Alppihiihto

Bansko, Bulgaria: Maailmancup:

Miesten suurpujottelu: 1) Mathieu Faivre Ranska 2.25,29 (1.11,45+1.13,84), 2) Marco Odermatt Sveitsi jäljessä 0,75 sekuntia (1.12,65+1.13,39), 3) Alexis Pinturault Ranska –0,81 (1.12,24+1.13,86), ...28) Samu Torsti Suomi –4,66 (1.15,41+1.14,54)

Autourheilu

Rovaniemi: Rallin MM-sarjan 2/12 kilpailu, Arctic Rally Finland:

Lopputulokset (10 erikoiskoetta): 1) Ott Tänak Viro, Hyundai 2.03.49,6, 2) Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen Suomi, Toyota jäljessä 17,5 sekuntia, 3) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –19,8, 4) Craig Breen Irlanti, Hyundai –52,6, 5) Elfyn Evans Britannia, Toyota –1.01,5, 6) Katsuta Takamoto Japani, Toyota –1.37,8, 7) Oliver Solberg Ruotsi, Hyundai –1.39,0, 8) Teemu Suninen/Niko Markkula Suomi, Ford –2.09,0, 9) Gus Greensmith Britannia, Ford –3.39,4, 10) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Volkswagen –6.07,0,

... 13) Teemu Asunmaa/Marko Salminen Suomi, Skoda –8.05,7,... 17) Mikko Heikkilä/Topi Luhtinen Suomi, Skoda –9.44,3, 18) Eerik Pietarinen/Antti Linnaketo Suomi, Skoda –9.51,0.

Ek-voitot: Tänak 5, Rovanperä 2, Evans 2, Neuville 1.

WRC2-luokan lopputulokset: 1) Lappi 2.09.56,6, 2) Andreas Mikkelsen Norja, Skoda –47,7 sekuntia, 3) Nikolai Grjazin Venäjä, Volkswagen –1.30,3.

Seuraava MM-osakilpailu ajetaan Kroatiassa 22.–25. huhtikuuta.

Golf

Bradenton, Yhdysvallat: Miesten WGC-sarjan kilpailu, palkintoarvoltaan 10,5 miljoonaa dollaria:

Tilanne 54/72 reiän jälkeen:

201 lyöntiä (15 alle parin): Collin Morikawa USA 70+64+67,

203 (–13): Brooks Koepka USA 67+66+70, Billy Horschel USA 67+67+69,

204 (–12): Webb Simpson USA 66+69+69,

... 220 (+4): mm. Sami Välimäki Suomi 72+76+72 (jakaa 57. sijaa).

Hiihto

Oberstdorf, Saksa: MM-kilpailut, 5. päivä, sprinttiviestit (v):

Naiset, finaali: 1) Ruotsi 16.27,94 (Maja Dahlqvist, Jonna Sundling), 2) Sveitsi jäljessä 0,95 sekuntia (Laurien van der Graaff, Nadine Fähndrich), 3) Slovenia –3,46 (Eva Urevc, Anamarija Lampic), 4) Venäjän hiihtoliitto –3,95 (Julia Stupak, Natalia Neprjajeva), 5) USA –5,83 (Rosie Brennan, Sadie Maubet Bjornsen), 6) Norja –18,96 (Tiril Udnes Weng, Maiken Caspersen Falla), 7) Suomi –24,26 (Krista Pärmäkoski, Jasmi Joensuu), 8) Tshekki –29,37, 9) Saksa –36,65, 10) Ranska –1.03,80.

Miehet, finaali: 1) Norja 15.01,74 (Erik Valnes, Johannes Hösflot Kläbo), 2) Suomi –1,68 (Ristomatti Hakola, Joni Mäki), 3) Venäjän hiihtoliitto –2,09 (Aleksandr Bolshunov, Gleb Retivih), 4) Ranska –13,91, 5) Italia –16,66 , 6) Ruotsi –17,02, 7) Kanada –17,06, 8) Tshekki –25,41, 9) Sveitsi –29,64, 10) Puola –37,40.

Hiihtosuunnistus

Kääriku, Viro: MM-kisat, sprinttiviesti:

1) Neutraali joukkue (Alena Trapeznikova, Andrei Lamov) 42.34, 2) Ruotsi (Lisa Larsen, Erik Blomgren) 42.35, 3) Viro (Daisy Kudre, Mattis Jaama) 42.36, 4) Norja (Anna Ulvensoen, Audun Heimdal) 44.05, 5) Suomi (Salla Koskela, Misa Tuomala) 44.32, 6) Tsekki (Petra Hancova, Jakub Skoda) 46.11.

Jalkapallo

Englannin Valioliiga: Crystal Palace–Fulham 0–0, Leicester–Arsenal 1–3, Tottenham–Burnley 4–0, Chelsea–Manchester United 0–0.

