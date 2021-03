Mercedeksen kauden 2021 auton pääväri on edelleen musta BLM-hengessä.

Mercedeksen kauden 2021 F1-autossa on hieman uutta väritystä viime kauteen verrattuna.­

Formula ykkösiä viime vuodet hallinnut Mercedes-talli esitteli tiistaina alkavan kauden F1-autonsa.

Auto on saanut nimekseen Mercedes-AMG F1 W12 E Performancen.

28. maaliskuuta Bahrainista alkavalla kaudella Mercedeksen F1-kuskeina jatkavat seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas.

”Auto on melko samanalainen kuin viime vuonna, mutta siinä on joitakin kiinnostavia ilmanvastusmuutoksia, joilla on vaikutusta siihen, miten auto käyttäytyy. Odotan innolla, miltä se tuntuu radalla Bahrainissa”, Bottas sanoi auton esittelytilaisuudessa.

Reilun viikon päästä, 12. maaliskuuta, alkaa testiajot Bahrainissa.

Koska koronapandemian takia tallien menokuluja on pyritty leikkaamaan, suuremmat muutokset F1-autoihin tulevat vasta kaudella 2022. Tälle kaudelle talleilla oli lupa käyttää kaksi ”kehityspelimerkkiä” autoihin.

Mercedeksen tekninen johtaja James Allison ei kuitenkaan suostunut kertomaan, mitä Mercedes on tehnyt.

”Olemme käyttäneet pelimerkkimme, mutta emme vielä paljasta, kuinka käytimme niitä. Se käy selväksi hyvissä ajoin”, Allison sanoi.