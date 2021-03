Seuraavakin turnaus pelataan Qatarin Dohassa.

Benedek Oláh on hyvässä kunnossa, mutta kärsi yllätystappion. Kuva Helsingistä vuodelta 2019.­

Suomen Benedek Oláhin pelit Qatarin kansainvälisessä pöytätennisturnauksessa päättyivät tiistaina miesten kaksinpelin karsintojen kolmannella kierroksella. Itävaltalainen Andreas Levenko voitti Dohassa pelatun ottelun neljässä erässä 11–9, 7–11, 11–6, 11–6.

Oláh oli selvittänyt voitokkaasti kaksi ensimmäistä karsintakierrosta. Levenkon sijoitus maailmanlistalla on 144:s, Oláhin 86:s.

”Lopputulos on tietenkin pettymys. ”Pena” on hyvässä kunnossa, joten hyviä tuloksia on varmasti seuraavissa turnauksissa odotettavissa”, maajoukkueen päävalmentaja Mattias Bergkvist kertoi tiedotteessa.

Oláhin kausi jatkuu tulevana lauantaina niin ikään Dohassa. Qatarissa pelataan maaliskuussa vielä olympiakarsintoja.