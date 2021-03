Marjamäki vietti kauden aikana 40 päivää koronakaranteenissa ja valmentajat vaihtuivat penkin takana.

Jokerit lähti Jaroslavliin pelaamaan jääkiekkoliiga KHL:n pudotuspelejä niin sanotusti ylisuurella joukkueella. Mukana on viisi ketjullista hyökkääjiä, kahdeksan puolustajaa ja kolme maalivahtia.

Lokomotiv ja Jokerit kohtaavat ensimmäisessä pudotuspeliottelussa keskiviikkona ja jatkopaikkaan vaaditaan neljä kiinnitystä.

”Pari on valmiudessa, jos tarvitaan matkan varrella lisää”, päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi matkan kynnyksellä.

Keikka Venäjälle voi kestää parista viikosta pisimillään kahteen kuukauteen. Jokaiselle pelaajalle tulee käyttöä, jos pudotuspelikevät jatkuu vapun korville.

Takana on erikoinen runkosarja, jonka aikana päävalmentaja Marjamäki sairasti Covid-19:n muun joukkueen tavoin, mutta oli sen ohella 40 päivää karanteenissa.

Marjamäki heittikin, että olisi hyvä jääkiekkotrivia, kun kysyisi, kuinka monta päävalmentajaa Jokereilla on ollut kaudella 2020–2021.

Koronaturbulenssin aikana heitä on ollut viisi. Marjamäen lisäksi peliä ovat johtaneet kakkosvalmentaja Pekka Kangasalusta, seuran omistaja Jari Kurri, A-nuorten vetäjä Tero Määttä ja videovalmentaja Ari-Pekka Pajuluoma.

”On tämä ollut tällaista poukkoilua, mutta upeaa, että ollaan nyt kuivin jaloin”, Marjamäki sanoi.

Vaatii paljon pelaajilta saada paras irti itsestään jatkuvissa vierasotteluissa. Mutta eivät valmentajatkaan helpolla pääse.

On löydettävä sopiva keskitie, ettei pelaajien niskaan kasata liikaa paineita ja kiekkoähkyä välipäivinä. Ja ottelupäivinä olisi pystyttävä virittämään joukkue parhaimmilleen.

”Niin kovalta kuin se kuulostaakin, toivottavasti ei tulla kahteen kuukauteen kotiin. Perheet ymmärtävät ja sieltä on tullut paljon tukea. Aika kovilla ovat olleet ja itse kukin on ollut, mutta nyt päästään mittaamaan itseämme.”

”Ei taistella tänäkään vuonna Vuoden isä -palkinnosta. Se vaatii eniten perheeltä, kun tietää, että ammatti on tämä. Kesällä sitten on enemmän aikaa.”

Marjamäki sanoi, että nyt olisi helppo keksiä tappioille ja peleille syitä, kun joutuu olemaan erossa, mutta hän näkee joukkueessa nälkää, joka heijastuu viime keväästä.

Jokerit pudotti juuri Lokomotivin ulos kuudessa ottelussa ja olisi ollut valmis haastamaan Pietarin SKA:n, kun kausi päättyi koronakieltoihin.

”Meillä on uusi mahdollisuus, jota ollaan vuosi odotettu. Aika poikkeuksellinen kausi on vedetty, paljon on tapahtunut ja hienosti ollaan pystytty se klaaraamaan ja menty ehjin nahoin.”

Ehjin nahoin selviäminen tarkoittaa kaikkia niitä vaikeuksia, joita varsinkin syksyllä tuli. Oli jaksoja, jolloin joku pelaaja ei nähnyt joukkuekaveriaan kuukauteen, kun koronakaranteenit sulkivat ovia.

Läntisessä konferenssissa Jokerit sijoittui viidenneksi. Hyvin joukkueelta, jossa vaihtuivat valmentajat ja maalivahdit melkein illasta toiseen. Maalivahtiosastokin alkaa parahiksi kuntoutua.

Marjamäki laski yhteisharjoittelujen vähentyneen tällä kaudella 30 prosenttia normaalista kaudesta. On vain pelattu ja palauduttu.

Vaikka yhteisiä harjoituksia puuttuu, kuviot kaukalossa ovat selvillä. Jokerit haluaa pelata kiekon kanssa, tehdä maaleja, mutta yksi asia menee kaiken edelle.

”Puolustus ensin -ajattelu pitää olla jokaisella ja huolellisuus kiekon kanssa.”