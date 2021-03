Chicago Bulls voittaa ilman Lauri Markkasta, mikä on suomalaiselle huono asia kahdestakin syystä

Umpikierossa NBA-maailmassa Chicago Bulls voittaa tällä hetkellä liikaa, muttei tarpeeksi, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Mikko Pajala.

Suomen koripallotähti Lauri Markkanen on viime aikoina katsellut olkapäävamman vuoksi sivusta, kun hänen edustamansa Chicago Bulls on parantanut otteitaan NBA-parketeilla.

Tilanne on Markkasen kannalta lähes huonoin mahdollinen – kahdestakin syystä.

Selkein syy liittyy siihen, että Markkanen on kauden jälkeen rajoitettu vapaa agentti. Lyhyesti selitettynä tämä tarkoittaa, että Bullsilla on oikeus vastata mihin tahansa Markkasen hyväksymään tarjoukseen.

Markkasen kanssa Bullsin saldo on tällä kaudella viisi voittoa ja yhdeksän tappiota, ilman Markkasta puolestaan keskiviikon Pelicans-voiton jälkeen 11–9. Otanta on toki pieni, mutta suunta on aivan väärä.

Markkasella on maine hyökkäyssuuntaan liian passiivisena sivustaseuraajana sekä heikkona yksi vastaan yksi -puolustajana ja korinaluspelaajana. Mainetta ei todellakaan paranna, jos Bullsin kokonaispaketti on toimivampi ilman häntä.

Neuvotteluvaltit valuvat päivä päivältä yhä vahvemmin pelaajalta seuralle.

Toistaiseksi Markkanen on osoittanut, että hänellä on edellytyksiä olla NBA:ssa tilastollisesti hyvä pelaaja heikossa joukkueessa.

Voittajan aineksia sen sijaan ei ole näkynyt.

Asiaan on toki vaikuttanut, että koko Bulls-organisaatio on ollut kaoottisessa tilassa Markkasen ammattilaisuran aiempina kausina. Toisaalta Markkasen ainoalla yliopistokaudellakin hänen edustamansa Arizona putosi lopputurnauksen kolmannella kierroksella heikommin sijoitettua Xavieria vastaan.

Markkasen statusta syö entisestään se, että hän ylipäätään on taas kerran loukkaantuneena. Koripallon kaltaisessa huiman pelimäärän ja korkean loukkaantumisriskin yhdistävässä lajissa pätee perinteinen sanonta ”best ability is availability”, mikä kankeasti suomeksi käännettynä tarkoittaa, että paras ominaisuus on pelikuntoisuus.

”Ylimääräisenä luksuspalasenakin” Markkanen tulee tienaamaan itselleen suomalaisurheilijalle poikkeuksellisen sopimuksen, jonka kanssa samanlaisiin summiin on kyennyt lähinnä Kimi Räikkönen Ferrarilla. Potentiaalia olisi paljon enempäänkin.

Bullsin voittojen toinen ongelma on, että NBA on supertähtien hallitsema sarja. Mestaruus on voitettu ilman absoluuttista uransa huipulla pelaavaa supertähteä viimeksi keväällä 2014.

Joukkue voi saada menestymiseen vaadittavan supertähden riveihinsä kolmella tavalla: varaustilaisuuden kautta, vaihtokaupalla tai vapaana agenttina.

Vapaiden pelaajien markkinoilla riehuu yleensä hyvin rajallinen joukko. Pelaajien mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti Los Angelesin ja New Yorkin metropolien joukkueisiin kentän ulkopuolisten mahdollisuuksien ja suurkaupunkielämän vuoksi.

Chicago sijoittuu seuraavaan kategoriaan. Kaupunki on tarpeeksi iso ja Bulls tarpeeksi maineikas, että supertähden palkkaaminen voisi olla mahdollista joukkueen tilanteen ollessa sopiva.

Tällä hetkellä se ei ole lähelläkään sitä.

Chicagon mahdollisuudet vapailla markkinoilla rajoittuvat B-luokan tähtiin ja kotiinpalaajiin, sillä LeBron Jamesin tai Kevin Durantin kaltaisille mestaruudesta aina pelaaville poikkeusyksilöille Bulls ei täytä mitään vaatimuslistan kohtaa.

Vaihtokauppaan taasen tarvitaan arvokkaita myyntiartikkeleita, jotka ovat Bullsilla melko vähissä Zach LaVinen uran parhaasta kaudesta huolimatta. Yksi realistisimmista kauppakohteista on Markkanen itse, sillä seurat saattavat nähdä hänessä paljon toistaiseksi irrottamatonta potentiaalia.

Jäljelle jää pienempien markkinoiden seurojen paras mahdollisuus: varaustilaisuus. Ja juuri sen kannalta Bullsin voitot ovat seuralle pitkällä tähtäimellä suorastaan haitallisia.

Perusperiaatteena on, että mitä huonompi menestys, sitä parempi varausvuoro. Varausperiaatteella toimivissa sarjoissa kaikkein pahin paikka on keskikasti.

Chicago on matkalla juuri tuota asemaa, jossa se voi voittaa juuri tarpeeksi saavuttaakseen illuusion menestyspotentiaalista, muttei ole tarpeeksi hyvä pelatakseen oikeasti mestaruudesta – eikä myöskään tarpeeksi huono päästäkseen varaamaan riveihinsä suurimpia lahjakkuuksia.

Olisi harmi, mikäli Suomen kaikkien aikojen koripalloilijan ura NBA:ssa kuluisi harmaassa mitättömyydessä. Juuri nyt se näyttää suorastaan todennäköiseltä.