Zlatan Ibrahimović otti LeBron Jamesin esimerkiksi, miten urheilijoiden ei hänen mielestään pitäisi käyttäytyä.

Ruotsalainen jalkapallotähti Zlatan Ibrahimović on nyt onnistunut hermostuttamaan nelinkertaisen NBA-mestarin, Los Angeles Lakersin tähtipelaajan LeBron Jamesin. Syynä on Zlatanin mielipide, jonka mukaan urheilijoiden on syytä pysyä pois politiikasta.

James on ollut vahvasti vaatimassa sosiaalista muutosta Yhdysvalloissa ja kiinnittänyt runsaasti huomiota poliisin väkivaltaisuuteen sekä rodulliseen epätasa-arvoon, joka kohdistuu afroamerikkalaisiin.

James on varsin suorasanaisesti arvostellut poliisia Jacob Blaken ampumisesta viime kesänä, kritisoinut Donald Trumpia ja kannusti mustia äänestämään presidentinvaaleissa Joe Bideniä.

”Olen väärä kohde, koska teen kotiläksyni”, James totesi perjantaina Lakersin voitettua Portland Trail Blazersin 102–93.

James otti asian esille, koska Zlatan mainitsi hänet nimeltä.

”LeBron on ilmiömäinen siinä, mitä hän tekee, mutta en pidä siitä, kun ihmisillä on jonkinlainen asema, he tekevät politiikkaa samanaikaisesti”, Zlatan totesi.

Zlatanin mukaan on virhe, kun urheilijat astuvat oman linjansa yli.

”En osallistu politiikkaan. Siihen osallistuminen on ensimmäinen virhe, kun ihmisistä tulee suosittuja. Pysykää pois siitä. Tehkää, mitä osaatte parhaiten, koska muu ei näytä hyvältä”, Zlatan totesi Ruotsin Discovery+:n haastattelussa.

Jamesin mukaan mestaruuksien voittaminen on yksi asia, mutta ihmisten kannustaminen ja amerikkalaisten yhdistäminen on vähintään yhtä palkitsevaa.

”En aio koskaan sulkea suutani asioista, jotka ovat väärin.”