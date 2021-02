Suomen joukkue valittiin Tukholman MM-kilpailuihin ilman Peltosta.

Emmi Peltosta ei nähdä taitoluistelun MM-kisoissa Tukholmassa jalkavamman takia.

Taitoluisteluliitto nimesi MM-kisoihin sunnuntaina Jenni Saarisen, Valtter Virtasen sekä jäätanssiin Juulia Turkkilan ja Matthias Versluisin. Peltonen on suomalaisnaisten tämän kauden tilastoykkönen.

”Harmittaa todella paljon. Olisin halunnut kilpailla, mutta jalkavammani ei ole ehtinyt kuntoutua ajoissa niin, että olisin ollut täydessä kilpailukunnossa”, Peltonen sanoi Taitoluisteluliiton tiedotteessa.

Jäätanssipari Turkkila/Versluis suuntaa uransa toisiin, Saarinen ensimmäisiin ja Virtanen neljänsiin aikuisten MM-kisoihin.

MM-kilpailut on tarkoitus järjestää 22.–28. maaliskuuta. Kansainvälisen luisteluliiton ISU:n on määrä päättää 2. maaliskuuta, pystytäänkö MM-tapahtuma järjestämään nykyisessä koronatilanteessa. MM-kisoissa on jaossa valtaosa Pekingin talviolympialaisten maapaikoista.