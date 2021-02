Erotuomari ei kuulunut paikalliseen erotuomarikerhoon, mikä on edellytys erotuomaritehtäville.

Jääkiekkoerotuomarin ja Suomen jääkiekkoliiton (SJL) välinen kiista oikeudesta erotuomaritehtäviin päättyi käräjäoikeudessa SJL:n hyväksi. Erotuomari valitti päätöksestä hovioikeuteen, mutta Helsingin hovioikeus ei antanut keskiviikkona lupaa jatkokäsittelylle.

Siten käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Asiaan voi vielä hakea valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta.

Kiistassa on kyse on erotuomarin oikeudesta erotuomaritehtäviin. Erotuomari ei ole ollut paikallisen erotuomarikerhon jäsen. SJL:n ja Suomen Jääkiekkotuomarien liiton sopimuksessa on kuitenkin ehto, jonka mukaan erotuomarina toimivan on oltava paikallisen erotuomarikerhon jäsen.

Erotuomari vaati SJL:ltä 22 800 euron korvauksia aiheutetusta vahingosta, mutta oikeudessa tämä ei mennyt läpi.