Ampumahiihto

Nuorten ja juniorien MM-kilpailut, alle 19-vuotiaiden normaalimatkat,

Obertilliach, Itävalta:

Naiset, 10 km: 1) Jeanna Richard Ranska 32.18,8 (2 sakkominuuttia), 2) Lena Repinc Slovekia jäljessä 32,7 sekuntia (4), 3) Ema Kapustova Slovenia –1.03,1 (0), ...suomalaiset: 42) Rebecca Sandnäs –5.58,3 (5), 52) Sonja Leinamo –7.09,7 (7), Inka Hämäläinen –7.11,0 (8), 65) Tuuli Järviluoma –9.19,7 (7).

Miehet, 12,5 km: 1) Denis Irodov Venäjä 36.35,6 (2), 2) Edgar Geny Ranska –32,4 (3), 3) Leon Kienesberger Itävalta –32,7 (2), ...suomalaiset: 33) Arttu Heikkinen –3.49,9 (6), 49) Eemi Naumanen –5.19,1 (6), 74) Kalle Loukkaanhuhta –8.30,0 (8), 77) Ville-Valtteri Karvinen –8.52,5 (9).

Sunnuntaina kilpailevat alle 22-vuotiaat.

Alppihiihto

Miesten suurpujottelun maailmancup, Bansko, Bulgaria: 1) Filip Zubcic Kroatia 2.20,62 (1.08,48+1.12,14), 2) Mathieu Faivre Ranska jäjlessä 0,40 sekuntia (1.08,37+1.12,65), 3) Stefan Brennsteiner Itävalta –0,93 (1.09,17+1.12,38), 4) Alexis Pinturault Ranska –1,06, 5) Marco Odermatt Sveitsi –1,52, 6) Manuel Feller Itävalta –1,63, 7) Thibaut Favrot Ranska –1,77, 8) Loic Meillard Sveitsi –1,85, 9) Stefan Hadalin Slovenia –1,97, 10) Marco Schwarz Itävalta –2,09....Samu Torsti oli avauskierroksen 40:s (–4,66) ja karsiutui toiselta kierrokselta.

Suurpujottelucupin kärki, 7/10 kilpailua: 1) Pinturault 490, 2) Zubcic 468, 3) Odermatt 445, 4) Meillard 277, 5) Tommy Ford USA 200, 6) Lucas Braathen Norja 191, ...55) Torsti 4.

Kokonaiskilpailun kärki, 28/38 kilpailua: 1) Pinturault 974, 2) Odermatt 744, 3) Schwarz 692, 4) Matthias Mayer Itävalta 604, 5) Meillard 594, 6) Zubcic 584, ...141) Torsti 4.

Seuraava kilpailu: 28.2. Bansko, suurpujottelu.

Naisten syöksylaskun maailmancup, Val di Fassa, Italia: 1) Lara Gut-Behrami Sveitsi 1.25,53, 2) Corinne Suter Sveitsi jäljessä 0,32 sekuntia, 3) Kira Weidle Saksa –0,68., 4) Ramona Siebenhofer Itävalta –0,76, 5) Laura Pirovano Italia ja Kajsa Vickhoff Lie Norja –0,79, 7) Michelle Gisin Sveitsi –0,81, 8) Jasmine Flury Sveitsi –0,82, 9) Marie-Michele Gagnon Kanada –0,94, 10) Elena Curtoni Italia –1,01.

Syöksycupin kärki, 7/8 kilpailua: 1) Sofia Goggia Italia 480, 2) Suter 410, 3) Gut-Behrami 383, 4) Breezy Johnson USA 330, 5) Weidle 265, 6) Pirovano 220.

Kokonaiscupin kärki, 24/33 kilpailua: 1) Gut-Behrami 1147, 2) Petra Vlhova Slovakia 1040, 3) Gisin 872, 4) Marta Bassino Italia 752, 5) Goggia 740, 6) Suter 675, ...114) Rosa Pohjolainen Suomi 4.

Seuraava kilpailu: 28.2. Val di Fassa, supersuurpujottelu.

