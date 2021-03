Kunhan Draken saa Linnunlahdella kohtuullisen juoksun, se lentää lopussa kärkeen.

Ohjastajapörssin kunkku Santtu Raitala on paljon vartijana Joensuun kierroksella. Hänen ajokeistaan HS:n varmavalinta kohdistuu Drakeniin (kohde 4).

Ruuna viimeisteli keskiviikkona Vermossa parhaalla mahdollisella tavalla. Reissu ei ollut helppo, mutta voitto oli. Kunhan Draken saa Linnunlahdella kohtuullisen juoksun, se lentää lopussa kärkeen.

Kartier (kohde 6) on toinen piikkimme. Teivossa laukka pilasi päivän, mutta Porissa ori oli vakuuttava. Luotamme Saara Eerolan hoitamaan Kartieriin, vaikka huippulahjakas Ellin Sisu onkin kova vastus.

Viidennen kohteen suosikki on Thai Explosive. Se palaa talvipaussilta, joten otetaan kolme kaveria. Harmimatic Tinker on mahdollinen pommi. Tasainen tulosrivi hämää, ruuna on nousuvireessä. Myös lähtöpaikka on pitkästä aikaa hyvä.

Toto75-kierros 9 Joensuu, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 8,1 (11,12)

2. lähtö: 8,1,3,6,11 (5,7)

3. lähtö: 14,16,1,11,10 (5,9)

4. lähtö: 9 (1,3)

5. lähtö: 7,8,4,9 (1,12)

6. lähtö: 2 (3,1)

7. lähtö: 11,3,5,8 (2,4)

40 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (6.3.) klo 15.