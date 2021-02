Ilkka Herola nousi hurjalla hiihdolla hopealle Oberstdorfin MM-yhdistetyssä.

Autourheilu

Rovaniemi, Rallin MM-sarjan 2/12 kilpailu, Arctic Rally Finland:

Tilanne 2/10 erikoiskokeen jälkeen: 1) Ott Tänak Viro, Hyundai 31.50,7, 2) Craig Breen Irlanti, Hyundai jäljessä 16,2 sekuntia, 3) Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen Suomi, Toyota –20,4, 4) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –29,8, 5) Elfyn Evans Britannia, Toyota –32,0, 6) Teemu Suninen/Niko Markkula Suomi, Ford –34,5, 7) Katsuta Takamoto Japani, Toyota –38,8, 8) Oliver Solberg Ruotsi, Hyundai –45,9, 9) Sebastien Ogier Ranska, Toyota –49,8, 10) Gus Greensmith Britannia, Ford –1.05,8.

muita suomalaisia: 11) Esapekka Lappi/Janne Ferm Volkswagen –1.28,2, 14) Emil Lindholm/Mikael Korhonen Skoda –1.48,2, 15) Teemu Asunmaa/Marko Salminen Skoda –1.59,1, 20) Eerik Pietarinen/Antti Linnaketo Skoda –2.21,9, 21) Janne Tuohino/Reeta Hämäläinen Ford ja Mikko Heikkilä/Topi Luhtinen Skoda –1.13,4.

Perjantain erikoiskokeet:

Ek1, 31,05 km: 1) Tänak 15.57,8, 2) Breen –3,6, 3) Rovanperä –10,6, ...7) Suninen –18,8.

Ek2, 31,05 km: 1) Tänak 15.52,9, 2) Rovanperä –9,8, 3) Breen –12,6, ...6) Suninen –15,7.

Lauantaina ajetaan kuusi erikoiskoetta.

Golf

Bradenton, Yhdysvallat: Miesten WGC-sarjan kilpailu, palkintoarvoltaan 10,5 miljoonaa dollaria:

Tilanne 18/72 reiän jälkeen:

66 lyöntiä (6 alle parin): Webb Simpson USA, Matthew Fitzpatrick Englanti,

67 (–5): Billy Horschel USA, Sergio Garcia Espanja, Kevin Kisner USA, Brooks Koepka USA,

... 72 (par): mm. Sami Välimäki Suomi. (jakaa 35. sijaa).

Jääkiekko

Liiga: JYP–Ässät 5–2 (3–0, 2–0, 0–2)

KalPa–HPK 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

Lukko–TPS vl. 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)

Pelicans–KooKoo 1–5 (0–0, 0–1, 1–4)

SaiPa–Kärpät vl. 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0 0–1)

Ilves–Sport 4–7 (1–3, 2–1, 1–3)

Seuraavat ottelut: 27.2. HPK–Ilves, TPS–JYP, Ässät–HIFK, Sport–Lukko, Jukurit–KalPa, Tappara–SaiPa, KooKoo–Kärpät, 2.3. Lukko–Sport, Kärpät–KalPa, HPK–Ilves, Pelicans–JYP, 3.3. Sport–HIFK, JYP–SaiPa, TPS–Jukurit, Ässät–HPK, Tappara–KooKoo, 4.3. Lukko–KooKoo, 5.3. Ilves–Tappara, Pelicans–JYP, Sport–HPK, KalPa–Ässät, HIFK–Kärpät, Jukurit–TPS.

NHL:

NY Islanders–Boston 7–2 (2–1, 0–1, 5–0), Washington–Pittsburgh 5–2 (1–0, 0–0, 4–2)

Tampa Bay–Carolina 3–1 (0–1, 1–0, 2–0), Florida–Dallas 3–2 (0–0, 0–2, 3–0), Columbus–Chicago 0–2 (0–0, 0–0, 0–2), Buffalo–New Jersey ja. 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–1), Ottawa–Calgary 6–1 (2–0, 2–1, 2–0), Detroit–Nashville 5–2 (1–1, 1–0, 3–1), Winnipeg–Montreal 6–3 (0–2, 3–1, 3–0), Vancouver–Edmonton 0–3 (0–0, 0–1, 0–2), San Jose–Las Vegas siirretty.

Koripallo

Naisten Korisliiga:

Kouvottaret–Pyrintö 84–57 (42–27)

Seuraavat ottelut: 27.2.PeKa–Catz, ToPo–EBT.

NBA: Philadelphia–Dallas 111–97, Brooklyn–Orlando 129–92, New York–Sacramento 140–121, Memphis–LA Clippers 122–94, Denver–Washington 110–112, Milwaukee–New Orleans 129–125.

Käsipallo

Miesten SM-liiga: alempi jatkosarja:

ÅIFK–GrIFK 18–34 (7–15).