Autourheilu

Rallin MM-sarjan 2/12 kilpailu, Arctic Rally Finland, Rovaniemi: Tilanne 8/10 erikoiskokeen jälkeen: 1) Ott Tänak Viro, Hyundai 1.43.32.1, 2) Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen Suomi, Toyota jäljessä 24,1 sekuntia, 3) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –25,9, 4) Craig Breen Irlanti, Hyundai –53,4, 5) Elfyn Evans Britannia, Toyota –1.03,5, 6) Oliver Solberg Ruotsi, Hyundai –1.26,8, 7) Katsuta Takamoto Japani, Toyota –1.34,4, 8) Teemu Suninen/Niko Markkula Suomi, Ford –1.49,3, 9) Gus Greensmith Britannia, Ford –3.01,8, 10) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Volkswagen –4.48,8 (WRC2-luokan kärjessä).

Jalkapallo

Naisten Suomen cup: Lohko 1: Ilves– Åland United 1–3. – Åland United ja Ilves cupin puolivälieriin.

Englannin Valioliiga: Manchester City–West Ham 2–1, West Bromwich–Brighton 1–0, Leeds–Aston Villa 0–1.

Espanjan liiga: Eibar–Huesca 1–1, Sevilla–Barcelona 0–2, Alaves–Osasuna 0–1.

Italian Serie A: Spezia–Parma 2–2, Bologna–Lazio 2–0.

Saksan Bundesliiga: Bayern München– Köln 5–1, Wolfsburg–Hertha Berlin 2–0, Dortmund–Bielefeld 3–0, Stuttgart–Schalke 5–1 (Sc: Malick Thiaw 90 min, v), Leipzig–Mönchengladbach 3–2.

Jääkiekko

Liiga: Jukurit–KalPa 0–3, KooKoo–Kärpät 2–3, HPK–Ilves ja. 1–2, Tappara–SaiPa ja. 2–1, Sport–Lukko 2–5, TPS–JYP 1–3, Ässät–HIFK ja. 3–4.

Mestis: FPS–Peliitat 4–3, Hokki–KeuPa HT 1–3, K-Espoo–TuTo Hockey 6–1, K-Vantaa–Koovee 5–1.

Naisten liiga: Ilves–K-Espoo 4–2.

Alempi jatkosarja: RoKi–Kuortane 1–2.

KHL: Metallurg Mg–Traktor ja. 2–3. Avangard–Barys Nur-Sultan 5–2, AO: Oliwer Kaski 0+1. Automobilist Jekaterinburg–Sibir 0–4 , SN: Harri Säteri 43/43 torjuntaa. HK Sotshi–Severstal 2–4. Ak Bars–TsSKA Moskova 0–1. Kunlun Red Star–Dinamo Msk 1–5, MD: Juuso Hietanen 0+2. Lokomotiv–Salavat 4–1. Neftehimik–Torpedo ja. 3–2. SKA–Dinamo Mn 4–2, SKA: Miro Aaltonen 1+0. Spartak–Vitjaz 3–5. Riian Dinamo–Amur ja. 2–3.

NHL: NY Rangers–Boston 6–2, B: Tuukka Rask 28/34 torjuntaa. Minnesota–Los Angeles 3–1. Arizona–Colorado 2–3, C: Mikko Rantanen 1+1.

Jääpallo

Bandyliiga: Välierien 2/5 ottelut: Narukerä–Veiterä 4–2, voitot 1–1. JPS–Akilles 3–5, voitot 0–2.

Venäjän Superliiga, runkosarjan päätöskierros: SKA Neftjanik–Rodina 6–4, SKA: Tuomas Määttä 2+1. – Määttä sijoittui runkosarjan pistepörssissä kuudenneksi tehopistein 25+29=54.

Koripallo

Miesten Korisliiga: BC Nokia–Karhu Basket 75–99, Kobrat–Pyrintö 83–96, Seagulls–Kataja Basket 80–62, Ura Basket–Korihait 109–105.

Naisten Korisliiga: Torpan Pojat–EBT 71–97, Peli-Karhut–Catz 113–69.

NBA: Boston–Indiana 118–112, Toronto–Houston 122–111, Detroit–Sacramento 107–110, Miami–Utah 124–116, Chicago–Phoenix 97–106, Memphis–LA Clippers 99–119, Oklahoma–Atlanta 118–109. Golden State–Charlotte, LA Lakers–Portland 102–93.

