Niskanen luonnehtii Ilkka Herolaa huumori- ja seuramieheksi sekä ”elohopeaksi”.

Suomen ykköshiihtäjä Iivo Niskanen esiintyi perjantaina iltapäivällä hieman vaisun oloisena Suomen joukkueen etähaastattelussa, mutta pari tuntia myöhemmin hänen äänessään oli toinen sävy.

Sen oli hetkeä aikaisemmin saanut aikaan yhdistetyn MM-hopealle hiihtänyt Ilkka Herola, Niskasen pitkäaikainen naapuri ja hyvä treenikaveri Kuopiosta.

”Kyllä on mahtava juttu. Se oli Ilkalta aivan nappionnistuminen, melkoista hiihtonäytöstä. Kulki tosi hyvin”, Niskanen kommentoi HS:lle.

Niskanen kertoi seuranneensa yhdistetyn kisaa muutaman muun mieshiihtäjän kanssa joukkueen hotellin ravintolaan viritetyltä isolta näytöltä.

”Ei tarvinnut tihrustaa puhelimesta.”

Niskanen uskoi, että Herolan mitalisuoritus kohottaa koko joukkueen mielialaa.

”Ilman muuta siitä saa positiivista henkeä, että kisat lähtee hienosti käyntiin. Henkilökohtaisella tasolla olen Ilkan puolesta tosi onnellinen. Mukavampihan on nähdä kaveri hymyilevänä kuin pettyneenä. Ilkalla pallo ei ole aina pomppinut maaliin. Hänellä on ollut monta kertaa mahdollisuus tuollaiseen suoritukseen”, Niskanen sanoi ja toivoi pääsevänsä myöhemmin Kuopiossa mitalikahveille.

Niskanen luonnehti Herolaa perussavolaiseksi, joka on hyvällä huumoritajulla varustettu seuramies.

”Mutta vastaavasti Ilkka on myös tosi hyvällä tavalla fiksu kaveri. Hän pystyy myös ottamaan ajatuksia hyvin pois urheilusta. Vierivä kivikin on liian vähän kuvailtu Ilkasta. Hän on sellainen elohopea, että hän ei jää paikalleen vaan on ehtivä kaveri ja kerkeää touhuta monenlaista. On sellainen kaveri, jonka kanssa kaikki tulevat toimeen ja jonka puolella kaikkien on helppo olla”, Niskanen sanoi.

