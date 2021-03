Alppihiihto

Nuorten MM-kilpailut, Bansko, Bulgaria: Miesten supersuurpujottelu: 1) Giovanni Franzoni Italia 49,70, 2) Lukas Feurstein Itävalta jäljessä 0,04 sekuntia, 3) Gael Zulauf Sveitsi –0,05, 4) Kaspar Kindem Norja –0,12, 5) Guerlain Favre Ranska –0,17, 6) Philipp Lackner Itävalta –0,35, ...8) Turo Torvinen Suomi –0,74, ...14) Elian Lehto Suomi –1,13, ...40) Jaakko Tapanainen Suomi –4,92.

Freestyle

Euroopan cup, finaalit, Airolo, Sveitsi:

Kumparelasku, miehet: 1) Johannes Suikkari Suomi 74.25, 2) Thibaud Mouille Ranska 72.12, 3) Linus Öjelind Ruotsi 70.07,... 12) Riku Voutilainen Suomi 60.44.

Euroopan cupin kokonaiskilpailun loppupisteet: 1) Suikkari 656, 2) Mouille 521, 3) Marius Bourdette Ranska 429,... 5) Severi Vierelä Suomi 347,... 7) Aleksi Kaisla Suomi 276, 8) Voutilainen 272,... 10) Jimi Salonen Suomi 259, 11) Miska Mustonen Suomi 256,... 13) Rasmus Karjalainen Suomi 234,... 19) Jussi Penttala Suomi 122,... 30) Akseli Ahvenainen Suomi 60,... 30) Melvin Kangas Suomi 47.

Naiset: 1) Hanna Weese Saksa 65.58, 2) Sophie Weese Saksa 64.90, 3) My Bjerkman Ruotsi 57.37,... 6) Riikka Voutilainen Suomi 51.91.

Euroopan cupin kokonaiskilpailun loppupisteet: 1) Fantine Degroote Ranska 770, 2) Voutilainen 504, 3) Bjerkman 455,... 16) Laura Luokkanen Suomi 72.

Jalkapallo

Englannin Valioliiga: Burnley–Leicester 1–1, Sheffield United–Aston Villa 1–0.

Jääkiekko

Liiga: Ässät–HPK ja. 3–4 (2–1, 0–1, 1–1, 0–1)

JYP–SaiPa 4–2 (0–1, 2–1, 2–0)

Sport–HIFK vl. 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)

Tappara–KooKoo 3–2 (1–2, 0–0, 2–0)

TPS–Jukurit 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)

Naisten liiga, puolivälierät (2 voitolla jatkoon): KalPa–Kärpät 3–2. KalPa johtaa voitoin 1–0. HIFK–TPS 3–0. HIFK johtaa voitoin 1–0. K-Espoo–Kuortane 4–2. K-Espoo johtaa voitoin 1–0. Ilves–HPK 1–0. Ilves johtaa voitoin 1–0.

NHL: New Jersey–NY Islanders 1–2. NY Rangers–Buffalo 3–2, B: Rasmus Ristolainen 0+1. Pittsburgh–Philadelphia 5–2, Pi: Kasperi Kapanen 2+0. Columbus–Detroit 4–1, C: Joonas Korpisalo 19/20 torjuntaa. Montreal–Ottawa 3–1, M: Jesperi Kotkaniemi 0+1. Winnipeg–Vancouver 5–2. Nashville–Carolina 2–4, N: Juuse Saros 8/10 torjuntaa (vaihtoon ajassa 20.00), Pekka Rinne 16/17 torjuntaa, Erik Haula 0+1. C: Sebastian Aho 2+0. Dallas–Tampa Bay 0–2.

KHL: Puolivälierät (jatkoon 4 voitolla): Itälohko: Salavat–Traktor 1–3, SJU: Juha Metsola 26/29 torjuntaa. Traktor johtaa voitoin 1–0. Ak Bars–Torpedo ja. 2–1. Ak Bars johtaa voitoin 1–0.

Länsilohko: Lokomotiv–Jokerit 1–0 (0–0, 0–0, 1–0), LJ: Teemu Pulkkinen 0+1, J: Anders Lindbäck 25/26. Lokomotiv johtaa voitoin 1–0. TsSKA Moskova–Spartak ja. 1–0. TsSKA johtaa voitoin 1–0.

