Buffalo Sabresin Rasmus Ristolainen onnistui maalinteossa.

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthersin Aleksander Barkov oli syöttämässä joukkueensa kolmea maalia. Florida voitti Nashville Predatorsin 5–4.

Florida oli ensimmäisen erän jälkeen 2–0-johdossa. Joukkue jatkoi tykittämistä, kun toista erää oli pelattu vajaa minuutti.

Toisen erän puolivälissä Nashville sai maalihommista kiinni. Erän päätyttyä Florida johti 4–2.

Viimeisessä erässä Florida pääsi paukuttamaan kiekon verkkoon vielä kerran ja Nashville kahdesti.

Barkov oli syöttämässä joukkueensa ensimmäistä, neljättä ja viidettä maalia.

Nashvillen maalia vartioi Pekka Rinne, joka torjui 33 laukausta 38:sta.

Buffalo Sabresin puolustaja Rasmus Ristolainen onnistui tekemään joukkueensa viimeisen maalin. Buffalo kuitenkin hävisi New York Islandersille 5–2.

Islanders oli ensimmäisen erän jälkeen 2–0-johdossa. Toisen erän alussa Buffalo kavensi, mutta Islanders pääsi erän aikana kasvattamaan maalisaldoaan yhdellä.

Newyorkilaisten johto kasvoi vielä kolmannen erän alussa. Kun erää oli pelattu päälle seitsemän minuuttia, Ristolainen sai kiekon verkkoon. Islanders kuitenkin sai tehtyä vielä yhden maalin.

Ristolainen on tehnyt kaudella nyt kolme maalia.

New Jersey Devilsin ja New York Rangersin kohtaamisessa Devilsin Sami Vatanen oli syöttämässä joukkueensa ainoata maalia. New Jersey hävisi pelin 6–1.

Syöttöhommissa oli myös Pittsburgh Penguinsin Kasperi Kapanen, joka avitti joukkueensa viimeisessä maalissa Philadelphia Flyersia vastaan. Flyers voitti pelin 4–3.

Kun ensimmäistä erää oli pelattu alle neljä minuuttia, Penguins oli jo 3–0-johdossa. Sen jälkeen joukkue ei enää maaleja tehnyt, ja Flyers avasi maalihanansa.