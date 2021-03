Nikita Mazepin ajaa alkavalla kaudella Haas-tallissa, jonka F1-auto esiteltiin torstaina.

Haas-tallissa aloittava venäläinen F1-kuski Nikita Mazepin sanoi torstaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että hän teki ”valtavan virheen” kourittuaan naista takapenkillä. Tapauksesta levisi video sosiaalisessa mediassa.

22-vuotias joutui torstaina palaamaan tapaukseen, kun Haas-talli julkisti alkavan kauden F1-menopelinsä.

”Otan siitä [kourimisesta] vastuun, olen oppinut siitä ja odotan vuotta puhtaalta pöydältä”, Mazepin sanoi.

Kun Mazepinilta kysyttiin, mitä hän on oppinut, hän vastasi, että hän tunnistaa olevansa esimerkki F1-kuskina. Lisäksi hän totesi, että hän ei itse julkaissut videota.

Kouriminen ei ole ainoa asia, josta Nikita Mazepin on saanut pahan pojan maineen. Hän on muun muassa lyönyt kilpakumppaniaan ja myös radalla käyttäytynyt häikäilemättömästi. Mazepin vakuutti, että hänellä ei ole ongelmia kisatuomareiden kanssa F1:ssä.

”En pelkää sitä, koska olen luottavainen, että niin ei käy. Käytän paljon aikaa sääntöjen läpikäymiseen, opettelen ne ja ymmärrän, missä oikean linja on.”

Mazepinista on myös sanottu, että hän on F1:ssä pelkästään isänsä rahojen ansiosta. Haasin pääsponsoriksi tuli Mazepinin isän Dmitri Mazepinin Uralkali-yhtiö.

Mazepinia itseään tämä ei vaivaa.

”Olen ylpeä perheestäni, ylpeä isästäni enkä koe sitä negatiivisena. Se on haaste, että todistan kuuluvani F1:een ja näin myös aion tehdä.”

Mazepinilla on myös yllättävä ongelma ennen F1-kauden alkua. Venäjä on maana hyllytetty MM-tason kilpailuista, ja myös Kansainvälinen autourheiluliitto (FIA) on allekirjoittanut Kansainvälisen antidopingtoimiston (Wada) koodin.

Mazepin kertoi, että yhä on keskustelut menossa, miten hänet luokitellaan kilpailussa. Hän ei voi siis virallisesti olla Venäjän edustaja.

Sen sijaan Haasin autoissa venäläinen pääsponsori näkyy: F1-auto sai uuden värityksen, jossa on Venäjän lipun värit.

Haas-tallin toisena kuskina on myös tulokas, Mick Schumacher.