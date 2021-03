Lundell on Liigan suurimpia nuoria tähtiä.

Anton Lundell on edelleen HIFK:n pistepörssissä neljäntenä, vaikka häneltä on jäänyt pelaamatta jo toistakymmentä ottelua.­

Jääkiekon Liigassa toisena olevan Helsingin IFK:n tähtihyökkääjä Anton Lundell on sivussa koronavirustartunnan vuoksi. Seura kertoo asiasta verkkosivullaan.

”Lundellin oireet ovat olleet lievät, mutta hän on vielä toistaiseksi sivussa joukkueen toiminnasta”, seuran tiedotteessa todetaan.

Lundell, 19, debytoi maajoukkueessa Ruotsin EHT-turnauksessa 11.–14. helmikuuta. Turnauksen jälkeen joukkueessa todettiin useita koronavirustartuntoja, ja kaikki mukana olleet määrättiin kahden viikon karanteeniin. Karanteeni päättyi sunnuntaina.

Lundell on yksi Liigan lupaavimpia pelaajia ja Florida Panthersin 1. kierroksen NHL-varaus. Lundell oli voittamassa 20-vuotiaiden MM-kultaa 2019 ja hän toimi kapteenina, kun joukkue otti pronssia Edmontonin MM-turnauksessa tämän vuoden tammikuussa.

Lundell on tällä kaudella tehnyt 24 ottelussa tehot 16+9. HIFK on pelannut 40 ottelua, eli jäljellä on 20. Seuraava peli on ohjelmassa tänään, kun joukkue kohtaa vieraskentällä Vaasan Sportin.