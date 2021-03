Jalkapallon EM-lopputurnauksen alkuun on sata päivää eikä vielä ole tietoa, miten turnaus pelataan – Englanti on sallimassa yleisön katsomoihin juuri kisojen alla

Jalkapallon EM-lopputurnauksen avauspotku on tarkoitus tehdä 11. kesäkuuta Roomassa.

Wembleyn stadionilla on tarkoitus pelata EM-lopputurnauksessa seitsemän ottelua.­

Keskiviikko on päivä, jolloin jalkapallon EM-lopputurnauksen alkuun on tasan sata päivää. Yhä on epäselvää, miten ja missä ottelut pelataan koronaviruspandemian takia.

Avausottelu Italian ja Turkin välillä pitäisi pelata Roomassa 11. kesäkuuta. Kaikkiaan seitsemän ottelua on tarkoitus pelata Lontoon Wembleyllä mukaan lukien molemmat välierät ja loppuottelu.

Kun Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) päätti aikanaan, että kisat pelataan 12 eri kaupungissa, se oli logistisesti haaste jo ennen koronaviruspandemiaa.

Sarjajalkapalloilu on pyörinyt läpi talven tiukan testauksen ja tyhjien katsomoiden ansioista, mutta ilman poikkeuksia ei ole selvitty. Esimerkiksi Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan otteluita on siirretty puolueettomille kentille matkustusrajoitusten takia.

Uefa on kuitenkin pitänyt kiinni siitä, että kisat pelataan alkuperäisen suunnitelman mukaan Rooman ja Lontoon lisäksi Dublinissa, Glasgow’ssa, Amesterdamissa, Kööpenhaminassa, Pietarissa, Bilbaossa, Münchenissä, Budapestissä, Bakussa ja Bukarestissa.

Suomen jalkapallomaajoukkueen pelipaikat alkulohkossa ovat Kööpenhamina ja Pietari.

Uefa on antanut isäntäkaupungeille huhtikuun alkuun asti aikaa kertoa, pysyvätkö ne ottamaan katsojia otteluihin ja jos pystyvät, kuinka paljon verrattuna stadionin kapasiteettiin.

”Fanit ovat iso osa sitä, mikä tekee jalkapallosta erityistä. Meidän täytyy antaa mahdollisimman paljon aikaa sille, että he voivat palata stadioneille”, Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin totesi tammikuussa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Sen jälkeen Ceferin ei ole asiaa kommentoinut.

Joka tapauksessa Uefalla täytyy olla erilaisia vaihtoehtoja EM-lopputurnaukselle. Taloudellisesti olisi kova isku pelata ottelut ilman yleisöä.

Koska Uefa ei ole kertonut vaihtoehtoja, huhuja on liikkeellä. Esimerkiksi kisojen siirtäminen yhteen maahan voisi tarkoittaa merkittävää lisäystä lippujen myyntiin.

Tämä maa voisi olla Britannia, jossa koronarokotukset ovat edistyneet paremmin kuin muissa Euroopan maissa. Lisäksi maassa on runsaasti suuria stadioneita.

Huhu on kantautunut myös Britannian pääministerille Boris Johnsonille, jonka tiedottaja kuittasi asian ”pelkäksi spekulaatioksi”.

”Turnauksen järjestäminen on Uefan asia. He ovat edelleen sitoutuneet nykyiseen turnausmuotoon”, tiedottaja totesi.

”Me olemme keskittyneet otteluihin, jotka on merkitty Britanniaan eli seitsemään otteluun Wembleyllä ja otteluihin Hampden Parkissa Glasgow’ssa.”

Britannian hallituksen äskettäin aikatauluttamassa rajoitusten poistossa yleisön salliminen otteluihin Englannissa voisi tapahtua 17. toukokuuta alkaen. Tuolloin maksimiyleisömäärä olisi 10 000.

Täydet katsomot on tarkoitus sallia 21. kesäkuuta.

Mitä tämä tarkoittaisi EM-kisojen osalta nykyisen turnausmuodon kannalta? Esimerkiksi välieriin (6. ja 7. heinäkuuta) ja loppuotteluun (11. heinäkuuta) voisi ottaa katsojia Wembleyn täydeltä, mutta esimerkiksi ensimmäiseen Lontoossa pelattavaan EM-otteluun 13. kesäkuuta se ei olisi mahdollista.

Skotlannissa, joka ratkaisee omalta osaltaan rajoitukset itsenäisesti, ollaan huomattavasti epäileväisempiä, milloin yleisö voisi palata katsomoihin.

AFP haastatteli Euroopan jalkapallokannattajien yhdistyksen johtajaa Ronan Evainia, jonka mielestä todennäköisin vaihtoehto on se, että katsomoiden täyttöaste on 25–30 prosenttia. Lisäksi monet kannattajat ovat peruneet tai harkitsevat peruvansa tekemiään lippu- ja matkustusvarauksia.

”Se on mahdollista, että joihinkin maihin ei pääse, jos ei ole sen maan asukas, tai maahantulo sallitaan vain erikoislennoilla, joiden jälkeen on bussikuljetus suoraan stadioneille”, Evain sanoo.

”Se ei ole kaikille houkutteleva vaihtoehto.”

Uefa kuitenkin luottaa siihen, että rajoituksia kevennetään kesäkuukausina. Silti edessä voi olla kovat päätökset, mitkä maat ja kaupungit saavat pitää pelipaikkansa EM-lopputurnauksessa.