Jääpallo

Miesten Bandyliiga: Välierät: Veiterä–Narukerä 4–1. Veiterä johtaa voitoin 2–1. Akilles–JPS 6–0. Akilles finaaleihin voitoin 3–0.

Koripallo

Miesten Korisliiga: Karhu Basket–Pyrintö 81–89, Korihait–Kataja Basket 69–97.

NBA: Washington–Memphis 111–125, Boston–LA Clippers 117–112, Miami–Atlanta 80–94, San Antonio–New York 119–93, Milwaukee–Denver 97–128, LA Lakers–Phoenix 104–114.

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga: Hurrikaani–VaLePa 3–1, Karelian Hurmos–PerPo 3–0, Tiikerit–Loimu 3–0.

Naisten Mestaruusliiga: Hämeenlinna–LP Viesti 3–2, Kuusamo–WoVo Rovaniemi 3–1, LiigaPloki–Puijo Wolley 3–1, LP Kangasala–JymyVolley 3–0, LP-Vampula-OrPo 0–3.

Maastohiihto

MM-kilpailut, Oberstdorf, Saksa:

Miehet, 15 km: 1) Hans Christer Holund Norja 33.48,7, 2) Simen Hegstad Krüger Norja jäljessä 20,2 sekuntia, 3) Harald Östberg Amundsen Norja –35,6, 4) Aleksandr Bolshunov Venäjä –43,7, 5) Artem Maltsev Venäjä –50,7, 6) Sjur Röthe Norja –55,3, 7) Martin Johnsrud Sundby Norja –55,9, 8) Jens Burman Ruotsi –56,9, 9) William Poromaa Ruotsi –1.02,7, 10) Andrew Musgrave Britannia –1.06,3,... 17) Perttu Hyvärinen Suomi –1.24,4, 18) Iivo Niskanen Suomi –1.24,9,... 28) Markus Vuorela Suomi –2.30,3. – Joni Mäki Suomi keskeytti.

Mäkihyppy

MM-kilpailut, Oberstdorf, Saksa:

Naisten suurmäki (HS137): 1) Maren Lundby Norja 296,6 pistettä (128 ja 130,5 metriä), 2) Sara Takanashi Japani 287,9 (126 ja 134), 3) Nika Kriznar Slovenia 287,1 (126 ja 129), 4) Marita Kramer Itävalta 281,9 (126,5 ja 127,5), 5) Silje Opseth Norja 277,1 (124 ja 138), 6) Ema Klinec Slovenia 273,3 (120 ja 139,5), 7) Irina Avvakumova Venäjän hiihtoliitto 265,7 (122,5 ja 126,5), 8) Chiara Hölzl Itävalta 262,6 (120,5 ja 133), 9) Daniela Iraschko-Stolz Itävalta 252,0 (116,5 ja 128), 10) Juliane Seyfarth Saksa 242,7 (118 ja 123), ...21) Julia Kykkänen Suomi 195,4 (100 ja 114), ...32) Jenny Rautionaho Suomi 70,4 (94,5), ...37) Susanna Forsström 56,8 (88,5).

Salibandy

Naisten F-liiga: Pudotuspelikarsintojen 3/5 ottelut (3 voitolla jatkoon): SaiPa–EräViikingit ja. 4–5. SaiPa johtaa voitoin 2–1. TPS–Pirkat 4–2. TPS puolivälieriin voitoin 3–0.

Rahapelejä

TOTO65, Vermo:

1. lähtö: 7 EL Houdini, poissa: –

2. lähtö: 12 African Queen, poissa: –

3. lähtö: 2 Marlon Dee, poissa: –

4. lähtö: 8 Fango Jett, poissa: 14, 16

5. lähtö: 2 Touch Me Too, poissa: –

6. lähtö: 2 Noble Boy S, poissa: 8

Voitonjako: 6 oikein voitto-osuus 2 869,80 e., 5 oikein voitto-osuus 27,74 e.