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga:

Akaa-Volley–Hurrikaani Loimaa 3–0 (30–28, 25–20, 25–23)

Seuraavat ottelut. 27.2. PerPo–Savo Volley, Vantaa Ducks–VaLePa, 28.2. Etta–Tiikerit.

Naisten Mestaruusliiga:

Hämeenlinna–JymyVolley 3–0 (25–19, 25–12, 25–16)

Seuraavat ottelut: 27.2 LiigaPloki–LP-Vampula, Kuusamo–LP Viesti, 28.2. Puijo Wolley–LP-Vampula, OrPo–LP Kangasala, WoVo–LP Viesti.

Mäkihyppy

Oberstdorf, Saksa,

MM-kilpailut, 3. päivä:

Naisten joukkuekilpailu (HS106-mäki): 1) Itävalta 959,3 pistettä (Daniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorschag, Chiara Hölzl, Marita Kramer), 2) Slovenia 957,9 (Nika Kriznar, Spela Rogelj, Ursa Bogataj, Ema Klinec), 3) Norja 942,1 (Silje Opseth, Anna Odine Ström, Thea Minyan Björseth, Maren Lundby), 4) Japani 877,5, 5) Saksa 873,1, 6) Venäjän hiihtoliitto 787,4, 7) Puola 631,2, 8) Tshekki 621,5, 9) Suomi (Susanna Forsström, Jenny Rautionaho, Julia Tervahartiala, Julia Kykkänen) 282,0.

–Forsström 53,9 pistettä (67,5 metriä), Rautionaho 90,1 (86,5), Tervahartiala 57,5 (71,5), Kykkänen 80,5 (81,0).

Nyrkkeily

Sofia, Bulgaria, Kansainvälinen Strandja Memorial -turnaus:

Naiset, 60 kg:

Välierä: Mira Potkonen Suomi–Karina Ibragimova Kazakstan 3–2.

Potkonen kohtaa lauantain loppuottelussa Brasilian Beatriz Ferreiran.

Tennis

Montpellier, Ranska: Miesten ATP-turnaus, palkintoarvo 262170 euroa:

Nelinpelin välierä: Henri Kontinen Suomi/Edouard Roger-Vasselin Ranska (1)–Roman Jebavy/Jiri Vesely Tshekki 6–4, 6–3.

Yhdistetty

Oberstdorf: MM-kilpailut, miesten normaalimäen kilpailu (HS106-mäki ja 10 km hiihto):

Lopputulokset: 1) Jarl Magnus Riiber Norja 23.01,2, 2) Ilkka Herola Suomi jäljessä 0,4 sekuntia, 3) Jens Lurås Oftebro Norja –0,9, 4) Eric Frenzel Saksa –5,9, 5) Akito Watabe Japani –9,0., 6) Fabian Riessle Saksa –16,8, 7) Johannes Lamparter Itävalta –28,6, 8) Lukas Greiderer Itävalta –1.01,9, 9) Jörgen Gråbak Norja –1.13,8, 10) Espen Björnstad Norja –1.14,3,

Rahapelejä

Eurojackpot 8/21

Päänumerot: 3, 13, 24, 29, 32. Tähtinumerot: 1, 7

Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 1 122 869,80 e, 5 oikein 99 076,70 e, 4+2 oikein 3 885,30 e, 4+1 oikein 207,40 e, 4 oikein 87,60 e, 3+2 oikein 55,40 e, 2+2 oikein 20,20 e, 3+1 oikein 15,60 e, 3 oikein 12,70 e, 1+2 oikein 10,20 e, 2+1 oikein 7,30 e

Keno 8/21

Päiväarvonta (26.2.): 1, 2, 3, 5, 7, 20, 21, 24, 28, 29, 35, 38, 39, 43, 46, 47, 52, 59, 62, 65. Kunkkunumero: 65.

Ilta-arvonta (26.2.): 1, 2, 17, 18, 20, 24, 36, 37, 39, 42, 46, 49, 51, 52, 56, 59, 60, 61, 65, 69. Kunkkunumero: 56

Myöhäisarvonta (25.2.): 3, 4, 5, 8, 10, 19, 26, 29, 39, 40, 44, 45, 48, 50, 55, 59, 65, 67, 69, 70. Kunkkunumero: 70.

Perjantai-Jokeri 8/21

Jokerinumero: 7 3 9 8 2 0 7

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

TV-urheilu lauantaina

Yle TV2

10.30, 11.45, 17.00 Ralling MM: Rovaniemi. 10.55 Hiihdon MM: N yhdistetyn mäkiosuus. 12.40, 14.25 Hiihdon MM: N ja M yhdistelmäkilpailu. 16.25 Hiihdon MM: N yhdistetyn hiihto-osuus 5 km. 17.25, 18.45 Hiihdon MM: Miesten mäkikilpailu HS 106. 20.15 Sim racing: Arctic eRX Invitational.

