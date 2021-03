Perjantaina hiihdettävä miesten viesti on MM-kisoissa ollut yksi niistä harvoista lajeista, joihin monilla tahoilla Suomessa on kohdistettu mitaliodotuksia ja -toiveita.

Tietyin ehdoin niitä on voinut pitää jopa realistisina.

Kun 15 km:n (v) väliaikalähtöinen kilpailu meni keskiviikkona kahdelta viestijoukkueen hiihtäjältä, Iivo Niskaselta ja Joni Mäeltä, aivan penkin alle, mitaliodotukset alkoivat painua hämärämpään valoon.

Päävalmentaja Teemu Pasanen ja miesten kakkosvalmentaja Mikko Virtanen saivat taatusti lisää pähkäiltävää, lähinnä hiihtojärjestyksen osalta.

Nyt näyttää ikävästi siltä, että Niskanen ei ole parhaassa mahdollisessa iskussa. Mäki puolestaan ei saanut kilpailutuntumaa ja itseluottamusta pitkästä Burgstallin noususta, koska keskeytti kisan jo ensimmäisellä vitosen lenkillä.

Lahden maailmancupissa tammikuun lopulla miehet ylsivät ihan kelvolliseen suoritukseen järjestyksessä Perttu Hyvärinen, Ristomatti Hakola, Niskanen ja Mäki. Olkoonkin, että se kisa hiihdettiin paljon MM-latuja helpommassa maastossa, ja osuudet olivat neljänneksen lyhyempiä (7,5 km).

Silloin näytti loogiselta, että ykkösmies Niskanen hiihtää myös MM-kisoissa kolmannen osuuden, koska vapaan osuuksilla (3. ja 4. osuus) rata on huomattavasti vaativampi kuin perinteisellä.

Nyt varmaankin keskusteluun tulee vahvemmin se vaihtoehto, että Niskanen hiihtää sittenkin kakkososuuden, jolloin voisi olla mahdollista päästä karkuun pahimmilta vastustajilta, lähinnä Ranskalta.

Vastaavasti Hyvärinen hiihtäisi kolmannen osuuden, koska hän onnistui keskiviikkona ihan mukavasti.

Kun Norja ja Venäjä lasketaan omaan kastiinsa, Ranska on pronssimitalin tavoittelussa Suomen päävastustaja. Silläkään ei mennyt keskiviikkona häävisti, kun tuloksena oli sijat 14, 16, 21, ja 22.

Suoria johtopäätöksiä ei kuitenkaan kannata tehdä. Nyt oli kuitenkin kyse vapaan kisasta. Viestissä hiihdetään puoliksi molemmilla hiihtotavoilla, ja matkat ovat lyhyempiä.

Ensin on kuitenkin vuorossa torstaina naisten viesti. Tiedossa on ollut jo kuukauden ajan, että ei Suomi saa jalkeille parasta kokoonpanoa, koska Kerttu Niskanen on toipilaana pohjeluun murtuman takia.

Suomi lähtee viestiin hiihtojärjestyksessä Jasmi Joensuu, Johanna Matintalo, Riitta-Liisa Roponen ja Krista Pärmäkoski.

Realismiin pohjautuvia mitaliodotuksia ei ole. Kisaa voikin seurata toisesta näkökulmasta, vaikkapa tulevia arvokisoja silmällä pitäen.

Millaisiin suorituksiin yltävät ensimmäisessä arvokisaviestissään Joensuu ja Matintalo? Entä onko Roponen yhtä kovassa vireessä kuin kymmenennen sijan tuoneella kympillä tiistaina?