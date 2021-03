Hiihtäjä Krista Pärmäkoskella on 4x5 kilometrin viestistä nyt viisi arvokisamitalia: yksi olympiahopea ja neljä MM-pronssia.

Niissä kaikissa Pärmäkosken roolina on ollut hiihtää ankkurina. Ensimmäinen kerta oli kymmenen vuotta sitten, 20-vuotiaana.

Kolme kertaa Pärmäkoski on kärsinyt niukan loppukiritappion Ruotsille. Niistä kirvelevin oli kamppailu olympiavoitosta Sotšin kisoissa vuonna 2014, kun Ruotsin Charlotte Kalla livahti sisäkautta ohi viimeisessä mutkassa ennen loppusuoraa.

Torstaina Kallan osana oli viettää murheen päivää, mutta Pärmäkoski kuittasi kaikki aiemmat loppukiritappionsa.

Tämä MM-pronssi oli lähtökohdiltaan niin epätodennäköinen, että siinä voi runollisesti nähdä kultareunukset.

”Kukaan meistä ei odottanut, että kamppailemme mitalista”, Pärmäkoski kiteytti asetelman.

Mutta klassikkoklisee ”viesti on aina viesti” piti tällä kertaa kutinsa. Suomelle avautui jo toisella osuudella realistinen mitalinäkymä, kun Ruotsi romahti pois pelistä.

Vähitellen kilpailusta muotoutui täydellinen joukkuesuoritus, johon kuului jälleen suksihuollon kiitettävä onnistuminen. Jokainen hoiti roolinsa niin kuin pitikin. Riitta-Liisa Roponen sen sanoi: ”Kaikki tekivät maksimisuorituksen.”

Roposen arvokisaura venyi näissä kisoissa 19 vuoden mittaiseksi, ja mitaleita hän on nyt saavuttanut 16 vuoden aikajänteellä. Etänäkin on ollut aistittavissa, kuinka Roponen on nauttinut uransa yllättävästä jatkoajasta ja antanut kokemuksensa näkyä joukkueessa.

Roponen kertoi Ylen lähetyksessä ottaneensa kisaan pinkit sauvat Kerttu Niskasen kunniaksi. Niskanenhan olisi ollut todennäköisesti viestijoukkueessa, jos ei olisi joutunut jäämään pois kisoista pohjeluun murtuman takia. Kerrassaan hieno ele poikkeuksellista uraa tekevältä Roposelta.

Suomen klaniksi ajellut miehet lähtevät perjantaina omaan viestiinsä hiihtojärjestyksessä Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Joni Mäki.

Mitaliodotukset ovat etukäteen eri tasolla kuin naisilla, mutta kysymysmerkkejä riittää.

Norja ja Venäjä voidaan laskea ulottumattomiin, koska kaikkien todennäköisyyksien mukaan toisena päivänä peräkkäin ei tapahdu vastaavaa ennakkosuosikin kyykkäämistä kuin kävi Ruotsille naisissa.

Suomi kamppailee lähtökohtaisesti pronssista, ja päävastustaja on edellisten olympia- ja MM-kisojen pronssijoukkue Ranska.

Niskasen asettaminen toiselle osuudelle kertoo siitä, että Suomi yrittää karistaa kovimmat vastustajansa perinteisen osuuksilla.

Keskiviikon 15 kilometrin (v) kilpailu herätti kysymyksiä Niskasen (18. sija) ja Mäen (keskeytys) vireestä viestiä ajatellen.

Hyvärinen totesi torstaina, että vapaan osuuksilla hiihdetään ”yksi kovimpia viestilatuja.”

Jos Suomi on ankkuriosuudella vielä mukana mitalikamppailussa, kaikki kulminoituu siihen, miten toistaiseksi enemmän sprintteriksi profiloitunut Mäki selviytyy erittäin rankasta radasta, jonka tappavasta päänoususta kilpailutuntuma jäi saamatta keskeytyksen takia.