Yle Areena

08.00 Ralliradio lauantai. 10.30, 17.00 Rallin MM: Rovaniemi. 15.50 StarCraft 2: IEM Katowice 2021. 20.15 Sim Racing: Arctic eRX Invitational.

Elisa Viihde Sport

19.00 PUBG Suomiliiga: Loppuottelut. 21.35 Liga ACB: Real Madrid–San Pablo Burgos.

C More Max

14.00 Ravit. 22.25 Portugalin Liiga: FC Porto–Sporting.

C More Sport 1

09.30 WTA Tennis: Adelaide International. 14.55 La Liga: Eibar–Huesca. 17.10 La Liga: Sevilla–Barcelona. 19.25 La Liga: Alavés–Osasuna. 21.30 PGA TOUR: Puerto Rico Open.

C More Sport 2

16.10 SHL: Växjö–Luulaja. 21.55 La Liga: Getafe–Valencia.

C More Hockey

14.45 Liiga: KooKoo–Kärpät, Jukurit–KalPa. 16.45 Liiga: Tappara–SaiPa, HPK–Ilves. 18.45 Liiga: Sport–Lukko, TPS–JYP, Ässät–HIFK.

Eurosport 1

10.53, 12.03, 13.33 Alppihiihdon MC. 15.03 Maastohiihdon MM-kisat. 16.23 Hiihdon MM-kisat: Yhdistetty. 17.23 Hiihdon MM-kisat: Mäkihyppy. 19.18 Yleisurheilu: Perche Elite Tour. 21.03 Snooker: The Players Championship.

Eurosport 2

09.23 Freestylehiihdon MC. 11.03 Hiihdon MM-kisat: Yhdistetty. 12.48 Pyöräily: Maailmankiertue UAE Tour. 15.03 Pyöräily: Het Nieuwsblad. 17.38 Pyöräily: Pro-sarja Het Nieuwsblad. 18.32 FE: MM-kisat Diriyah.

Ruutu

11.55 Koripallon 1. Div.: Oulu Basketball–Munkkiniemen Kisapojat. 12.10 Naisten Liiga: Ilves–K-Espoo. 13.45 F-Liiga: SSRA–PSS. 14.50 Korisliiga: ToPo–EBT. 14.55 Suomi-sarja: D-Kiekko–Riemu. 15.25 F-Liiga: KOOVEE–Classic. 15.55 Suomi-sarja: HC Giants–Haukat, S-Kiekko–Muik Hockey, JHT–Laser HT. 16.10 Naisten Liiga: RoKi–Kuortane. 16.50 F-Liiga: LASB–Indians, F-Liiga: Happee–Oilers, Nokian KrP–Steelers, OLS–TPS, F-Liiga: Jymy–Welhot, Tiikerit–Classic. 16.50 Lentopallon Mestaruusliiga: Pölkky Kuusamo–LP Viesti, Liigaploki Pihtipudas–LP-Vampula, Vantaa Ducks–VaLePa, Lakkapaa.com–Savo Volley. 16.50 Korisliiga: Kobrat–Tampereen Pyrintö, BC Nokia–Kauhajoki, Seagulls–Kataja, PeKa–Catz, Korisliiga: Ura–Korihait. 16.50 Mestis: K-Espoo–TUTO Hockey, K-Vantaa–KOOVEE, FPS–Peliitat, Hokki–KeuPa HT. 16.55 Suomi-sarja: Titaanit–HCIK. 17.45 Muodostelmaluistelun ja jäätanssin SM-senioreiden kilpailu. 17.55 Koripallon 1. Div.: Torpan Pojat–Korikouvot. 18.00 Ravit. 18.50 Serie A: Bologna–Lazio. 21.35 Serie A: Hellas Verona–Juventus.

V Sport Urheilu

14.25 EFL Championship: Bournemouth–Watford. 16.25 Bundesliiga: Bayern München–Köln. 20.05 NHL.

V Sport 1

16.05 Six Nations: Italia–Irlanti. 18.35 Avoin. 22.05 Nashville Predators-Columbus Blue Jackets. 02.05 NHL.

V Sport Jääkiekko

15.55 KHL: Lokomotiv–Salavat Julajev. 22.05, 02.05 NHL.

V Sport Hockey

20.05, 02.05, 05.05 NHL.

V Sport Jalkapallo

14.20 Valioliiga: Manchester City–West Ham. 16.50 Valioliiga: West Bromwich–Brighton. 19.20 Valioliiga: Leeds–Aston Villa. 21.50 Valioliiga: Newcastle–Wolverhampton.

V Sport Football

13.55 Ligue 1: Bordeaux–Metz. 19.20 Bundesliiga: Leipzig–Mönchengladbach.

V Sport Golf

19.00 ET: WGC at The Concession, 3. kierros.