Niskanen ei ole kuumimpia mitalisuosikkeja MM-kisojen toisella matkallaan.

Perinteinen hiihtotapa on ollut pitkään Iivo Niskasen vahvuus.­

Iivo Niskanen on viime vuosien ylivoimaisesti menestynein mieshiihtäjä, mutta menestys vapaalla hiihtotyylillä on jäänyt laihaksi. Oberstdorfissa on keskiviikkona mahdollisuus kääntää uusi sivu.

HS seuraa kello 14.15 alkavaa 15 kilometrin kilpailua tässä jutussa hetki hetkeltä.

Niskanen on voittanut kaksi olympiakultaa ja yhden maailmanmestaruuden. MM-kulta tuli juuri 15 kilometrillä Lahdessa vuonna 2017. Lisäksi tilillä on kaksi MM-pronssia, mutta kaikki ovat tulleet perinteisellä.

Oberstdorfin MM-hiihdoissakaan Niskanen ei kuulu kuumimpiin suosikkeihin keskiviikkona väliaikalähtönä kisattavassa kilpailussa. Hän aloitti MM-urakkansa yhdistelmäkilpailussa, jossa oli 13:s.

”Haen 15 kilometrillä parempaa tulosta kuin skiathlonissa. Siinä ei ollut hyvä päivä”, Niskanen kommentoi STT:lle tiistaina.