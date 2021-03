Esport Oilersin ja Westend Indians kohtaavat jälleen salibandyliigan puolivälierissä. Vuosi sitten Indians johti sarjaa voitoin 2–1, kunnes koronaepidemia päätti kauden.

Salibandyn F-liigan miesten pudotuspelit jatkuvat tänä keväänä Espoossa siitä mihin vuosi sitten jäätiin.

Esport Oilersin ja Westend Indiansin puolivälieräpari jäi vuosi sitten kesken koronavirusepidemian takia. Kolmen ottelun jälkeen Indians johti sarjaa voitoin 2–1. Neljättä kolmatta ottelua ei enää pelattu, kun kausi pantiin pakettiin ennen aikojaan.

Nyt puolivälieräsarja alkaa alusta.

Runkosarjassa Tampereen Classicin jälkeen toiseksi sijoittunut Oilers halusi uusinnan paikallisväännöstä ja valitsi vastustajakseen kuudenneksi sijoittuneen Indiansin. Vaihtoina olisi ollut seitsemänneksi sijoittunut SPV ja Jyväskylän Happee.

Oilersin päävalmentajan Heikki Luukkosen mukaan Indiansin valinta vastustajaksi oli selviö. Hän arvioi, että puolivälieräsarjasta tulee pitkä.

Luukkonen kuvailee Indiansia taitavaksi ja monipuoliseksi joukkueeksi.

”Varma juttu on, että tunnetta ja tahtoa löytyy laatikosta. Välieriin ei ole yhtään vapaalippua tarjolla, mutta tässä sarjassa on vielä ekstralataus päällä”, hän toteaa F-liigan mediatiedotteessa.

”Tästä tulee värikäs, tunteikas ja tiukka ottelusarja.”

Runkosarjassa Oilers voitti molemmat ottelut yhteismaalein 17–6 (6–1 ja 11–5), mutta pudotuspeleissä on odotettavissa eri meininki.

Rasmus Karjalainen arvioi, että edessä on ”kiivas ja kiimainen kamppailu” välieräpaikasta. Vuosi sitten kaikki kolme puolivälierää Espooossa päättyivät maalin voittoihin.

”Pirun maukas kombo. Mutta me olemme valmiita. Meillä on paras Oilers, mitä on hetkeen ollut. Uskaltaisin väittää näin”, hän kommentoi F-liigan mediatiedotteessa.

Oilers on ottelusarjassa suosikki, mutta Indians on valmis iskemään. Petri Timosen valmentama Indians on kärsinyt koko kauden loukkaantumisista, mutta nyt tilanne on poikkeuksellisen hyvä.

”Sairastupamme on tyhjentynyt ja päästään oikeastaan ensimmäistä kertaa kauden aikana iskemään lähes täysin ehjällä ryhmällä. Me olemme valmiita shokeeraamaan salibandykansaa!”

Yksi toipuneista on Aaro Astala. Hän pystyi pelaamaan runkosarjassa vain 13 ottelua, joissa hän mätti huimat 32 tehopistettä (12+20).

”Sieltä voi tulla ihan mitä vaan”, Astala arvioi puolivälieräsarjaa.

”Vastassa on ryhmä, joka tykkää karvata korkealta ja pitää peliä elossa. Varmasti tulee paljon tapahtumia.”

Oilers ja Indians kohtaavat ensimmäisen kerran torstaina Tapiolan urheilutalolla. Välieräpaikkaan tarvitaan neljä voittoa.

Viime vuonna joukkueiden oli määrä pelata osa peleistä Tapiolan Metro-areenalla. Nyt fanit joutuvat seuraamaan Espoon urheilukevään huipennusta tv-kameroiden välityksellä, sillä koronarajoitusten takia otteluun ei pääse yöleisöä.

Muissa pudotuspelipareissa runkosarjan voittanut Tampereen Classic kohtaa kahdeksanneksi sijoittuneen LASB:n.

Kolmanneksi sijoittunut TPS valitsi Suomen cupin voittaneen SPV:n ja Nokian KrP Happeen.