Vikinglotto 9/21

Päänumerot: 16, 19, 28, 31, 38, 43. Vikingnumero: 7. Plusnumero: 21

Voitonjako: 6+1 oikein –, 6 oikein 230 337,00 e, 5+1 oikein 32 549,73 e, 5 oikein 1 325,55 e, 4+1 oikein 51,59 e, 4 oikein 27,74 e, 3+1 oikein 8,76 e, 3 oikein 4,40 e.

Keskiviikko-Jokeri 9/21

2 0 3 9 9 4 6. Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Keno 9/21

Myöhäisillan arvonta (3.3.): 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 23, 24, 26, 28, 34, 36, 44, 45, 50, 53, 58, 59, 61. Kunkkunumero: 16.

Ilta-arvonta (3.3.): 1, 3, 4, 10, 12, 19, 20, 22, 30, 33, 35, 45, 47, 50, 51, 58, 60, 61, 67, 70. Kunkkunumero: 22.

Päiväarvonta (3.3.): 4, 10, 12, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 37, 41, 43, 44, 45, 50, 55, 60, 67, 68, 70. Kunkkunumero: 32.

Tv-urheilua

Yle TV2

11.45, 13.15, 13.58, 15.25, 18.20, 19.30 Urheilustudio, MM-hiihdot. 11.55 Hiihdon MM: M yhdistetyn mäkiosuus, HS 137. 14.10 Hiihdon MM: N viestihiihto, 4 x 5 km. 16.10 Hiihdon MM: M yhdistetyn hiihto-osuus, 10 km. 17.00 Hiihdon MM: Naisten viesti. 18.25 M mäkikarsinta, HS 137. 21.00 Yleisurheilun halli-EM.

Yle Areena

19.55 Yleisurheilun halli-EM, 1. päivä.

Elisa Viihde Sport

16.45 Elisa Nordic Championship: HAVU Gaming–FCottoNd. 20.00 Elisa Nordic Championship: Helsinki REDS–croveNt. 21.50 Copa del Rey: Levante UD–Athletic Club.

C More Max

18.30 Ravit: Kouvola ja Östersund.

C More Sport 1

13.30 WTA Tennis: Qatar Total Open. 21.00 PGA Tour Golf: Arnold Palmer Invitational.

C More Sport 2

18.55 SHL: Färjestad–Linköping.

C More Hockey

18.15 Liiga: Lukko–KooKoo.

Eurosport 1

11.53, 16.08 Hiihdon MM-kisat: Yhdistetty, Oberstdorf. 14.08 Maastohiihto: MM-kisat. 17.05 Ampumahiihdon mc. 18.23 Mäkihyppy: Hiihdon MM-kisat Oberstdorf. 19.33 Snooker: Gibraltar Open.

Eurosport 2

08.53 Lumilautailun mc: Bakuriani. 11.03, 13.00 Snooker: Gibraltar Open. 20.30, 22.30 Tennis: ATP500, Rotterdam.

Ruutu

13.50 Suomen cup: HJK–KTP. 18.50 HJK Klubi 04–Gnistan. 18.20 Naisten Korisliiga: HBA-Märsky–Torpan Pojat. 18.20 F-Liiga: Oilers–Indians. 21.35 Serie A: Parma–Inter Milan. 02.00 NBA: Boston Celtics–Toronto Raptors.

V Sport Urheilu

19.50 Valioliiga: West Bromwich–Everton. 02.05 NHL: Montreal Canadiens–Winnipeg Jets.

V Sport 1

19.20 Euroliiga: Anadolu Efes–TsSKA Moskova. 02.05 NHL: Pittsburgh Penguins–Philadelphia Flyers.

V Sport Jääkiekko

18.25 KHL: SKA–Dinamo Minsk 2:7. 02.05 NHL: Carolina Hurricanes–Detroit Red Wings. 05.05 Vancouver Canucks–Toronto Maple Leafs.

V Sport Hockey

02.05 NHL: New Jersey Devils–New York Rangers.

V Sport Jalkapallo

19.50 Valioliiga: Fulham–Tottenham. 22.05 Liverpool–Chelsea.

V Sport Golf

17.00 LPGA Tour: Drive On Champion­ship, 1. kierros.