Colorado kaatoi San Josen maalein 4–0.

Mikko Rantanen on tehnyt viidessä edellisessä ottelussa yhteensä tehot 3+6. Arizona Coyotesia vastaan 27. helmikuuta Rantanen sai kaksi syöttöpistettä.­

Colorado Avalanchen Mikko Rantanen oli hurjassa vireessä yön NHL-kierroksella. Laituri iski tehot 2+2, kun San Jose Sharks kaatui lukemin 4–0.

Rantanen aloitti maalinteon toisen erän lopulla sivallettuaan kiekon Nathan McKinnonin syötöstä verkkoon.

Rantanen kuittasi syöttöpisteet joukkueensa toiseen ja kolmanteen maaliin ja sinetöi loppuluvut reagoituaan nopeimmin Nazem Kadrin ohi maalin menneeseen laukaukseen.

Rantanen on tehnyt tällä kaudella 20 ottelussa tehot 10+12, mikä on paras suomalaislukema. Suomalaisista Aleksander Barkov on tasapisteissä tehoilla 8+14.

Koko NHL:n pistepörssin kärjessä on Edmonton Oilersin Connor McDavid tehoilla 14+26. Maalipörssin kärjessä puolestaan on Toronto Maple Leafsin Auston Matthews 18 osumallaan.