Espanjan liiga: Celta Vigo–Valladolid 1–1, Cadiz–Betis 0–1, Granada–Elche 2–1.

Englannin liigan mestaruussarja: Wycombe–Norwich 0–2 (51. Teemu Pukki N 0–1, Pukki vaihtoon 88. minuutilla).

Italian Serie A: Sampdoria–Atalanta 0–2, AS Crotone–Cagliari 0–2, Inter–Genoa 3–0, Udinese–Fiorentina 1–0, Napoli–Benevento 2–0 (B: Perparim Hetemaj 90 min, v).

Saksan Bundesliiga: Union Berlin–Hoffenheim 1–1 (U: Joel Pohjanpalo vaihtoon 63. minuutilla), Mainz–Augsburg 0–1, Leverkusen–Freiburg 1–2.

Jääkiekko

NHL: Edmonton–Toronto 0–4 (0–2, 0–1, 0–1), NY Islanders–Pittsburgh ja. 3–4 (1–0, 2–2, 0–1, 0–1), P: Kasperi Kapanen 0+1. Tampa Bay–Dallas 5–0 (1–0, 3–0, 1–0), Florida–Carolina vl. 3–4 (0–1, 0–0, 3–2, 0–0, 2–3), F: Aleksander Barkov 0+1. Chicago–Detroit 3–5 (0–1, 1–2, 2–2), D: Valtteri Filppula 0+2. Minnesota–Los Angeles ja. 4–3 (2–0, 1–2, 0–1, 1–0), M: Kaapo Kähkönen 25/28 torjuntaa. Arizona–Colorado 2–6 (0–1, 1–1, 1–4). A: Antti Raanta 35/40 torjuntaa. C: Joonas Donskoi 1+1, Mikko Rantanen 0+2. Anaheim–Las Vegas ja. 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–1), Winnipeg–Montreal ja. 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0), M: Joel Armia 0+1. San Jose–St. Louis 6–7 (2–1, 2–3, 2–3), SL: Ville Husso 19/21 torjuntaa. Ottawa–Calgary 3–6 (1–3, 1–3, 1–0), C: Juuso Välimäki 1+0. New Jersey–Washington 2–5 (1–3, 1–0, 0–2), Nashville–Columbus 2–1 (0–1, 2–0, 0–0), N: Juuse Saros 29/30 torjuntaa. C: Joonas Korpisalo 31/33 torjuntaa. Buffalo–Philadelphia 0–3 (0–1, 0–2, 0–0).

Naisten liiga: HPK–KalPa 1–2. TPS–HIFK 3–4. Alajatkosarja: RoKi–Sport 4–2.

Koripallo

Naisten Korisliiga: Forssan Alku–Vimpelin Veto 78–69 (40–39).

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga: Etta–Tiikerit 0–3 (19–25, 22–25, 15–25).

Naisten Mestaruusliiga: Puijo Wolley–LP-Vampula 1–3 (21–25, 25–21, 18–25, 23–25), OrPo–LP Kangasala 3–1 (25–21, 25–15, 19–25, 26–24), WoVo–LP Viesti 1–3 (17–25, 20–25, 25–20, 30–32).

Mäkihyppy

Oberstdorf, Saksa: MM-kilpailut, 5. päivä:

Sekajoukkuekilpailu, HS106: 1) Saksa (Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht, Karl Geiger) 1 000,8 pistettä, 2) Norja 995,6, 3) Itävalta 986,5, 4) Slovenia 954,8, 5) Japani 940,3, 6) Puola 837,6, 7) RSF Venäjän Hiihtoliitto 805,4, 8) Tshekki 777,2, 9) Suomi (Jenny Rautionaho, Eetu Nousiainen, Julia Kykkänen, Niko Kytösaho) 332,0, 10) Kanada 298,9, 11) Romania 265,6, 12) USA 258,6.

Seuraava kilpailu: 2. 3. naisten karsinta, HS137-mäki.

Raviurheilu

Pariisi: Prix de Paris, 4 150 m, (1. palk. 180 000 euroa): 1) Etonnant/Anthony Barrier (valmentaja Richard Westerink) 14,7, 2) Diable de Vauvert, 3) Moni Viking, 4) Carat Williams.

Taitoluistelu

Helsinki: Muodostelmaluistelun ja jäätanssin kilpailut:

Muodostelmaluistelu: 1) Helsinki Rockettes 226,07 pistettä, 2) Team Unique 215,96, 3) Marigold IceUnity 209,13, 4) Lumineers 187,77.

Jäätanssi: 1) Arina Klinovtskaya/Jussiville Partanen Helsingin Luistelijat 139,11.

