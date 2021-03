Suomen ja Viron välinen ottelu pelataan Suomessa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa maaottelussa Viron 4. kesäkuuta, kertoo Palloliitto. Ottelu on Huuhkajien viimeinen ennen 11. kesäkuuta alkavia EM-kisoja.

Suomen ja Viron välinen ottelu pelataan Suomessa. Paikka ja kellonaika varmistuvat myöhemmin.

Huuhkajien seuraava ottelurypäs on maaliskuun lopulla, kun joukkue aloittaa MM-karsinnat ja pelaa maaottelun Sveitsiä vastan. Suomi aloittaa karsinnat kohtaamalla Bosnia-Hertsegovinan Olympiastadionilla 24. maaliskuuta ja Ukrainan vieraskentällä 28. maaliskuuta. Sveitsi-maaottelu on vuorossa maaliskuun viimeisenä päivänä.

Huuhkajien on määrä pelata historian ensimmäinen EM-kisaottelunsa kesäkuun 12. päivä, kun se kohtaa Kööpenhaminassa Tanskan. Kisojen alkuun on keskiviikkona aikaa sata päivää, mutta järjestelyjen kannalta ilmassa on runsaasti kysymyksiä.