PGA Tour: Puerto Rico Open. 21.55 La Liga: Levante– Athletic Bilbao.

C More Sport 2

14.00 Jalkapallon Eurooppa-liigan arvonnat. UEFA Europa League Draw.

C More Hockey

17.45 Liiga: KalPa–HPK, JYP–Ässät, Pelicans–KooKoo, SaiPa–Kärpät, Lukko–TPS. 18.00 Ilves–Sport.

Elisa Viihde Sport

19.00 PUBG Suomiliiga: Loppuottelut.

Eurosport 1

12.48, 13.33 Pyöräily: maailmankiertueUAE Tour. 11.08 Yhdistetty: hiihdon MM-kisat Oberstdorf. 13.03 Jalkapallo: Eurooppa-liigan arvonnat. 14.58, 22.29 Snooker: The Players Championship. 18.33, 21.28 Mäkihyppy: hiihdon MM-kisat Oberstdorf.

Eurosport 2

12.38 Alppihiihto: maailmancup. 16.50 Yhdistetyn MM-kisat: hiihdon MM-kisat Oberstdorf. 18.30 Formula E:n MM-kisat: Dariyah. 20.58 Snooker: The Players Championship.

Ruutu

17.55 Koripallon 1. Div.: Hyvinkään Ponteva–Westside. 18.00 Ravit: TotoTalk, Seinäjoki / Winter Monte Meeting-karsinta ja Toto 64, Boden. 18.20 Lentopallon Mestaruusliiga: Hämeenlinna–JymyVolley, Akaa-Volley–Hurrikaani Loimaa. 18.20 Korisliiga: Kouvottaret–Tampereen Pyrintö. 18.20 Mestis: KeuPa HT–Ketterä, Peliitat–K-Espoo, K-Vantaa–FPS, IPK–Hokki. 18.25 Suomi-sarja: Titaanit–Hunters. 18.40 Suomi-sarja: Laser HT–RaaheK. 19.55 Koripallon 1. Div.: Pyrintö Akatemia B–PeU-Basket. 21.35 Serie A: Torino–Sassuolo.

Sub

18.25 Liiga: Ilves–Sport.

V Sport Urheilu

21.55 Ligue 1: Rennes–Nice. 02.05 NHL: Minnesota Wild–Los Angeles Kings.

V Sport 1

03.05 NHL: Minnesota Wild–Los Angeles Kings.

V Sport Jääkiekko

02.05 NHL: New York Rangers–Boston Bruins.

V Sport Hockey

02.05 NHL: New York Rangers–Boston Bruins.

V Sport Jalkapallo

21.20 Bundesliiga: Werder Bremen–­ Eintracht Frankfurt.

V Sport Football

21.55 Ligue 1: Rennes–Nice.

V Sport Premium

21.20 Bundesliiga: Werder Bremen– Frankfurt.

V Sport Golf

20.00 World Golf Championships (Florida), ET: WGC at The Concession, 2. kierros.