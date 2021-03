Suomi vaihtoi Roposen kolmososuudelle ja Pärmäkosken ankkuriksi.

Suomen hiihtoliitto nimesi torstaina kisattavaan naisten 4x5 kilometrin maastohiihtoviestiin Jasmi Joensuun, Johanna Matintalon, Riitta-Liisa Roposen ja Krista Pärmäkosken.

”Kävimme eri variaatioita läpi, millainen joukkue voisi olla. Tulimme siihen johtopäätökseen, että tämä on paras taistelemaan kärkisijoista. Vaparilla on kovempia joukkueita kuin me, mutta lähdemme tekemään omia tosi hyviä suorituksia. Pientä ylisuorittamista, niin tosi hyväkin pärjääminen on mahdollista”, valmentaja Ville Oksanen ennakoi virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa.

Suomalaisneliköstä Joensuu ja Matintalo eivät ole aiemmin hiihtäneet aikuisten arvokilpailujen viestissä, mutta Roponen, 42, ja Pärmäkoski, 30, ovat kokeneita viestimitalirohmuja. Pärmäkoski on saavuttanut viestin olympiahopean ja kolme MM-pronssia. Roposella on kaksi viestin MM-kultaa, olympiapronssi ja kaksi MM-pronssia.

”Unelma käy toteen. Pienestä pitäen olen katsonut, kun monet näistäkin naisista ovat hiihtäneet arvokilpailuviesteissä. Teen hyvän suorituksen ja varmistan Johannalle hyvän paikan”, 24-vuotias Joensuu tuumi.

Suomen naishiihtäjät eivät ole vielä saavuttaneet mitalia Saksan Oberstdorfissa käytävissä MM-kilpailuissa. Joensuu ja Matintalo ylsivät pudotushiihtoihin sprintissä, mutta Matintalo kaatui puolivälierissä eikä Joensuukaan yltänyt välieriin.

Pärmäkoski ja Joensuu sijoittuivat pariviestissä seitsemänneksi. Pärmäkoski hiihti 13:nneksi yhdistelmäkilpailussa ja 13:nneksi vapaan kympillä. Roponen säväytti tiistaina vapaan kympin kymmenennellä sijallaan.

”Yö meni pyöriessä ja mietiskellessä”, Roponen luonnehti hyvältä maistuneen sijoituksen vaikutuksia.

”Rata menee ylös ja alas ja taas ylös ja alas. Pitää aloittaa järkevästi, mutta mennä kovaa”, hiihtäjä siirsi katseen viestiin.

Suomi on saavuttanut Oberstdorfin lumilta kaksi mitalia. Ilkka Herola ylsi hopealle yhdistetyn normaalimäen kilpailussa. Joni Mäki ja Ristomatti Hakola taistelivat hopealle maastohiihdon pariviestissä.

Ruotsilla vaikea ratkaisuSuomen naiset eivät kuulu viestin ennakkosuosikkeihin, vaikka tammikuussa Suomi kiristikin Salpausselällä maailmancupin viestin kolmanneksi joukkueella Matintalo, Kerttu Niskanen, Laura Mononen ja Pärmäkoski.

Kilpakumppaneista Ruotsin joukkueessa lykkivät Jonna Sundling, Charlotte Kalla, Ebba Andersson ja Frida Karlsson.

”Joukkueen valitseminen oli vaikein tehtävä, jonka olen tehnyt. Meillä on niin paljon vaihtoehtoja, laaja ryhmä ja voimme kasata sen eri tavoin”, Ruotsin joukkueenjohtaja Anders Byström luonnehti uutistoimisto TT:n mukaan.

Roponen joutuu kolmososuudella kovaan kyytiin, kun vastassa ovat muun muassa Ruotsin Andersson ja Norjan Therese Johaug. Norjan muut hiihtäjät ovat Tiril Udnes Weng, Heidi Weng ja Helene Marie Fossesholm.