Tennis

Montpellier, Ranska: Miesten ATP-turnaus, palkintoarvo 262 170 euroa:

Nelinpelin finaali: Henri Kontinen Suomi/Edouard Roger-Vasselin Ranska (1)–Jonathan Erlich Israel/Andrei Vasilevski Valko-Venäjä 6–2, 7–5.

Nur-Sultan, Kazakstan: ATP-haastajatason turnaus:

Miesten kaksinpelin 1. karsintakierrosta: Otto Virtanen Suomi–Dominik Palan Tshekki 7–6 (7–2), 6–7 (6–8), 7–5.

Virtanen kohtaa maanantaina 2. karsintakierroksella Britannian Ryan Penistonin. Voittaja pääsarjaan, jossa suomalaisista on jo kakkossijoitettu Emil Ruusuvuori. Ruusuvuoren 1. kierroksen vastustaja on Serbian Viktor Troicki.

Yhdistetty

Oberstdorf: MM-kilpailut, miesten joukkuekilpailu:

Lopputulokset HS106-mäen ja 4x5 km hiihdon jälkeen: 1) Norja (Espen Björnstad, Jörgen Graabak, Jens Lurås Oftebro, Jarl Magnus Riiber) 43.57,7 (mäki­osuuden jälkeen 4.), 2) Saksa jäljessä 42,7 sekuntia (2.), 3) Itävalta –49,1 (1.), 4) Japani –2.13,4 (3.), 5) Suomi (Otto Niittykoski, Perttu Reponen, Ilkka Herola, Eero Hirvonen) –2.38,7 (5.), 6) Ranska –2.54,4 (6.), 7) Italia –3.25,4 (7.), 8) Tshekki –4.21,3 (8.), 9) USA –5.16,1 (9.), 10) RSF (Venäjän hiih- toliitto) –8.27,7 (11.), 11) Ukraina –8.46,0 (10.), 12) Kazakstan –17.40,4 (12.).

Seuraava kilpailu: 4. 3. HS137 mäki+10 km hiihto.

Rahapelejä

Keno 8/21

Ilta-arvonta (28.2.): 5, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 22, 23, 26, 32, 38, 45, 49, 52, 53, 60, 65, 68, 69. Kunkkunumero: 7.

Päiväarvonta (28.2.): 2, 5, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 27, 35, 37, 39, 40, 44, 45, 57, 60, 64, 69. Kunkkunumero: 13.

Myöhäisarvonta (27.2.): 2, 4, 15, 17, 20, 24, 26, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 52, 59, 61, 62, 63, 68, 69. Kunkkunumero: 36.

Lauantai-Jokeri 8/21

(27. 2.): 5 5 8 9 9 3 9.

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Lotto 8/21

(27. 2.): 2, 5, 17, 22, 29, 34, 39. Lisä­numero: 32.

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 126 932,47 e, 6 oikein 2 474,45 e, 5 oikein 50,39 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Tv-urheilua

Discovery+

13.30 WTA Tennis: WTA 500 -turnaus, Doha. 18.00 Ravit: Magic Monday: Jyväskylä ja Mantorp.

Yle TV2

14.55 Lumilautailun parisuurpujottelu.

C More Max

18.00 Ravit: Magic Monday (Jyväskylä) ja Mantorp.

C More Sport 1

13.30 WTA Tennis: Qatar Total Open. 21.55 La Liga: Real Madrid–Real ­Sociedad.

C More Sport 2

20.55 Portugalin Liiga: Benfica–Rio Ave.

Eurosport 1

11.03, 20.48 Snooker: Gibraltar Open.

Eurosport 2

16.23 Snooker: Gibraltar Open. 20.45, 22.30 Tennis: ATP 500 Rotterdam.

Ruutu

18.00 Ravit: Toto 5, Jyväskylä ja Toto 64, Mantorp. 18.20 Korisliiga: Lahti Basketball–KTP-Basket. 03.00 NBA: New Orleans Pelicans–Utah Jazz.

V Sport Urheilu

02.05 NHL: Ottawa Senators–Calgary Flames. 05.05 Edmonton Oilers–Toronto Maple Leafs.

V Sport 1

02.05 NHL: Florida Panthers–Carolina Hurricanes. 05.35 San Jose Sharks-Colorado Avalanche.

V Sport Jääkiekko

02.05 NHL: Florida Panthers–Carolina Hurricanes. 05.05 Vegas Golden Knights–Minnesota Wild.

V Sport Hockey

02.05 NHL: Ottawa Senators-Calgary Flames. 05.05 Edmonton Oilers–Toronto Maple Leafs.

V Sport Jalkapallo

21.50 Valioliiga: Everton–­ ­Southampton.

V Sport Football

21.25 2. Bundesliiga: St. Pauli–HSV.

V Sport Premium

21.55 Valioliiga: Everton–Southampton.