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga: PerPo–Savo Volley 2–3, Vantaa Ducks–VaLePa 0–3.

Naisten Mestaruusliiga: Kuusamo–LP Viesti 0–3, LiigaPloki–LP-Vampula 0–3.

Maastohiihto

MM-kilpailut, 4. päivä, yhdistelmäkilpailut, Oberstdorf, Saksa:

Naiset, 7,5 km (p)+7,5 km (v): 1) Therese Johaug Norja 38.35,5, 2) Frida Karlsson Ruotsi jäljessä 30,0 sekuntia, 3) Ebba Andersson Ruotsi –30,2, 4) Teresa Stadlober Itävalta –1.11,4, 5) Charlotte Kalla Ruotsi –1.12,1, 6) Helene Marie Fossesholm Norja –1.15,6, 7) Delphine Claudel Ranska –1.22,7, 8) Tatjana Sorina Venäjän hiihtoliitto –1.12,3, 9) Heidi Weng Norja –1.25,5, 10) Jana Kirpitshenko Venäjän hiihtoliitto –1.30,0, ...suomalaiset: 13) Krista Pärmäkoski –1.53,4, 20) Laura Mononen –2.59,3, 22) Vilma Nissinen –3.12,0, 30) Johanna Matintalo –4.01,1.

Miehet, 15 km (p)+15 km (v): 1) Aleksandr Bolshunov Venäjän hiihtoliitto 1.11.33,9, 2) Simen Hegstad Krüger Norja –1,1, 3) Hans Christer Holund Norja –1,7, 4) Johannes Hösflot Kläbo Norja –21,5, 5) Emil Iversen Norja –22,1, 6) Sjur Röthe Norja –47,3, 7) Andrew Musgrave Britannia –1.33,3, 8) Ivan Jakimushin Venäjän hiihtoliitto –2.00,3, 9) William Poromaa Ruotsi –2.00,4, 10) Dario Cologna Sveitsi –2.00,8, ...suomalaiset: 13) Iivo Niskanen –2.03,2, 34) Markus Vuorela –4.55,6, 43) Juho Mikkonen –6.00,6, 52) Lauri Lepistö –7.48,0.

Mäkihyppy

MM-kilpailujen, miesten normaalimäki (HS106), Oberstdorf, Saksa:

1) Piotr Zyla Puola 268,8 pistettä (105 ja 102,5 metriä), 2) Karl Geiger Saksa 265,2 pistettä (103,5 ja 102), 3) Anze Lanisek Slovenia 261,5, 4) Halvor Egner Granerud 259,7 (99 ja 103), 5) Dawid Kubacki Puola 257,1 (102 ja 99), 6) Robert Johansson Norja 256,5 (100 ja 101), 7) Michael Hayböck Itävalta 253,9 (101 ja 97,5), 8) Bor Pavlovcic Slovenia 253,4 (101,5 ja 98), 9) Daniel Andre Tande Norja 251,6 (101 ja 98), 10) Stefan Kraft Itävalta 251,2 (100,5 ja 97,5),...26) Niko Kytösaho Suomi 225,4 (98,5 ja 91), 27) Antti Aalto Suomi 224,9 (100,5 ja 88,5),...50) Eetu Nousiainen Suomi 75,0 (88).

Nyrkkeily

Kansainvälinen Strandja Memorial -turnaus, Sofia, Bulgaria: Naiset, 60 kg, loppuottelu: Beatriz Ferreira Brasilia–Mira Potkonen Suomi 5–0.

Ratsastus

Kouluratsastuksen viiden tähden kilpailut, Doha, Qatar: Gp-vapaaohjelma: 1) Jessica von Bredow-Werndl/Zaire-E Saksa 84,784 prosenttia, 2) Helen Langehanenberg/Damsey FRH Saksa 82,050, 3) Dorothee Schneider/Faustus 94 Saksa 81,865, 4) Henri Ruoste/Kontestro DB Suomi 81,265. – Tulos on Ruosteen ennätys.

Salibandy

Miesten F-liiga, runkosarjan päätöskierros: EräViikingit–SPV 11–10, Happee–Oilers 5–9, Jymy–Welhot 15–11, Tiikerit–Classic ja. 4–3, Nokian KrP–Steelers 14–3, OLS–TPS 2–8, LASB–Indians 4–5.

