Jääpurjelautailijat kokoontuvat Hernesaaren edustalle.

Jos on innokas purjelautailija, mitä voi tehdä maassa, jossa meri on jäässä useita kuukaisia, kysyy uutistoimisto AFP.

Vastaus: laudan alle terät ja lauta kiitää nopeimmillaan 100 kilometriä tunnissa. AFP myös muistuttaa, että jääpurjelautailua voi harrastaa vain muutamissa paikoissa maailmassa.

”Kutsun niitä onnellisuuden koneiksi”, espoolainen Feodor Gurvits kertoo itsetekemästään laudasta.

”Ne todella saavat ihmiset hymyilemään ja se on iloa, puhdasta liikettä.”

Jääpurjelautailua aurinkoisessa säässä Helsingissä.­

Gurvits ja puolisen tusinaa jääsurffailijaa oli Hernesaaren edustalla purjelautailemassa, kun AFP kävi paikalla.

”Käsiin voi sattua ja puomiin pitää saada hyvä pito, mutta muuten jäällä on melko helppoa kesäaikaan verrattuna”, Esa Harjula kertoo.

Harjula myös opastaa aloittelijoita ja kiinnostus on ollut kasvussa.

”Oppimisen näkeminen on hienoa ja se, kuinka he pääsevät tähän sisälle muutamissa minuuteissa.”

Kun AFP vieraili Hernesaaressa Mete Ciragan kellotti päivän nopeimman ajan, 71,6 kilometriä tunnissa. Tuulen nopeus li kahdeksan metriä sekunnissa.

”Se tuntuu hienolta ja välillä hengittäminen unohtuu, mutta tässä pitää keskittyä, jotta ei osu töyssyyn ja kaadu.”

Slalom-luokassa kesäisin kilpaileva Marianne Rautelin kertoo, että jäällä nopeus on kevyessä tuulessa huomattavasti kovempi kuin vedessä, koska vastusta on vähemmän. Hän ei osaa sanoa, kumpi on hänen suosikkinsa, vedessä vai jäällä purjelautailu.

”Kesällä viehätys on siinä, että aallot tuovat lisähaastetta, mutta talvella voi aloittaa purjehtimisen heti [kun pääsee jäälle].”

Gurvits arvioi, että noin tuhat ihmistä harrastaa jääpurjelautailua. Huipputasolla hänen mukaansa on noin 20 kilpailijaa. Pohjoismaiden lisäksi he tulevat Baltian maista, Puolasta, Yhdysvalloista, Kanadasta ja Venäjältä.

Gurvits voitti vuonna 2017 jääpurjelautailun maailmanmestaruuden.

”Tavoitteeni on jatkaa purjehtimista, nauttia, rakentaa parempia varusteita ja olla kilpailukykyinen. Ja yritän pitää muut ihmiset iloisina.”