Wrexham tavoittelee nousua Englannin Kakkosliigaan.

Hollywood-näyttelijät Ryan Reynolds ja Rob McElhenney maksavat Wrexhamin pelaajille 250 000 punnan (lähes 290 000 euroa) bonuspalkkion, jos seura nousee Englannin liigajoukkueeksi eli Kakkosliigaan.

Deadpool-elokuvan tähti Reynolds ja McElhenney, joka tunnetaan parhaiten roolistaan Elämää Philadelphiassa -elokuvasta, hankkivat walesilaisseuran omistukseensa helmikuun alkupuolella.

Wrexham on nyt seitsemäntenä viidennen sarjatason Kansallisessa sarjassa (National League). Seitsemäs sija on juuri viimeinen, josta pääsee mukaan pudotuspeleihin, joiden voittajalle aukeaa paikka Kakkosliigaan, joka on alin täysammattilaissarja Englannissa. Vaikka Wrexham on Walesista, se pelaa Englannin sarjoissa.

Hollywood-omistajien myötä pelaajille on myös maksettu erikseen siitä, että joukkue pysyy pudotuspeliviivan yläpuolella. Voitosta kilahtaa jokaiselle pelaajalle 200 puntaa ja tasapelistä 50 puntaa.

Wrexham putosi liigakartalta vuonna 2008 ja on sen jälkeen pelannut kansallista sarjaa.

”Omistuksen muutos on tuonut jännittäviä aikoja seuralle, kaupungille ja yhteisölle. Haluamme tuoda lisää kiinnostusta saavutuksillamme kentällä”, joukkueen kapteeni Shaun Pearson toteaa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Reynolds ja McElhenney ovat jo investoineet seuraan yli kahdella miljoonalla eurolla. Satsaukset kohdistuvat myös muun muassa Wrexhamin naisten joukkueeseen ja stadioniin.