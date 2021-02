Kukkonen kertoi saaneensa tukea muiden maiden edustajilta.

Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Petter Kukkonen kuvaili suojattiensa kisavirettä viidenteen sijaan päättyneessä joukkuekisassa positiiviseksi.

Kukkonen antoi kisan jälkeen Ylen haastattelussa kritiikkiä Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) suuntaan liian lyhyestä kisaradasta.

Hän kertoi yrittäneensä keskustella kisaradan mitasta lauantaina ja saaneensa tukea muilta maajoukkueilta, jotka ovat omilla gps-laitteillaan tulleet samaan tulokseen.

Kukkonen korosti, ettei liian lyhyt reitti vaikuttanut Suomen suoritukseen sunnuntaina, mutta seuraaviin kisoihin suomalaiset haluavat sääntöjen mukaiset olosuhteet. Se suosisi taitavia hiihtäjiä, kuten Ilkka Herolaa.

”Ei ole mitään syytä, minkä takia lenkkiä pitäisi lyhentää, koska täällä on kuitenkin lunta. Käydään viemässä puomia pidemmälle”, Kukkonen sanoi Ylelle ja kertoi mitanneensa 2,5 kilometrin lenkin todelliseksi mitaksi 2,25 kilometriä.

FIS ei ole Kukkosen mukaan suhtautunut huomioon rakentavalla tavalla.

”He ilmoittavat, että lenkki on oikean mittainen ja piste. Mielestäni se on jälleen sitä FIS:n toimintatapaa ja -kulttuuria, mitä he tässä edustavat.”

”He hoitavat todella oudolla tavalla urheilun tasapuolisuutta. En voi ymmärtää henkilökohtaisesti ollenkaan”, Kukkonen jatkoi.