MM-avauksen alla Pärmäkoski tuunasi itselleen lyhythihaisen ja kilpailuasun, jonka viimeisteli Janne Ahonen.

Suomen viime vuosien johtava naishiihtäjä Krista Pärmäkoski aloittaa lauantaina uransa seitsemännet MM-kisat ja kymmenennet arvokisat erilaisesta asetelmasta kuin monet edelliset.

Vuoden 2013 MM-kisoista lähtien Pärmäkoskeen on kohdistunut mitaliodotuksia, mutta tällä kertaa tilanne on toinen.

Tämän kauden maailmancupissa Pärmäkosken, 30, tulokset eivät ole olleet samaa tasoa kuin aikaisemmin.

Syksyn sairastelu verotti alkukauden tuloksia. Tour de Ski -kiertueelta tuli muutama lupaava suoritus ja kokonaiskilpailun viides sija, mutta kuvaa kuntotilanteesta hämärsi se, että norjalaiset olivat poissa.

Tuoreimmissa mc-kisoissa Lahdessa ja Falunissa tulokset olivat vaatimattomia. Osaan niistä vaikuttivat välineongelmat.

”Kuntoni on varmaan arvoitus kaikille, kunnes eka kisa on hiihdetty”, Pärmäkoski sanoi uran 25. MM-startin alla.

Lähtökohtaisesti kolme normaalimatkaa ja viestin sisältävän MM-urakkaansa Pärmäkoski aloittaa 15 km:n yhdistelmäkilpailulla eli skiathlonilla.

Tällä matkalla on saavutti Lahden MM-kisoissa 2017 hopeaa ja seuraavan vuoden olympialaisissa pronssia.

”Uskon, että pystyn näyttämään täällä kauden parasta, ja se riittää mihin riittää. Kaikki on tehty, että olisin kauden parhaassa kunnossa.”

Pandemiatilanteesta huolimatta Pärmäkoski halusi pitää kiinni tutusta arvokisojen valmistautumisestaan ja oli puolitoista viikkoa korkean paikan leirillä Italian Seiser Almissa, jossa hän on virittänyt kuntoaan myös ennen monia aiempia arvokisoja.

Noin 2 000 metrin korkeudella Dolomiittien jylhissä maisemissa sijaitseva ylänkö on hänelle tuttu paikka myös monelta kesäkauden leiriltä.

Pärmäkoski kertoi, että Seiser Almissa oli tällä kertaa erittäin hiljaista. Paikalla oli myös Venäjän MM-joukkueen hiihtäjiä, muun muassa ykköstähti Aleksandr Bolšunov.

”Leiri meni oikein hyvin. Ladulla näkyi venäläisten lisäksi vain kymmenkunta turistia. Siellä oli niin hiljaista ja rauhallista. Oli mielettömän kiva olla. Se oli oikein sopiva paikka valmistavalle leirille. Sai oikeasti rauhoittua.”

Pärmäkoski olisi ehtinyt olla Seiser Almissa täydet kaksi viikkoakin, mutta siirtymiseen MM-maisemiin jo viime viikon puolivälissä oli erityinen syy.

”Minulle sopii se, että tulen sieltä alas kymmenen päivää ennen päästarttiani. Se on toiminut.”

Hän teki leirillä samantyyppisiä harjoituksia ja samanlaisella rytmityksellä kuin ennen edellisiä arvokisoja. ”Tein sellaisia yksittäisiä harjoituksia, jotka on koettu hyväksi.”

Pärmäkosken mielestä oli ehdottoman oikea ratkaisu mennä korkealle.

”Suomessa oli silloin niin kylmä, ja korkealla harjoittelu on aina sopinut minulle. Menee kisat miten menee, niin en silti ajattele, että olisiko pitänyt jäädä Suomeen.”

MM-laduilla Pärmäkoski on vetänyt yhden kovan harjoituksen, testannut suksiaan ja normaalien viime hetken askareitten lisäksi tuunannut itselleen lyhythihaisen ja -lahkeisen kilpailuasun.

Hän leikkasi sen itse, ja viimeistelyn hoiti yhdistetyn pukuteknikko Janne Ahonen. Oberstdorfin edellisissä MM-kisoissa 2005 maailmanmestaruuden hypännyt Ahonen on käytännössä ammattilainen ompelukoneen käytössä.

Pärmäkosken mukaan MM-laduille on luvassa lauantaina hieman viileämpää säätä.

”Ekassa kisassa sitä tuskin vielä tarvitsen, mutta ensi viikolla käyttöä on varmasti. Lämpö on aina tuottanut minulle tuskaa”, sanoi Pärmäkoski, joka on usein kilpaillut hihat käärittyinä.