USA Today on nähnyt kopion todistuksesta, joka sisältää poliisin Woodsille tehdyt kysymykset sekä heti onnettomuuden jälkeen että myöhemmin sairaalassa.

Golfin supertähti Tiger Woods kertoi poliisille, että hän ei tiedä, kuinka onnettomuus tapahtui eikä muista ajamista ollenkaan, USA Today kertoi torstaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Woods, 45, joutui viime viikon tiistaina auto-onnettomuuteen, jossa hän loukkasi pahoin oikeaa jalkaansa. Jalan avomurtumat korjattiin sääriluuhun asetetun tukilevyn avulla, ja jalkaterän ja nilkan muut vammat vakautettiin ruuveilla. Myös jalan lihasten ja pehmytkudosten vammat vaativat leikkausta, jotta jalan turpoamisesta aiheutunutta painetta voitiin laskea.

Woods on nyt hoidettavana Cedars-Sinain hoitokeskuksessa Los Angelesissa.

USA Today siteerasi kopiota etsintälupaa varten tehdystä valaehtoisesta todistuksesta, jota Los Angelesin poliisi käytti saadakseen Woodsin auton mustan laatikon.

”Poliisi kysyi, kuinka onnettomuus tapahtui. Kuljettaja [Woods] sanoi, että hän ei tiedä eikä edes muista ajaneensa. Kuljettajan vammoja hoidettiin sairaalassa ja asiaa kysyttiin uudelleen sairaalassa. Hän toisti, että hän ei tiedä eikä muista ajamista”, todistuksessa todetaan.

Mustassa laatikossa on tietoja nopeudesta ja kiihtyvyydestä, jarrutusjärjestyksestä, ohjauskulman muutoksista ja muusta toiminnasta.

Los Angelesin poliisi kertoi, että mustan laatikon avulla pyritään selvittämään kolariin johtanutta tilannetta.

”Jos joku on osallistunut liikenneonnettomuuteen, meidän on rekonstruoitava onnettomuus, jos ajettiin piittaamattomasti tai jos joku käytti matkapuhelintaan tai jotain muuta vastaavaa. Me selvitämme, oliko kyseessä rikos. Jos rikosta ei tapahtunut, suljemme tapauksen, ja silloin se oli tavallinen liikenneturma”, poliisista kerrottiin.

Woods on 15-kertainen golfin major-turnausten voittaja.