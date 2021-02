Voimistelijoiden mukaan taustalla on menestyminen keinolla millä hyvänsä

Britannian voimistelussa on alkamassa ennennäkemätön oikeustaistelu, sillä 17 entistä voimistelijaa syyttää valmentajia fyysisestä ja psyykkisestä ahdistelusta. Guardianin mukaan nuorimmat epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneet ovat olleet 6-vuotiaita.

Britannian voimisteluliitto sai keskiviikkona kirjeen ennen asian viemistä oikeuteen. Siinä esitettiin yksityiskohtaisia väitteittä, joiden mukaan valmentajat löivät, potkivat tai pitivät kiinni korvista ”nöyryytyksenä”, jos valmennettavat eivät tehneet liikkeitä oikein. Nuorista voimistelijoista kolme kuului Britannian edustusjoukkueeseen.

Lisäksi kirjeessä väitetään, että Britannian voimistelussa on kehon häpäisyn kulttuuri. Nuorien voimistelijoiden vaaditaan näkemään nälkää, jotta he saavuttavat painotavoitteet. Jos tavoite ei onnistunut, heidän piti kirjeen mukaan pukea päällensä asu, ”läskipuku”, jossa he näyttävät lihavilta.

Jotkut voimistelijat väittävät myös, että he joutuivat keksimään keinoja ruuan salakuljetuksen, koska he olivat nälkäisiä vaaditusta 1 000–1 200 kalorin ruokavaliosta. Se on noin puolet Britannian terveysviranomaisten suosituksesta.

”Monet kantajista kärsivät nyt syömishäiriöstä tai epäterveellisestä suhteesta ruokaan”, kirjeessä todetaan.

Myös Suomessa voimistelijoilta on ainakin takavuosina vaadittu tiukkoja kalorikuureja. HS kertoi vuonna 2018 entisestä rytmisen kilpavoimistelun maajoukkuetason urheilijasta, jolle oli asetettu 1 500 kalorin ruokavalio.

Lisäksi Britannian nuoria voimistelijoita vaadittiin kirjeen mukaan käyttämään voimakkaita lääkkeitä, jotta he pystyivät kilpailemaan loukkaantuneina.

Kirjeen ja oikeusjutun johtohahmo on vuoden 2012 Lontoon olympialaisiin osallistunut voimistelija Jennifer Pinches, jonka mukaan Britannian voimistelussa on ollut palkintosijat tavoitteena keinoilla millä hyvänsä.

”On ollut sydäntä särkevä kohdata totuus tietäen väärinkäytösten määrän, joka meihin ja moniin muihin kohdistui. Tämä on vasta alkua vaativille laaja-alaisille muutoksille ja oikeudenmukaisuudelle, jonka puolesta taistelemme”, Pinches sanoi Guardianille.

Toinen olympiaurheilija, joka on kirjeen allekirjoittajana, on Hannah Whelan.

Kaikki 17 voimistelijaa ovat naisia. Iältään he olivat väitettyjen tapausten aikana 6–23-vuotiaita.

Aiemmin helmikuussa kerrottiin, että Britannian urheilun väärinkäytösten vihjepuhelimeen on tullut 221 soittoa, jotka liittyvät Britannian voimistelun ahdistelutapauksiin.

Viime joulukuussa Britannian voimistelun johtaja Jane Allen erosi tehtävistään. Lisäksi naisten voimistelun päävalmentajan Amanda Reddinin toiminta on tutkittavana.