Naisten F-liiga, A-liigan sijoitussarjat: A-sarja: SSRA–PSS 7–5. B-sarja: Koovee–Classic ja. 4–5. Pudotuspelikarsintojen 1. ottelut: SaiPa–EräViikingit 6–3, TPS–Pirkat ja. 6–5.

Uinti

Kv. kilpailut, 2. päivän finaalien suomalaistuloksia (50 m allas), Riika, Latvia: Naiset, 100 m su: 1) Mimosa Jallow 1.01,63 (alkuerissä 1.02,59). 200 m vu: 1) Aleksa Gold Viro 2.01,90, 2) Fanny Teijonsalo 2.04,93 (alkuerissä 2.09,81). 200 m ru: 1) Alina Zmushka Valko-Venäjä 2.25,93, ...4) Jenna Laukkanen 2.30,64 (alkuerissä 2.34,39). Miehet, 50 m pu: 1) Grigori Pekarski Valko-Venäjä 23,69, ...9) Ari-Pekka Liukkonen 24,38 (alkuerissä 24,54).

Yhdistetty hiihto

Naisten henkilökohtainen kilpailu (HS106-mäki, 5 km hiihto), MM-kilpailut, Oberstdorf, Saksa: 1) Gyda Westvold Hansen Norja 13.10,4, 2) Mari Leinan Lund Norja jäljessä 13,8 sekuntia, 3) Marte Leinan Lund Norja –28,8, 4) Anju Nakamura Japani –39,9, 5) Tara Geraghty-Moats USA –1.09,4, 6) Annika Sieff Italia –1.09,7, 7) Daniela Dejori Italia –1.26,0, 8) Lisa Hirner Itävalta –1.38,5, 9) Sigrun Kleinrath Itävalta –1.39,5, 10) Ayane Miyazaki Japani –1.43,6. – Mäen parhaat: 1) Mari Leinan Lund 127,8 pistettä (107 metriä), 2) Westvold Hansen 127 (102,5), jäljessä 0.03, 3) Svenja Würth Saksa 121,9 (101,5), –0.24, 4) Marte Leinan Lund 121,7 (101), –0,24, 5) Sieff 118,1 (95,5), –0.39, 6) Nakamura 115,4 (96,5), –0,50. Yhdistetty oli ensi kertaa naisten MM-ohjelmassa. Suomalaisia ei ollut mukana.

Raviurheilu

Borlänge:

Kultadivisioona, 1 640m, 1. palk. 150 000 kr, 1) Disco Volante/Ulf Ohlsson (valmentaja Stefan Melander) 11,0a.

Pronssidivisioona, 2 140m, 1. palk. 110 000 kr, 1) Oxidizer/Ulf Ohlsson (David Persson), … 4) MAS Capacity/Jorma Kontio (Katja Melkko) 13,4a.

1 640m, 1. palk. 30 000 kr, 1) Jennifer Web/Jorma Kontio (Katja Melkko) 13,1a.

2 140m, 1. palk. 30 000 kr, 1) Joker Boko/Jorma Kontio (Katja Melkko) 14,2a.

TOTO75, Teivo:

1. lähtö: 4 Ridgehead Laurette, poissa: 7

2. lähtö: 7 Lennon Rapina, poissa: –

3. lähtö: 12 Be the One, poissa: –

4. lähtö: 12 Excalibur It, poissa: 10

5. lähtö: 1 Effronte Photo, poissa: –

6. lähtö: 4 Lissun Eerikki, poissa: 5

7. lähtö: 1 Thai Profit, poissa: –

Voitonjako: 7 oikein voitto-osuus 14 041,25 e., 6 oikein voitto-osuus 17,81 e., 5 oikein voitto-osuus 2,07 e.

Rahapelejä

Lotto 8/21

2, 5, 17, 22, 29, 34, 39. Lisänumero: 32. Plusnumero: 17.

Voitonjako: 7 oikein –, 6+1 oikein 126 932,47 e, 6 oikein 2 474,45 e, 5 oikein 50,39 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Lauantai-Jokeri 8/21

5 5 8 9 9 3 9

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Keno

Ilta-arvonta (27.2.): 3, 4, 5, 7, 8, 15, 26, 31, 36, 37, 38, 42, 47, 48, 53, 56, 58, 66, 68, 69. Kunkkunumero: 53.

