Paikallinen joukkue hoitaa kaikkien pelien järjestelyt.

Jokerien näkyvin omistaja Jari Kurri johtaa joukkuettaan edestäpäin, kun hän matkustaa muun seuran kanssa Venäjällä niin pitkään kuin kausi jatkuu.

Kurri valotti HS:lle, miten seura päätyi pelaamaan jääkiekkoliiga KHL:n pudotuspelejä pelkästään Venäjällä.

”Yritämme minimoida kaikki riskit, kun kuitenkin on koronavaara edelleen. Juttelimme Uudenmaan viranomaisten kanssa ja olemme tehneet koko kauden hyvää yhteistyötä. Kun asioita ynnää, ja Suomessa ovat karanteenit ja kaikki, on aika vaikea pelata play offseja täällä”, Kurri sanoi.

Jokerit pelaa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Lokomotiv Jaroslavlia vastaan. Joukkue majoittuu eristyksiin hotelliin, josta ei ole lupa poistua kaupungille, ei edes kävelylle.

”Riski on olemassa, ei se ole mihinkään häipynyt. Tartunta voi tulla mistä vaan, ja meilläkin on pelaajilla lapsia kouluissa ja tarhoissa. Tauti elää meidän keskuudessa ja tällä pyritään minimoimaan, että pystytään pelaamaan.”

Jokerien pudotuspelit päättyivät viime vuoden maaliskuussa pian sen jälkeen, kun joukkue oli pudottanut tämän kevään vastustajansa Lokomotivin otteluvoitoin 4–2.

Toisella kierroksella olisi tullut vastaan Pietarin SKA, mutta Jokerit ilmoitti, ettei lähde Pietariin pelaamaan. Ensimmäinen reaktio Venäjällä oli kritiikkiryöppy Jokerien niskaan, mutta palaute tasaantui, kun koko sarja keskeytettiin.

Tällä kaudella koronavirus on pyyhkinyt melko perusteellisesti jokaisen venäläisjoukkueen yli, kuten myös Jokerien. Silti osa pelaajista ei ole joutunut potemaan Covid-19:ää.

Jokerit välttää poikkeuksellisella ratkaisulla, ettei koronavirusta kulkeudu Suomeen ja pelaajien perheisiin eikä tartuntariski kasva joukkueen sisällä kohtuuttoman suureksi.

”Totta kai me mielellään pelattaisiin kotona ja oman yleisön edessä. Sehän on selvä, mutta vallitseva tilanne on tämä.”

Kuinka paljon Venäjällä pelaaminen vaikuttaa joukkueen menestysmahdollisuuksiin?

”Aika moni pelaaja on tottunut olemaan turnauksissa ja pelit tulevat tiiviissä tahdissa, kun joka toinen päivä pelataan. Siihen täytyy vaan asennoitua enkä usko, että siitä tulee mitään isompaa ongelmaa.”

Miten pelaajat ottivat tiedon Venäjällä pelaamisesta?

”Ihan hyvin, tosi hyvin. Ymmärsivät hyvin tilanteen, ei mitään ongelmia.”

Jaroslavliin saa ottaa yleisöä muutamia tuhansia, saako Jokerit tuloja niin sanotuista kotiotteluistaan?

”Ei varsinaisesti. Siellä on määrättyjä menoja ja olemme sopineet pelijärjestelyistä. Olemme sopineet seuran ja KHL:n kanssa tästä. Se on selvä, että paikallisen seuran on helpompi hoitaa kaikki järjestelyt kuin, että me kaivaisimme siellä asioita. Joutuisimme lähtemään nollasta liikkeelle. Se menee sillä lailla jouhevasti.”

Kurri viittasi, että kuluja tulee pitkistä hotellimajoituksista, ruokailuista ja ottelujärjestelyistä.

Seuraatko kaikki Jokerien ottelut Venäjällä?

”Olen niin pitkään, kun tarvitsee olla. Totta kai.”

Lokomotiv ja Jokerit kohtaavat keskiviikkona kello 18.30 ensimmäisessä pudotuspeliottelussa. Jatkopaikkaan tarvitaan neljä voittoa. Vsport näyttää ottelun suorana.