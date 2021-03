Iivo Niskanen on parturoinut Hyvärisen pään jo kaksi kertaa, toisella kierroksella oli käytössä ”uusi lelu”.

Perttu Hyvärinen pääsee Suomen MM-joukkueen hiihtäjistä viimeisenä tositoimiin, kun miehet hiihtävät keskiviikkona väliaikalähdöllä ja vapaalla hiihtotavalla 15 kilometriä.

Hyvärisen tilanne on siinä mielessä erikoinen, että hänen suksillaan on jo saavutettu näissä kisoissa mitali, vaikka hän itse ei ole vielä kilpaillut.

Kävi nimittäin niin, että Ristomatti Hakola käytti MM-hopeaa (Joni Mäen kanssa) tuoneessa sprinttiviestissä Hyvärisen kalustosta lainattua suksiparia, koska se osoittautui testissä parhaaksi.

Hyvärinen pitää mahdollisena, että hän kilpaillee 15 km:llä samalla parilla.

”Jos on kunnon mätövesikeli, niin se vaikuttaisi varmasti ihan hyvälle sukselle”, Hyvärinen sanoi tiistaina HS:lle.

Hyvärinen sanoo olevansa kiinnostunut suksia koskevista asioista.

”Olen tehnyt sen puolen kanssa paljon töitä. Olen raaka sen suhteen, että jos suksi ei menesty, se lähtee pois, ja hyvät sukset jäävät pakkaan. Toki suksen lainaamisessa on aina pieni riski, että sille käy jotain. Toisaalta suksesta saa äärimmäisen tärkeää infoa ja dataa, jos joku muukin sillä hiihtää. Kilpailuhan on aina sukselle paras testi.”

Moni oletti, että Hyvärinen olisi aloittanut kisaurakkansa jo lauantain yhdistelmäkilpailussa.

”En halunnut ottaa riskiä näiden kahden tärkeimmän matkan suhteen. Haluan olla näissä virkeä. Eikä skiathlon ole ollut minulle mikään vahva matka”, Hyvärinen sanoi. Hänen päämatkansa ovat 15 kilometriä ja viesti.

MM-maisemissa Hyvärinen on saanut harjoitella ja valmistautua jo lähes kaksi viikkoa.

”Olen oikeastaan pystynyt vetämään täällä täyden leirin. Olen tehnyt kolme tehotreeniä ja muuten happilenkkejä. Tilanne vaikuttaa ihan hyvälle. Kauden parasta vauhtia haluan hiihtää”, Hyvärinen sanoi ja nimesi epäröimättä perjantain viestin tärkeimmäksi kilpailukseen.

Miesten 15 kilometrillä MM-latujen suurin nousu Burgstall hiihdetään kahteen kertaan ylös asti, jolloin nousulle tulee pituutta noin 850 metriä ja korkeuseroa yli 80 metriä. Yhdellä kierroksella laskuosuudelle käännytään hieman alempaa.

”Se on kovin nousu, jonka olen ikinä hiihtänyt. Kisassa ratkaisee, kuka pysyy virkeimpänä pisimpään. Siihen nousuun ei enää tehdä loppukiriä. Kaikki ovat siinä kuitenkin aivan puhki. Se on niin kova nousu, että siinä pystyy hiihtämään itseltään jalat alta. Sen jälkeen niitä sekunteja tulee ihan jokaisesta kohdasta, jos on liian väsynyt. Siellä on monta sellaista paikkaa, jossa voi ampua omaan jalkaan.”

Hyvärinen arvioi, että viimeinen kierros ratkaisee sijoitukset täysin.

”Jos keli on ihan lösähtänyt, niin erot ovat valtavia.”

Viime kausi oli Hyväriselle, 29, uran toistaiseksi paras maailmancupin mittarilla. Silloin irtosi muun muassa uran paras mc-sijoitus, kuudes, juuri nyt kyseessä olevalla vapaan 15 km:llä.

Tämä kausi ei ole sujunut samalla tasolla. Toki Hyvärisellekin kilpailuja on kertynyt niukasti.

”Kausi on ollut huono, pettymys. Tavallaan on pientä painetta siitä, että niitä onnistumisia ei ole sillä tavalla tullut”, Hyvärinen tiivisti.

Etäyhteydellä tehdyssä haastattelussa Hyvärinen esiintyi pää lähes kaljuksi ajeltuna. Iivo Niskanen on päässyt huseeraamaan hiusleikkurinsa kanssa lähes jokaisen joukkueen mieshiihtäjän kimpussa.

”Eilen menetin hiukseni jo toisen kerran. Vähän siistittiin. Iivo sai jo uuden lelun, johdottoman koneen. Sillä on täpäkkä ajella. Ei tarvitse etsiä pistorasiaa”, Hyvärinen kertoi naureskellen hyvän kaverinsa puhdetöille.