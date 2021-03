Suomalaiskippari laskee ylittävänsä maalilinjan Vendée Globe -kilpailussa perjantaina aamupäivällä.

Ari Huusela aikoo nauttia viimeisistä hetkistään yksinpurjehduksen Vendée Globe -kilpailussa.

Reitti- ja sääennusteen mukaan Huuselan 117 päivää kestänyt purjehdus päättyy perjantaina aamupäivällä Suomen aikaa. Maalisatama on samassa paikassa, josta kisa alkoi 8. marraskuuta, Les Sables-d’Olonnessa Biskajanlahdella.

”Nyt on matkaa tosi vähän. Meno on aika nautinnollista. Perjantain aamuyöhön asti on luvassa leppoisaa tuulta eikä ole aaltoja. Olo on kuin silkissä. Yritän maaliin paapurinpuoleisella halssilla”, Huusela kertoi torstaina puolilta päivin HS:lle.

Paapuri eli paara on veneen takaa katsottuna vasen puoli. Halssi on taas se puoli, kummalta puolelta venettä tuuli puhaltaa.

”Viimeinen yö pitää ottaa vielä tarkasti. Biskajanlahdessa on paljon kalastusaluksia. Nytkin näkyy kaksi aika lähellä.”

Matkaa maaliin oli vielä runsaat 300 kilometriä.

Huusela tulee maaliin kisan viimeisenä purjehtijana. Hän on lopputuloksissa 25. Matkaan lähti 33 venettä, joista kahdeksan keskeytti.

”Minulla ei ollut sijoitustavoitetta. Haluan vain päästä maaliin. En tiedä, mitä enempää tästä lajista voisi enää saada”, sanoi Huusela, jolla on takanaan 25 vuoden kokemus avomeripurjehtijana.

Les Sables-d’Olonnen satama-altaaseen Huusela ajaa moottorilla. Kisan maalilinja on avomerellä. Kun Huusela on ohittanut maalilinjan, veneeseen saa nousta korkeintaan kuusi hänen tukijoukoissaan ollutta ihmistä.

Ensimmäisten joukossa veneeseen astuvat Huuselan puoliso Niina Riihelä ja veli Jukka Huusela.

Mitkä ovat ensimmäiset sanasi maalissa?

”Heh, ehkä jotain siihen suuntaan, että ’se on täytetty’. Iso haave on toteutunut pala kerrallaan. Olen kaivannut purtavaa ruokaa, joten varmaan saan sämpylän ja tuoreita vihanneksia tai hedelmiä.”

Maalissa Huusela haaveilee nauttivansa parmankinkku–rucola-pitsaa ja alkoholittoman oluen. Les Sables-d’Olonnessa ravintolat ja kuppilat ovat kiinni, mutta sikäläinen kokki on luvannut toteuttaa kipparin toiveet.

”En ole täysin absolutisti. Ranskalaiseen tapaan juodaan varmaan myös lasilliset samppanjaa. Kisan yksi sponsori on samppanjamerkki, joten siitä ei voi kieltäytyä.”

Suomessa Huusela on viimeksi ollut elokuussa, jolloin hän lähti viemään venettä Ranskaan, jonne hän joutui jäämään koronaepidemian takia kisan lähtöön asti.

”Kotiin on ikävä. Yritän päästä lähtemään Suomeen ensi viikolla. Maanantaina veneelle tulee jo ostajia. Katsotaan, käykö vene kaupaksi. Kuntonsa puolesta tällä voisi lähteä uudelle maailmanympäripurjehdukselle saman tien.”