Manchester City on tällä kaudella jyräämässä Valioliigan voittoon, ja mestaruus saattaa ratketa hyvissä ajoin ennen kauden päätöskierrosta. Joukkue on äitynyt hurjaan vireeseen: Valioliigassa joukkue on voittanut 13 ottelua peräkkäin, ja eri cupit mukaan lukien voittoputki on jo 19 ottelua.

Manageri Pep Guardiola on saanut sarjan laadukkaimman pelaajamateriaalin pelaamaan niin hyvin, että maaliteko onnistuu ilman varsinaisia hyökkääjiä tai jopa ilman joukkueen tärkeintä pelaajaa, syöttökone Kevin de Bruynea, joka on vähitellen toipumassa loukkaantumisestaan.

Citylle ei riitä tällä kaudella pelkkä Valioliigan mestaruus. Joukkue pyrkii putsaamaan koko pöydän: liigacupissa on jo finaalipaikka Tottenhamia vastaan, ja Englannin cupissa on edessä puolivälierät.

Neljän suorasta puuttuu vielä yksi: Mestarien liigan voitto. Monella suulla on hoettu, että City pelaa tällä hetkellä parasta jalkapalloa Euroopassa ja että nyt on Cityn suuri mahdollisuus tuoda kannattajilleen ja äveriäille omistajilleen himottu pokaali.

Tässä kohtaa mukaan astuu de Bruyne. Perussarjapelit kyllä hoituvat ilman tärkeintä pelaajaa, mutta jos ja kun City etenee pitkälle Mestarien liigassa, johtavien pelaajien rooli väistämättä korostuu.

” ”Hän on ainutlaatuinen pelaaja.”

Kevin De Bruyne on manageri Pep Guardiolan mielestä tämän hetken paras keskikenttäpelaaja.­

De Bruyne on tavallaan jäänyt muiden seurojen tähtipelaajien, kuten Lionel Messin, Cristiano Ronaldon tai Robet Lewandowskin, varjoon, koska hän ei ole maalitilastojen kärjessä ja koska hän pelaa joukkueessa, jossa tähtimanageri vie paljon huomiota. ”Varjoon jääminen” on tässä kohtaa ehkä hieman jyrkkä toteamus pelaajasta, joka valittiin viime kaudella Valioliigan parhaaksi, mutta otsikoihin nousevat yleensä maalintekijät.

Lisäksi Cityssä on jonoksi asti pelaajia, joista vuorotellen kohistaan: Sergio Agüero, Raheem Sterling ja viimeisimpänä hurjaan maalivireeseen äitynyt İlkay Gündoğan.

Guardiolalla on selkeä näkemys de Bruynesta.

”Hän on ainutlaatuinen pelaaja. Hän on juuri nyt maailman paras”, Guardiola totesi mediatilaisuudessa viime heinäkuussa, kun City oli voittanut Liverpoolin 4–0.

Lopulta Guardiola hieman tarkensi: ”Paras keskikentällä.”

Tämän voi todeta tilastoistakin: de Bruyne on luonut valioliigaurallaan 3,5 mahdollista maalitilannetta ottelua kohden – se on enemmän kuin kellään muulla. Tällä kaudella de Bruyne on luonut selkeitä maalitilanteita 14. Edellä on Manchester Unitedin Bruno Fernandes (17 tilannetta), mutta de Bruyne on pelannut kuusi ottelua vähemmän kuin Fernandes.

Mitä mieltä de Bruyne on itse tittelistä ”maailman paras”?

”Onneksi minun ei tarvitse sitä arvioida. Yritän vain pelata hyvin.”

Näin hän pelaa: syötöt lähtevät tarkasti kapeistakin väleistä puhkoen puolustuslinjan tai esimerkiksi keskityspalloina puolustuksen selustaan. Tarvittaessa laukaus lähtee terävästi.

” ”Häntä pidettiin enemmänkin vaikeana kaverina, jota ei ollut helppo valmentaa.”

Kevin De Bruyne pelasi Genkissä vielä kaudella 2011–2012.­

De Bruynen ura ammattilaisena alkoi hänen kotimaassaan Belgiassa Genkissä kaudella 2008–2009. Seuraavalla kaudella valmentajaksi tuli Franky Vercauteren, joka vahvistaa The Athleticin haastattelussa, että de Bruyne oli erityinen mutta ei välttämättä tuleva tähti.

”En sano, että olisin nähnyt hänet [de Bruynen] tasolla, jolla hän on nyt, mutta välittömästi huomasin hänessä jotain erityistä enemmän kuin muissa. Häntä ei pidetty tähtenä. Häntä pidettiin enemmänkin vaikeana kaverina, jota ei ollut helppo valmentaa. En tästä valita, mutta hän halusi aina pelata kymppipaikalla vapaassa roolissa”, Vercauteren sanoo.

Vercauterenin mukaan de Bruynella oli kyky nopeisiin ratkaisuihin ja näkemyksellisyyttä, mutta hän silti laittoi nuoren pelaajan myös laidalle.

”Minun täytyi taistella hänen kanssaan sanallisesti, miksi peluutin häntä siellä. Kun sain hänet vakuuteltua, ongelmia ei ollut.”

” ”Roolini on luoda mahdollisimman paljon maalitilanteita.”

Bundesliigan parhaan pelaajan palkinto tarttui mukaan kaudesta Wolfsburgissa.­

Genkistä tie vei Chelseaan, jossa homma ei toiminut. Lainapestien jälkeen de Bruyne pelasi kauden Wolfsburgissa ja valittiin Saksan Bundesliigan parhaaksi pelaajaksi kaudella 2014–2015.

Sen jälkeen de Bruyne on pelannut Cityssä, ja tahti on ollut jäätävää: Valioliigassa 174 ottelua, 76 maaliin johtanutta syöttöä ja 39 maalia. Viime kaudella de Bruyne sivusi Valioliigan yhden kauden maalisyöttöjen ennätystä: Arsenalin Thierry Henryn nimissä ollut ennätys kaudelta 2002–2003 on 20 maalisyöttöä.

”Luonnollisesti tarvitsen syöttöihin joukkuekavereitani. Voin luoda mahdollisuuksia, mutta jos he eivät tee niistä maaleja, en saa mitään”, de Bruyne totesi BBC:lle sivuttuaan ennätystä.

”Roolini on luoda mahdollisimman paljon maalitilanteita ja auttaa joukkuetta pääsemään maalin eteen – ja sitten toivon, että he viimeistelevät. He onnistuvat usein, joten olen siitä kiitollinen.”

Vaikka de Bruyne keräsi viime kaudella runsaasti henkilökohtaista kunniaa, Cityn palkintokaappiin tuli vain liigacupin voitto. Valioliigassa Liverpool oli ylivoimainen. De Bruynella on tähän yksinkertainen selitys.

”Teimme liikaa virheitä”, belgialainen sanoi Manchester Cityn verkkosivuilla.

Kevin De Bruyne haluaa palkankorotuksen.­

De Bruynen nykyinen sopimus on päättymässä kesällä 2023. Uudet sopimusneuvottelut ovat jo kuitenkin käynnistyneet: de Bruyne ja hänen agenttinsa tietävät pelaajan arvon.

Valioliigassa on ainakin yksi pelaaja, jolla on korkeampi palkka [Arsenalin Pierre-Emerick Aubameyang], joten sarjan parhaiten palkatuksi pääseminen lienee tavoite. Se tarkoittaisi yli 400 000 euron viikkopalkkaa.

Manchester City–West Ham lauantaina kello 14.30. V Sport Jalkapallo ja Viaplay näyttävät ottelun.