Voimahyökkääjä Jesse Joensuu myöntää, että ensimmäinen tieto Jokerien pudotuspelikeväästä Venäjällä oli lähes musertava.

Jokerit pelaa kaikki pudotuspeliottelunsa Venäjällä: ensin Jaroslavlissa, ja sen jälkeen matka jatkuu Pietariin tai Moskovaan. Edellyttäen, että selviytyy Lokomotivista.

Hartwall-areenasta voidaan sammuttaa valot. Siellä Jokerit ei pelaa.

”Koko ajan paremmalla mielellä”, Joensuu vastaa kysymyksen, miten nyt menee. ”Kausi on ollut vaikeuksia täynnä verrattuna normaaliin. Joka kerta, kun ilmoitetaan jotain ja otetaan normaalista pois, se on pettymys.”

”Kaikki voivat kuvitella, ettei se ole optimaalinen tilanne”, Joensuu viittaa vieraskentällä pelaamiseen.

Joensuun viisihenkisen perheen muut jäävät Helsinkiin, kun isä alkaa pelata pitkää kevättä. Näin joukkueessa toivotaan.

Vaimo saa kantaa vastuun perheen kuusivuotiaasta pojasta ja kolmevuotiaasta tyttärestä sekä nelijalkaisesta ystävästä.

Alkujärkytystä kesti aikansa. Sen jälkeen Joensuu ja muut pelaajat alkoivat työstää ajatusta, että Gagarin Cupista taistellaan vain itärajan tuolla puolen.

”Niin kuin elämässä muutenkin, aika parantaa haavat. Mennään niillä järjestelyillä, jotka ovat siinä kohtaa käsissä.”

Joensuu kertoo, että tanskalaishyökkääjä Nicklas Jensen keksi hauskan piristyskeinon joukkueelle.

”Hän sanoi, mitä jos kävisi ostamassa Legoja. Siitä tuli aidosti hyvä fiilis itselleni.”

On Legoja, palapelejä ja jääkiekkoa joka toinen päivä. Ihan kuin pikkupojat olisivat palanneet lapsuutensa touhuihin.

”Pitää ottaa leirielämän ilo irti.”

Jokerien kausi on ollut tähän asti värikäs. On Valko-Venäjän matkan peruuntumista, Moskovassa pelaamista samaan aikaan, kun kansa on lähtenyt kaduille vastustamaan presidentti Vladimir Putinia ja vaatimaan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyille oikeutta.

Amurin Nikita Kamalov (vas.) pitää Jokereiden Jesse Joensuun tiukassa otteessa maalivahti Evgeny Alikinin tontin edustalla jääkiekon KHL:n ottelussa Jokerit–Amur Habarovsk Helsingissä 25. helmikuuta.­

” ”Hajuaistikin meni vähäksi aikaa.”

Poliittisista ristipaineista Jokerit selviytyi jollain lailla, mutta terveydelliset uhat vaanivat matkoilla, pukuhuoneissa ja otteluissa.

Pahimmillaan koronavirus niitti pelaajia sellaista kyytiä, että lainapelaajia haalittiin Suomi-sarjaa myöten.

Jokerit ei kerro viimeisiä lukuja, mutta melko tarkka arvio on, että olisi lyhyempi lista kertoa, keillä tartuntaa ei ole ollut, kuin se, ketkä ovat covid-19:n sairastaneet.

Joensuukin sai osansa. Tauti iski.

”Mulla oli siinä mielessä ärhäkkä, että oli korkeaa kuumetta viisi kuusi päivää, ja tauti veti petiin. Hajuaistikin meni vähäksi aikaa.”

Jokerien lääkärit ja fysiotiimi saivat Joensuun jaloilleen ja melko nopeasti takaisin kuntoon.

Suurin piirtein viiden harjoituspäivän jälkeen Joensuu tunsi olonsa melko normaaliksi.

”Ei ole tullut mitään jälkioireita. Olen kuullut, että monilla on ollut niitä.”

Talvella ennen runkosarjan päättymistä Joensuu paranteli lihasvammaa, mutta hän alkaa olla täydessä kunnossa pelaamaan.

KHL:n runkosarjassa Jokerit kamppaili pitkään saadakseen kotiedun. Lopulta kotietu meni pelaamalla pois, mutta kabineteissa se olisi muuttunut joka tapauksessa.

Nyt ei ole enää väliä, mikä otteluista Lokomotivia vastaan on nimellinen koti- tai vierasottelu.

On vain pelejä, jotka täytyy voittaa, jos aikoo unelmoida pokaalista.

Urheilullisesti ja perhe-elämän kannalta on isku pelata kevät Venäjällä, mutta Joensuu löytää asiasta hyviäkin puolia.

”Ettei matkusteta, ja palautuminen”, hän lataa heti. ”On selvät sävelet. Ei tarvitse miettiä, perutaankohan peli tai tuleekohan jotain muuta rajojen välistä selkkausta.”

Eivät Joensuun pelireissun välipäivät sentään pelkkää Lego-palikoiden pilkkomista ole. Mukana on kaksi elämäkertakirjaa, toinen Väinö Tannerista ja toinen Barack Obamasta.

Kirjoja ottavat mukaan monet muutkin pelaajat. Lukeminen kiinnostaa nykykiekkoilijoita.

Lokomotiv ja Jokerit kohtaavat pudotuspelien ensimmäisessä ottelussa keskiviikkona kello 18.30. Jatkopaikkaan vaaditaan neljä voittoa. Vsport näyttää pelin suorana.