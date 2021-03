Markus Mustelin ja John Blässar osallistuvat ensi joulukuussa alkavaan Atlantic Challenge -kilpailuun, jossa soudettavaa kertyy 4 800 kilometriä.

Atlantin yli on moni suomalainen purjehtinut, mutta vielä kukaan suomalainen ei ole tehnyt matkaa soutaen. Joitain yrityksiä on ollut, mutta hankkeet ovat epäonnistuneet.

Markus Mustelin ja John ”Jolle” Blässar aikovat korjata tilanteen ja soutaa yhdessä ensi joulukuussa Kanarian saarten La Gomerasta Karibiansaarten Antigualle. Matkalle kertyy mittaa noin 4 800 kilometriä, ja aikaa siihen kuluu noin 30–60 vuorokautta.

Kyse on Atlantic Challenge -soutukilpailusta, johon osallistuu eniten juuri pariairosoutajia ja nelihenkisiä joukkueita. Mukana on myös yksinsoutajia sekä 3- ja 5-henkisiä joukkueita. Mukaan on ilmoittautunut 36 veneryhmää, joista 24 on Britanniasta. Kilpailu järjestetään vuosittain.

Mustelinin ja Blässarin projekti on jo pitkällä, sillä nyt yhdeksän kuukautta ennen starttia 130 000 euron budjetti on kasassa, muonitussuunnitelmaa tehty yhdessä Fazerin kanssa ja 70 000 euron erikoisvene hankittu jo viime syksynä.

”Pääsimme soutamaan noin 40 tuntia syksyllä. Tavoitteena on 300 tuntia ennen starttia. Vene otetaan vesille heti kun jäät lähtevät, viimeistään vapun jälkeen”, Mustelin kertoo.

Mustelin ja Blässar eivät suinkaan ole ensimmäistä kertaa ylittämässä Atlanttia vesiteitse, mutta aiemmin se on tapahtunut purjehtimalla. Soutaminenkaan ei ole heille vierasta.

”Lähes 20 vuotta olemme soutaneet perinteisiä savolaisia puuveneitä. Sulkavan soutu on ollut keskeinen osa sitä. Sulkavan jälkeen on istuttu, ja tämä seikkailu on lähtenyt hahmottumaan. Kun ajatukset kypsyivät, tämä on ihan tehtävissä”, Mustelin kertoo.

Mustelin on 60-vuotias ja Blässar 55-vuotias, joten iänkin puolesta edessä on rankka urakka.

”Kyllä, kuvittelemme näin, että se on melkoinen ponnistus. Teemme nyt kovaa fyysistä treeniä kuusi päivää viikossa.”

Vaikka kyseessä on pariairovene, kilpailussa kaksikko soutaa pääasiassa vuorotellen.

”Aikaisemmin matkan soutaneet ovat todenneet, että paras tapa on soutaa vuorotellen kaksi tuntia kerrallaan läpi vuorokauden. Jos pystymme ja jaksamme, päiväsaikaan voisi soutaa jokusen tunnin kahdestaan. Siten saisi lisää vauhtia”, Mustelin kertoo.

Itse vene ei muistuta juuri ollenkaan savolaista puuvenettä. Se painaa 250 kiloa ja täydessä kilpavarustuksessa 900 kiloa. Valtamerisoutuun suunnitellussa veneessä on muun muassa navigointilaite, satelliittipuhelin, kannettava tietokone ja makuupaikat kahdelle. Virtaa saadaan aurinkopaneeleista, jotka lataavat akut.

”Joku on sanonut, että se on enemmän avaruussukkula”, Mustelin nauraa.

Millainen vene on soutaa?

”Se on mukava vene. Siinä tuntee itsensä kotoisaksi. Kun soudimme syksyllä Helsingistä Kotkaan, tuulen nopeus oli kahdeksan metriä sekunnissa ja puuskissa kymmenen metriä. Vene tuntui turvalliselta ja vakaalta.”

Nopeutta oli noin kolme solmua eli noin 5,5 kilometriä tunnissa.

”Saimme ihan hyvän vauhdin.”

Kilpailuun liittyy myös hyväntekeväisyys. Kaksikko käynnistää toukokuussa John Nurmisen säätiön ja Pidä saaristo siistinä ry:n kanssa varainhankinnan Itämeren suojelemiseksi. Tavoitteena on 100 000 euroa.