Päiväarvonta (27.2.): 3, 5, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 50, 52, 63, 66, 70. Kunkkunumero: 63.

Myöhäisillan arvonta (26.2.): 2, 5, 10, 14, 26, 27, 29, 31, 33, 39, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 54, 59, 64, 69. Kunkkunumero: 59.

Tv-urheilua

Yle TV1

13.01 Rallin MM: Rovaniemi, Power Stage live EK 10.

Yle TV2

10.00 Ralling MM: Rovaniemi, live EK 9. 10.55 Hiihdon MM: M yhdistetyn joukkuemäki HS 106. 11.55, 13.55 Hiihdon MM: Parisprinttikarsinta ja -finaalit. 15.55 Hiihdon MM: M yhdistetyn joukkuekilpailun hiihto-osuus 4 x 5 km. 17.55, 19.15 Hiihdon MM: Sekajoukkuemäki HS 106.

C More Max

21.55 Portugalin Liiga: Nacional–Braga.

C More Sport 1

14.55 La Liga: Celta Vigo–Real Valladolid. 17.10 La Liga: Cádiz–Real Betis. 19.25 La Liga: Granada–Elche. 21.30 PGA T

OUR Golf: Puerto Rico Open.

C More Sport 2

21.55 La Liga: Villarreal–Atlético Madrid.

Elisa Viihde Sport

13.20 Liga ACB: Monbus Obradoiro–Lenovo Tenerife. 18.55 Koripallon Bundesliiga: Alba Berlin–Crailsheim Merlins.

Eurosport 1

10.53, 12.03, 13.33 Alppihiihdon MC. 15.53 Hiihdon MM: Yhdistetty. 17.53 Hiihdon MM: Mäkihyppy. 20.58 Snooker: The Players Championship.

Eurosport 2

09.23 Freestylehiihdon mc. 10.53 Hiihdon MM: Yhdistetty. 13.53 Hiihdon MM: Maastohiihto. 15.48 Pyöräily: Pro-sarja Kuurne-Bryssel-Kuurne.

Ruutu

10.45 Muodostelmaluistelun ja jäätanssin SM-senioreiden kilpailu. 13.55 Naisten Liiga: HPK–KalPa. 14.40 RoKi–Sport. 19.00 TPS–HIFK.. 14.50 Lentopallon Mestaruusliiga: Puijo Wolley–LP-Vampula, 16.50 OrPo–LP Kangasala, WoVo–LP Viesti. 15.15 Lentopallon Mestaruusliiga: Lentopalloseura Etta–Tiikerit. 15.25 F-Liiga: KOOVEE–FBC Loisto. 16.55 Pirkat–TPS, Eräviikingit–SaiPa SB. 17.45 SSRA–SB-Pro. 15.50 Serie A: Inter Milan–Genoa. 18.50 Napoli–Benevento. 21.35 AS Roma–AC Milan. 16.50 Korisliiga: Forssan Alku–Vimpelin Veto. 18.00 Ravit. 22.30, 02.00, 03.00 NBA.

V Sport Urheilu

13.55 EFL Championship: Wycombe–Norwich. 16.20 Bundesliiga: Mainz–Augsburg. 18.50 Leverkusen–Freiburg. 22.05 NHL: Buffalo Sabres–Philadelphia Flyers.

V Sport 1

14.25 Bundesliiga: Union Berlin–Hoffenheim. 16.50 Six Nations: Ranska–Skotlanti. 22.05 NHL: Nashville Predators–Columbus Blue Jackets.

V Sport Jääkiekko

19.05 NHL: New York Rangers–Boston Bruins. 02.05 Chicago Blackhawks–Detroit Red Wings.

V Sport Jalkapallo

13.50 Valioliiga: Leicester–Arsenal. 15.55 Tottenham–Burnley. 18.25 Chelsea–Manchester United. 21.05 Sheffield United–Liverpool.

V Sport Football

16.20 Bundesliiga: Mainz–Augsburg. 18.50 Leverkusen–Freiburg. 21.55 Ligue 1: Marseille–Lyon.

V Sport Golf

19.00 ET: WGC at The Concession.